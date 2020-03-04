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 Политика Украины
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 МИД и СНБО работают над тем, чтобы забрать у Ирана черные ящики сбитого самолета МАУ, - Пристайко

Министерство иностранных дел и Совет национальной безопасности и обороны Украины работают над тем, чтобы обеспечить передачу украинской стороне "черных ящиков" сбитого в Иране самолета "Международных авиалиний Украины".

Об этом сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Когда мы говорим о том, что они иранцы должны передать или, скажем, изучить содержание без задержек, мы имеем в виду какой-то разумный период. По нашему мнению - всех пяти наций и вообще установленная практика - мы можем говорить где-то о месяце, когда дается право этой нации попытаться добыть информацию и поделиться с группами расследования. На сегодняшний момент уже прошло больше месяца, и мы считаем, что у нас есть достаточно оснований говорить о том, что Иран не имеет достаточных технических и человеческих и других возможностей для того, чтобы получить необходимую нам информацию", - сказал Пристайко.

Он отметил, что именно в связи с этим МИД и СНБО Украины активно работают над тем, чтобы забрать черные ящики сбитого самолета МАУ. "Украина должна забрать эти черные ящики, чтобы помочь с расследованием, и установить наконец правду", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с главой МИД Канады Шампанем расследование дела о сбитом в Иране самолете МАУ, - ОП. ФОТО

По словам главы украинского МИД, эта работа будет завершена в ближайшее время и о результатах будет сообщено.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

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Источник: https://censor.net.ua/n3179433
 
 
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мммм, наверное сладкие Чупа-Чупсы прислали Прислайко?
дурак, это не просить и требовать надо а в Совбезе ООН высрать: Дайте взад.
А, ну да, они и дают. тьху, слизняк
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Вот не нахожу другого объяснения, зачем заниматься возвращением черных ящиков, кроме как для отвлечения внимания от самогО вопиющего факта стрельбы расиянским оружием и, наверняка, расиянской военщиной по очередному гражданскому самолету.
Ну, будет после расшифровки - "полет нормальный, системы все работают, бах - и тишина". Иран признал якобы "случайное" преступление, собирайте ООН, требуйте придумать новые, совсем беспощадные санкции теперь уже для "торговых партнеров" этой "страны"-международного преступника, если в какой-то небольшой срок не будут допущены авторитетные следователи (не расиянское дерьмо) с огромными полномочиями для расследования всех подробностей на месте, не говоря уже о выдаче ящиков тому, кого утвердят все пострадавшие стороны, тут консенсус точно будет.
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Да не будут они ничего платить. Сегодняшний пример Египта читай.
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