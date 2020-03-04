 Бюджет на 2020 год следует пересмотреть, - Шмыгаль. ВИДЕО

Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Шмыгаль пояснил, что госбюджет на 2020 год следует пересмотреть для увеличения социальных выплат населению.

"Есть ряд вызовов, за решение которых нам нужно браться незамедлительно. Это недопущение экономического и бюджетного кризиса. Считаю, что мы должны пересмотреть государственный бюджет на 2020 год в части увеличения выплат и пенсий для простых украинцев", – сказал он.

В среду, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку правительство Алексея Гончарука. "За" проголосовали 355 народных депутатов.

Президент Владимир Зеленский предлагает назначить на должность премьер-министра Дениса Шмыгаля. В предыдущем правительстве он занимал должность должность вице-премьера - министра развития громад и территорий.

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