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 Политика Украины
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 Уманский подал декларацию как претендент на должность министра финансов

Экс-первый заместитель министра финансов Игорь Уманский претендует на должность главы Министерство финансов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует его декларация на сайте Национального агентства по противодействию коррупции.

Согласно декларации, Уманский прошлом году заработал 303 тыс. грн в качестве заработной платы в "Укргазбанка" и еще 40 тыс. Грн - в ООО "Процар".

Он также задекларировал более 95 тыс. грн на счетах в "Укргазбанка".

41-летний Игорь Уманский дважды занимал должность первого заместителя министра финансов - в 2008-2010 годах в команде Виктора Пинзеника, после увольнения которого исполнял обязанности министра, и в 2014-2015 годах в команде министра Натальи Яресько.

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Источник: https://censor.net.ua/n3179432
 
 
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ніщеброд все записано на тьощу в ієрусалимі...
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Схоже, що українці стали нацменшиною. Скоро Їзраїль до нас переїде всім своїм кагалом.
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