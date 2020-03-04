 МИД и СНБО работают над тем, чтобы забрать у Ирана черные ящики сбитого самолета МАУ, - Пристайко

Об этом сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Когда мы говорим о том, что они иранцы должны передать или, скажем, изучить содержание без задержек, мы имеем в виду какой-то разумный период. По нашему мнению - всех пяти наций и вообще установленная практика - мы можем говорить где-то о месяце, когда дается право этой нации попытаться добыть информацию и поделиться с группами расследования. На сегодняшний момент уже прошло больше месяца, и мы считаем, что у нас есть достаточно оснований говорить о том, что Иран не имеет достаточных технических и человеческих и других возможностей для того, чтобы получить необходимую нам информацию", - сказал Пристайко.

Он отметил, что именно в связи с этим МИД и СНБО Украины активно работают над тем, чтобы забрать черные ящики сбитого самолета МАУ. "Украина должна забрать эти черные ящики, чтобы помочь с расследованием, и установить наконец правду", - сказал он.

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По словам главы украинского МИД, эта работа будет завершена в ближайшее время и о результатах будет сообщено.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

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