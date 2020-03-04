EN|RU|UK
Темы дня: Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Коронавирус из Китая Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  5333  50
Материалы по теме:
Все про:бюджет (4438) ВР (24493) Кабмин (11696) соцвыплаты (444) Шмыгаль Денис (14)

 Бюджет на 2020 год следует пересмотреть, - Шмыгаль. ВИДЕО

Кандидат в премьер-министры Украины Денис Шмыгаль считает, что бюджет на текущий год необходимо пересмотреть в сторону увеличения соцвыплат.

Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Шмыгаль пояснил, что госбюджет на 2020 год следует пересмотреть для увеличения социальных выплат населению.

"Есть ряд вызовов, за решение которых нам нужно браться незамедлительно. Это недопущение экономического и бюджетного кризиса. Считаю, что мы должны пересмотреть государственный бюджет на 2020 год в части увеличения выплат и пенсий для простых украинцев", – сказал он.

В среду, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку правительство Алексея Гончарука. "За" проголосовали 355 народных депутатов.

Президент Владимир Зеленский предлагает назначить на должность премьер-министра Дениса Шмыгаля. В предыдущем правительстве он занимал должность должность вице-премьера - министра развития громад и территорий.

Смотрите также: Я ни разу не получил незаконную команду, - Гончарук поблагодарил Зеленского. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3179441
 
 
 Топ комментарии
 
За счет кого? И так уже бизнес еле дышит.
 показать весь комментарий
 
ще не сіло у крісло, а вже почало попсу гнати
 показать весь комментарий
 
средство от бюджетного кризиса - повысить всем выплаты! гениально
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
За счет кого? И так уже бизнес еле дышит.
 показать весь комментарий
 
 
Уже так "настимулировали" что еле дышит и безработица поперла вверх, как никогда. Даже с учетом оттока рабочей силы за границу.
 показать весь комментарий
 
 
Я не генерал, а просто солдат. Теоретически это возможно, если талантов хватит.
 показать весь комментарий
 
 
Для этого надо командующего выгнать. Зеля 2 не лучше Зели 1, как их не называй.
 показать весь комментарий
 
 
Я не знаю талантов этого Шмыгаля, так что судить пока не буду. Но он хотя бы сорок процентов роста не обещает.
 показать весь комментарий
 
 
Это тупо исполнитель воли главного. А главный в экономике дуб-дубом. Иначе бы не "ломал дров" со своими законами, гробящими бизнес и экономику. Это не Гончарук их принимал, а управляемое Бубочкой монобольшинство.
 показать весь комментарий
 
 
Его хотят таким сейчас представить те, кто недовольны увольнением Гончарука. На самом деле мы ничего не знаем что и как.
 показать весь комментарий
 
Знаем. У бубочки сейчас абсолютная власть в стране. Он за все в ответе. Только один тупой закон вынул из бюджета суммарно до 100 млрд.грн. И Зеля его пропихивал.

Бюджет на 2020 рік потрібно переглянути, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2898
 показать весь комментарий
 
 
Промышленность поддерживаем, соцвыплаты увеличиваем. Промышленное производство быстро падает. За счет чего банкетуємо?? Неувязочка. Хотелки не совпадают с возможностями.
 показать весь комментарий
 
 
О! Знаю и подскажу. Долги папы Бени перед бюджетом уже больше 200 млрд.грн. Надо Беню заставить отдать все долги и заплатить налоги. И на все "хотелки" хватит.
 показать весь комментарий
 
 
я думал новость про секвенцию, а тут ещё повысить выплаты - я не поверил своим глазам, он точно вменяемый?
 показать весь комментарий
 
 
Халва, халва, халва ...... Лохторат схавает и вопросов "А как?" не задаст
 показать весь комментарий
 
 
средство от бюджетного кризиса - повысить всем выплаты! гениально
 показать весь комментарий
 
 
Уже? Откуда выплаты, коль экономика валится? Правда есть вариант: продавить продажу земли и лавируя между ахметовым и беней надеяться получить транш МВФ. Но это так себе решение. Мало того, это совсем не решение. Это гопа. Большая.
 показать весь комментарий
 
 
так можна для внуків прибарахлитися-поки "непонятки з тьорками"
 показать весь комментарий
 
 
Сразу видно - чувак соображает !! ))) А Гончарук - лох , за своим самокатом не догадался такую красивую фразу придумать . Теперь - заживем !!!
 показать весь комментарий
 
 
Бюджет на 2020 год следует пересмотретьраспилить Бюджет на 2020 рік потрібно переглянути, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3340
 показать весь комментарий
 
 
Главный инвестор в Украине -пенсионер.Деньги в кубышку не положит,всё в магазин снесёт.
 показать весь комментарий
 
"недопущение экономического и бюджетного кризиса ... в части увеличения выплат и пенсий для простых украинцев", - сказал Шмаль.

Равносильно: "Чтобы потушить пожар нужно больше бензина подливать".
 показать весь комментарий
 
 
Вот сейчас коронавирус и вот совет всем экономикам заливать экономическую панику деньгами. Это работает, но нужно делать грамотно, иначе инфляция и спекуляция.
 показать весь комментарий
 
 
Ты и есть тот Шмаль? Видно сразу, ты эксПерд Шмаль.
 показать весь комментарий
 
Дело конечно хорошее, но бюджет штука такая что если одну часть увеличить то нужно другую уменьшить, ну или найти дополнительные доходы. Хотелось бы конкретики, а иначе это просто популизм.
 показать весь комментарий
 
 
иди уже в отставку не входя в должность...
 показать весь комментарий
 
 
Безработица должна быть на уровне 20%, только тогда люди начнут держаться за работу. То же самое для бизнеса - 85% предпринимателей должны банкротиться в течении первого года, по примеру Японии.
 показать весь комментарий
 
мона лєчіть шоком, но нє долго. А тут тріцать лєт іздєваюцца над нєщасной Україной, довєлі до дістрофії, а тєпєрь опять шоковая терапія!!! Ето смєрть!!!
 показать весь комментарий
 
 
Пусть офисный планктон укрепляет здоровье на строительстве дорог.
 показать весь комментарий
 
Главное навешать лапши на уши.Закон сообщающих сосудов это не для зелени.
Задолбали МММщики доморощенные Бюджет на 2020 рік потрібно переглянути, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1235
 показать весь комментарий
 
 
Деньги Напечатают - Гривна упадет : Вот где возьмет деньги эксПерд Шмугань.
 показать весь комментарий
 
 
Всяко лучше, чем финансировать спекулянтов-импортеров.
 показать весь комментарий
 
Карочє- він все вигадає на ходу. Програми в нього немає!
 показать весь комментарий
 
 
що - бЄня - аХмЄтка , та інші , готові трохи гоям підкинути Бюджет на 2020 рік потрібно переглянути, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5631
 показать весь комментарий
 
 
А-а-а-а-аааааааааааааа!!!!!!!!111

Павысить зарплаты и пенсии, а-а-ав-а-аааа!

Песец стране....
Песец гривне...
Песец сотрудничеству с МВФ...
Дефолт имени Коломойского подкрался незаметно!
 показать весь комментарий
 
 
-- Зє!льоная плєсєнь всє как одін стоят за свободную лічность!
-- Значіт будут грабіть *(
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх