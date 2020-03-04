 Примерно треть кандидатов в министры узнали о рассмотрении их кандидатур из прессы или от знакомых, - источник

Эту информацию Цензор.НЕТ подтвердило ряд источников.

В частности, кандидат на должность министра энергетики Иван Плачков о том, что его персону будут предлагать в качестве кандидат узнал сегодня в 10 часов утра от знакомых.

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