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 Политика Украины
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 "Голос" требует поименного голосования за каждого министра

Партия "Голос" настаивает на поименном голосовании за каждого кандидата на должность премьер-министра в новом правительстве.

Об этом заявил лидер партии Святослав Вакарчук, сообщает из Рады корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы как фракция "Голос" требуем, чтобы голосование и представление правительственных министров происходило поименно. По каждому министру с представлением программы, с конкретными понятными их предложениями", — сказал он.

Вакарчук отметил, что сейчас никто не знает людей, которых вносят на должности министров.

"Монобольшинство повторяет ошибку, которую сделали 6 месяцев назад — в турборежиме быстренько всех назначили", — пояснил нардеп.

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Источник: https://censor.net.ua/n3179435
 
   
 Топ комментарии
 
Правильно требуют. Иначе человек подозреваемый в госизмене станет Министром обороны.
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смотрел это шоу с кабмином и вспоминал 27 съезд КПСС) одобрямс сплошной, вставание с места и аплодисменты, аплодисменты, аплодисменты, которых так не хватает кловану)
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что такого плохого сделал голос?
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Правильно требуют. Иначе человек подозреваемый в госизмене станет Министром обороны.
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Голос зробив свою чорну маврську справу, Голос по йти на ...
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а какая разница? как буд-то это что-то решает.
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смотрел это шоу с кабмином и вспоминал 27 съезд КПСС) одобрямс сплошной, вставание с места и аплодисменты, аплодисменты, аплодисменты, которых так не хватает кловану)
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Я випадково теж це побачив, хоч і не планував.🙄
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И что это поменяет?
Типа фракция Зеленского устанет кнопки нажимать?
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У нас 1 партия и один правитель так решил народ да Зелупы
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Сначала свое видение развития событий той отрасли на которую рекомендуется министром, а потом голосование
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Треба було ще грізно кулачком постукати. " ні риба ні м'ясо".
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Новым главой Министерства здравоохранения возглавит заслуженный врач Украины Илья Емец
В 2010-2011 годах Емец был министром здравоохранения при президентстве Виктора Януковича в правительстве Николая Азарова. Проработал в этой должности меньше года, поэтому не попадает под люстрацию.
Его назначение считают огромным шагом вперед на пути к реформированию медицинской отрасли и в сравнении с прежними руководителями Минздрава Супрун и Скалецкой, имеющими слабое отношение к медицине. Некоторые эксперты называют главной причиной для увольнения Скалецкой провал коммуникации по коронавирусу в Украине.
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а можно узнать кто конкретно считает что "Супрун имеет слабое отношение к медицине"?
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Единственная по настоящему европейская партия, но в нашем парламенте как в токшоу на рашке - камера показывает только орущих вырожденцев, интеллигентам там делать нечего.
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