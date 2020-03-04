 "Голос" требует поименного голосования за каждого министра

Об этом заявил лидер партии Святослав Вакарчук, сообщает из Рады корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы как фракция "Голос" требуем, чтобы голосование и представление правительственных министров происходило поименно. По каждому министру с представлением программы, с конкретными понятными их предложениями", — сказал он.

Вакарчук отметил, что сейчас никто не знает людей, которых вносят на должности министров.

"Монобольшинство повторяет ошибку, которую сделали 6 месяцев назад — в турборежиме быстренько всех назначили", — пояснил нардеп.

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