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 Политика Украины
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 Украине нужна комплексная программа на случай распространения коронавируса, - Шмыгаль (обновлено)

Кандидат на должность премьер-министра Денис Шмыгаль выступает за разработку комплексной программы на случай распространения в Украине коронавируса.

Об этом он сказал с трибуны парламента, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

На базе этой программы будет можно создать единую систему защиты населения от биологических, климатических и техногенных угроз.

"У Украины должна быть комплексная программа на случай распространения вируса, и она станет первым кирпичом в строительстве единой эффективной системы защиты населения от биологических, климатических и техногенных угроз", - сказал Шмыгаль.

Он напомнил, что в Украине зафиксировали один случай заболевания короновирусной инфекции.

В этом контексте Шмыгаль отметил, что в каждой области уже определены медицинские учреждения, которые могут принять потенциальных больных в Украине, проинформированы семейные и другие врачи. Он напомнил, что в стране - 12 тысяч койкомест в инфекционных больницах и около 2,5 тыс. инфекционных боксов.

В среду, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку правительство Алексея Гончарука. "За" проголосовали 355 народных депутатов.

Президент Владимир Зеленский предлагает назначить на должность премьер-министра Дениса Шмыгаля. В предыдущем правительстве он занимал должность должность вице-премьера - министра развития громад и территорий.

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Источник: https://censor.net.ua/n3179442
 
 
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Борьба с олигархами по ЗЕленому в разгаре!
На должность премьера членограй предлагает топ менеджера Ахметова Гудка Леонидовича.
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Да ты шо? Ну просто капитан очевидность....а остальное зеленое стадо что не знало об этом без тебя?
И ты почему то раньше молчал...как брянский партизан на допросе в гестапо...
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опять попилят деньги налогоплательщиков... коронавирус уже полгода бушует, зебилы проснулись
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Не говорите на данного товарища слово "идиот", ибо слово это в оригинале значит - тот кто в стороне политической деятельности", есть слово "дебил", во оно подойдет
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Кандидат на должность премьер-министра Денис Шмыгаль Источник: https://censor.net.ua/n3179442\\\\\\\\\

ээээ(бросается паковать портфель0
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