EN|RU|UK
Темы дня: Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Коронавирус из Китая Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  1019  3
Материалы по теме:
Все про:декларация (1136) Кабмин (11696) Резников (14) Криклий (82)

 Резников и Криклий подали электронные декларации как претенденты на должности министров

Алексей Резников и Владислав Криклий подали электронные декларации об имуществе и доходах за 2019 год как кандидаты на должности министров в новом правительстве.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Резников подала декларацию как кандидат на должность вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, а Криклий – министра инфраструктуры.

Ранее Денис Шмыгаль также подал декларацию как кандидат на должность премьер-министра Украины, Михаил Федоров - вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Украины, Марина Лазебная - министра социальной политики, Олег Немчинов – министра Кабинета министров, Денис Малюська – министра юстиции, Андрей Таран – министра обороны, , Алексей Чернышов – министра развития громад и территорий, Илья Емец – министра здравоохранения, Вадим Гутцайт - министра спорта, Сергей Бессараб – министра ветеранов и Олег Коростелев – вице-премьер-министра по оборонной промышленности Украины.

Читайте также: Примерно треть кандидатов в министры узнали о рассмотрении их кандидатур из прессы или от знакомых, - источник

Шмыгаль является вице-премьер-министром - министром развития громад и территорий, Федоров - вице-премьером - министра цифровой трансформации Украины, Криклий – министра инфраструктуры, а Малюська занимает пост министра юстиции в правительстве Алексея Гончарука.

Источник: https://censor.net.ua/n3179431
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не имею представления о Резникове, а Криклия на фиг.
 показать весь комментарий
 
І знову одні "умнейшие"! Пропоную все це "збіговисько" перейменувати в "кнессет"...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх