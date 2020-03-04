 Дарю правоохранителям календарь, чтобы напомнить: уже весна, - Зеленский

Об этом он заявил на внеочередном заседании Рады, передает Цензор.НЕТ.
"Я хотел бы подарить нашим правоохранительным органам два подарка. Первый - это календарь. Он должен напомнить вам, что на улице уже весна", - подчеркнул он.
"Второй - Уголовный кодекс Украины, есть подозрение, что у некоторых его нет, к сожалению", - добавил он.
Зеленский выразил надежду, что у правоохранителей он станет настольной книгой.
"На встрече летом правоохранительные органы говорили единогласно: "У нас все есть. Нужна только политическая воля". Политическая воля, что это такое? Я вам ее дал ,возмите ее. Вы ее получили. ... ГБР, СБУ, САП, НАБУ, МВД, Генеральная прокуратура, у нас 6 уже органов, которые должны обеспечивать порядок, справедливость и правосудие", - подчеркнул Зеленский.
Короче очередные понты голимые от преЗедента........
Лучше бы он себе «календарик» подарил=>отмечать дни «успехов» своего преЗеденства. Подозреваю, возможно(!!!) месяцишко и «нашкрябает»........
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Ось по тому календарю, першого треба посадити клоуна, за тиск на правоохоронні органи, і втручання в їх роботу. Весна прийшла, пора саджати ЗЕклоунів.
Как в анекдоте - либо крестик снимите, либо трусы оденьте.
Заберіть свої брудні руки і ноги від незаконних вказівок і задач правоохоронним органам. Ви звичайно будете казати, а навіщо було виконувати? Так зразу звільняли з роботи.
" С трибуны Верховной Рады Зеленский прямо признал, что совершает давление на силовой блок с требованием реализовать план политического преследования своих оппонентов:
"Никто никаких имен правоохранителям не называет.... Кроме ваших" - обращаясь в сторону фракции Евросолидарности."
Верблюд из Африки приехал на коньках
Ему понравилась колхозная Корова
Типичный советский Альманах...
Там вообще весны нет!
Господи прости...
Ахтунг, БІОХАЗАРД! Вогнеметника сюди, ШНЕЛЬ, ШНЕЛЬ!!!..
Шесть органов и Портнов день и ночь неустанно качают гавно про Пороха, а он до сих пор не в тюрьме.
Безобразие!
Картоплю, картоплю Зе мав на увазі, картоплю саджати весною будуть
То Зе мабуть таки ще і фермер, а не тільки клоун)