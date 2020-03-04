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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4771) правоохранительные органы (1047)

 Дарю правоохранителям календарь, чтобы напомнить: уже весна, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине уже 6 органов, которые должны обеспечивать правосудие.

Об этом он заявил на внеочередном заседании Рады, передает Цензор.НЕТ.

"Я хотел бы подарить нашим правоохранительным органам два подарка. Первый - это календарь. Он должен напомнить вам, что на улице уже весна", - подчеркнул он.

"Второй - Уголовный кодекс Украины, есть подозрение, что у некоторых его нет, к сожалению", - добавил он.

Зеленский выразил надежду, что у правоохранителей он станет настольной книгой. 

"На встрече летом правоохранительные органы говорили единогласно: "У нас все есть. Нужна только политическая воля". Политическая воля, что это такое? Я вам ее дал ,возмите ее. Вы ее получили. ... ГБР, СБУ, САП, НАБУ, МВД, Генеральная прокуратура, у нас 6 уже органов, которые должны обеспечивать порядок, справедливость и правосудие", - подчеркнул Зеленский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3179436
 
 
 Топ комментарии
 
Ах, Вова. Про посадки ты заявлял, а не силовики. Брехунець чёртов.
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Да...

Цирк из клоуна так и не уехал....
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Обережно, а то примахається, як до Марусі Звіробій. Воно сцикливе і серливе.
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"Да здравствует мыло душистое и верёвка пушистая!" (с)

Дарую правоохоронцям календар, щоб нагадати, що на вулиці вже весна, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6301
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Это он о том что придет весна будем сажать? Команда поступила, можно сажать!!!
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Ну вообще-то сам преЗедент о «посадках» весной верещал, а не правоохранители.........
Короче очередные понты голимые от преЗедента........
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Таки да.........
Лучше бы он себе «календарик» подарил=>отмечать дни «успехов» своего преЗеденства. Подозреваю, возможно(!!!) месяцишко и «нашкрябает»........
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"Я хотів би подарувати нашим правоохоронним органам два подарунки. Перший - це календар. Він має нагадати вам, що на вулиці вже весна", - підкреслив ЗЕклоун. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3179436
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Ось по тому календарю, першого треба посадити клоуна, за тиск на правоохоронні органи, і втручання в їх роботу. Весна прийшла, пора саджати ЗЕклоунів.
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На РАБссии Скрепо-Смехопанорама,в Украине Лига Смеха 95 квартал от Дизель Шоу.Не хватает кого?Правильно,Верки Сердючки в качестве министра обороны Дарую правоохоронцям календар, щоб нагадати, що на вулиці вже весна, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3586
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а у него нет крестика, да и свои календарь, вот тема красных труселейдо конца не расзкрыта. Дарую правоохоронцям календар, щоб нагадати, що на вулиці вже весна, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4042
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Одному мне кажется, что календарь и Уголовный Кодекс - противоречат друг другу?
Как в анекдоте - либо крестик снимите, либо трусы оденьте.
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Неужели Портнова и Мертвечука посодют?
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Сам кодекс почитай, ты уже на десятку наговорил... Долбодятел
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Все вы наверно забыли преступления Порошенко от Иловайска до авантюры Гонтаревой,взрыва военных складов, и много,много чего....
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ты случайно в нике букву с вместо п поставил
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Сидор Сидорович брехун, голубий і садист! Де мої докази, а там де його докази по Пороху, що він вор, мародер ті лжец! Дайте хоч одну справу і фабулу справи.
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Правоохоронці мають виконувати свою роботу постійно, а не спиратися на дебільні лозунги"то весна" "то осінь", "то по попередникам"...Не лізьте до них, бо ви їх розвалите до кінця. Я багато пропрацював в системі МО і МВД і можу сказати, що деякі посадові особи хочуть вилізти на верх за допомогою людей в погонах. Був сильний тиск при Кучмі. Нічого фактично не робили, як відписувалися "штабним" працівникам "кураторам", які приїзжали і давали вказівку, що робити, щоб їх кандидати пройшли. Заводились цілі справи і туди вносилися, хто дав підписку голосувати за Кучму. А там мали бути всі родичі, члени родини, підсобний аппарат. А якщо не всіх впишеш, то вони виборочно перевіряли і звільніли по іншим мотивам. Ходили і давали задачу не на розкриття злочинів, а на вибори одного кандидата. Ще більший прес був при Януковичу. Все теж саме, тільки ще давали добро і наказ "проникнути" в штаби демократичких патрій, все там побити. Інші кандидати цього не робили. Особливо демократично було при Ющенко і Порошенко.
Заберіть свої брудні руки і ноги від незаконних вказівок і задач правоохоронним органам. Ви звичайно будете казати, а навіщо було виконувати? Так зразу звільняли з роботи.
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Так все таки весь цей бардак пiшов вiд кучмы. Я, теж про це памятаю. Дуже гнила була людина. Воно все це i розплодило.
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Порошенко привез коронавирус с Мальдив Дарую правоохоронцям календар, щоб нагадати, що на вулиці вже весна, - Зеленський - Цензор.НЕТ 335бедная Украина
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Так, весна! А наступним буде літо, а потім осінь, а потім зима. А Аваков як сидів в уряді, так і залишається.
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смею напомнить, без паники, в следующем году опять будет весна. согласитесь зебилята, ваш солнцеликии на плакате не указал год.
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Весной - все зеленое , через пол года - пожелтеет , а затем сморщится и станет коричневым . Так что ждем осени )))
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Мене вразило не те, що президент(з маленької літери не помилка) говорив, бо очікувано було.((( Мене вразили "хлопальщики" з зеленими прапорцями! Цікаво хто був диригентом того дійства? (
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вава, чмо ты героиновое! так тебя первого посадить и надо за предательство интересов Украины!
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Это говорит индивидуум с дипломом юриста?

" С трибуны Верховной Рады Зеленский прямо признал, что совершает давление на силовой блок с требованием реализовать план политического преследования своих оппонентов:

"Никто никаких имен правоохранителям не называет.... Кроме ваших" - обращаясь в сторону фракции Евросолидарности."
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Знову шоу. "Бояре плохие". Янелох, тільки що злив кабмін, хоч і хріновий, але відданий йому. Іуда. Про законність цього рішення й говорити не доводиться. Тепер буде бігати на цирлах перед Беніним кабміном
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закон - он один для всех! а это зеленое чмо плакатик вывесил и теперь закон под свои хотелки подминает Дарую правоохоронцям календар, щоб нагадати, що на вулиці вже весна, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6320
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Была Весна,цвели газ,уголь и дрова
Верблюд из Африки приехал на коньках
Ему понравилась колхозная Корова
Типичный советский Альманах... Дарую правоохоронцям календар, щоб нагадати, що на вулиці вже весна, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2357
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так это только вторая весна! а будет третья, четвертая, пятая....
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Вот пускай эти все 6 половых органов попросят отчитатся ЗЕленую муху за ОМАНскую пригоду!
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Все, что нам дается даром, лучше брать деньгами.
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Якщо війті на уліцу і спросііть у людей пріступнік лі Пашинський...
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Так подари им шумерский календарь!
Там вообще весны нет!
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Порошенко на нары !
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Щось мені здається, що вже в самий короткий термін буде в Раді нова "ширка" - "Слуг" і "за смерть". Всі важливі рішення, в тому числі і за землю вони будуть приймати завдяки їх голосам.
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Дженка, харе тут апчіхати! Піди на зекороновірус перевірся!)
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*надягаю протигаз із зловісним дзьобом крука*
Ахтунг, БІОХАЗАРД! Вогнеметника сюди, ШНЕЛЬ, ШНЕЛЬ!!!..
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. ГБР, СБУ, САП, НАБУ, МВД, Генеральная прокуратура - він що, пропонує їм самим себе "посадити" Дарую правоохоронцям календар, щоб нагадати, що на вулиці вже весна, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6452... 95- й в дії
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Интересно мнение специалиста, наговорил ли писюнист себе уже на срок?????????????
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Пражская Весна в 1968 году в Чехословакии закончилась трагически.Вошло 7 000 танков стран Варшавского Договора и 400 000 карателей зольдатэн.Точное число погибших неизвестно до сих пор.....
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Да убережет тебя Бог от дурных женщин, от хороших спасайся сам!
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Жизнь - лучший сценарист. Некоторые ситуации заслуживают отдельного внимания.
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".. ГБР, СБУ, САП, НАБУ, МВД, Генеральная прокуратура, у нас 6 уже органов, которые должны обеспечивать порядок, справедливость и правосудие",
Шесть органов и Портнов день и ночь неустанно качают гавно про Пороха, а он до сих пор не в тюрьме.
Безобразие!
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Дарую правоохоронцям календар, щоб нагадати, що на вулиці вже весна, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2081

Картоплю, картоплю Зе мав на увазі, картоплю саджати весною будуть Дарую правоохоронцям календар, щоб нагадати, що на вулиці вже весна, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5882 Дарую правоохоронцям календар, щоб нагадати, що на вулиці вже весна, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9034 Дарую правоохоронцям календар, щоб нагадати, що на вулиці вже весна, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9034 Дарую правоохоронцям календар, щоб нагадати, що на вулиці вже весна, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9034 Дарую правоохоронцям календар, щоб нагадати, що на вулиці вже весна, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5882

То Зе мабуть таки ще і фермер, а не тільки клоун)
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Прям как в песне Трофима! Дядя Вова где посадки?! Колыма вскопала грядки))
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а еще и не компетентный на все 100% - быть "нормальным" человеком это не специальность - а такой человек на такой должности и с такими навыками, просто преступник
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А це хіба не стаття, вимагати від правоохорнців когось садити? А від суду - когось судити? "Розбійник" некомпетентний у нас президент.
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им даже природа помогала, зима была теплая, а они говорят газ сделали дешевым.. А воду мы подняли в цене, должны же мы как то жить хорошо.
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У зеленой сопли раздвоение личности походу. То Аваков молодец и лучший то обвиняет его же в отсутствии посадок )) Короч хочет все свалить на других а сам тип не при делах.
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