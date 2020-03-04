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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11696) Плачков (14)

 Примерно треть кандидатов в министры узнали о рассмотрении их кандидатур из прессы или от знакомых, - источник

Около трети лиц, которых парламенту предлагают в качестве кандидатов на министерские посты, узнали о рассмотрении своих кандидатур из СМИ или от знакомых.

Эту информацию Цензор.НЕТ подтвердило ряд источников.

В частности, кандидат на должность министра энергетики Иван Плачков о том, что его персону будут предлагать в качестве кандидат узнал сегодня в 10 часов утра от знакомых.

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Источник: https://censor.net.ua/n3179430
 
 
 Топ комментарии
 
Опять случайные сказочные персонажи будут (Цирк же):
Премьер Министр - Карлсон
Министр здравоохранения - Айболит
Министр финансов - Скрудж Макдак
Министр образования - Мальвина (или Незнайка)
Министр внутренних дел - дядя Сетёпа
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства - да пусть будет Почтальон Печкин
Министр энергетики и защиты окружающей среды - Маша и Медведь.
Министр иностранных дел - Кот Леопольд
Министр культуры, молодёжи и спорта - Колобок
Министр обороны - Котигорошко
......
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Да. Потому, что нет и не было никакого правительства Гончарука. Есть ручное правительство 1 Зеленского, теперь будет ручное правительство 2 Зеленского. "Это все мои люди". Вот бубочка и меняет портки 1 на свежие портки 2, когда обделался по самое "нихочу"
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сливает накопившийся негатив на "новые лица".
теперь еще год будет иммунитет у "новых мозгов и сердец"
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«Заблудившиеся люди действительно не могут идти по прямой, не имея какого-нибудь ориентира в пространстве - высокой башни, горы, солнечного или лунного диска на небе. В такой ситуации они на самом деле ходят кругами», - сказал исследователь Ян Соуман

Мне кажется, что наша страна так и ходит... по кругу. От одного правительства - к другому. Но ничего не меняется. Солнце даже восходит и наступает потом вечер, то идут дожди, то цветут пионы, то идет снег и вот мы опять в Новом году, а что толку... Только стареем, все больше болеем и всё....
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Думать нужно на выборах и не верить в манну небесную. Теперь представим, что у нас не было президентов Овоща и Бубочки. Ну и?
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Опять случайные сказочные персонажи будут (Цирк же):
Премьер Министр - Карлсон
Министр здравоохранения - Айболит
Министр финансов - Скрудж Макдак
Министр образования - Мальвина (или Незнайка)
Министр внутренних дел - дядя Сетёпа
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства - да пусть будет Почтальон Печкин
Министр энергетики и защиты окружающей среды - Маша и Медведь.
Министр иностранных дел - Кот Леопольд
Министр культуры, молодёжи и спорта - Колобок
Министр обороны - Котигорошко
......
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Я против колобок,он не умеет подтягиваться,какой с него министр спорта!
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Зато бегает быстро и от бабушки ушел и от дедушки ушел!
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Зато он много от кого убегал) Но никто ж не говорит, что нельзя подать другую кандидатуру)
Я тоже долго думала...Кто по-Вашему?)
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Ген прокурором крокодила Гену! У него нет друзей!
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Чебурашку пожалуйста,Владимир Александрович,хотим Чебурашку министром
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Я думала его на Министра соцполитики. Он добрый и любит людей)
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Колобок однозначно не может быть министром,это не серьезно!хотя...о чем это я
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пожалуй только леопольд не вырывает активного отторжения
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Ну відсотків 20 ще принаймні залишилось.
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царь-батюшка решил вас министром назначить!
хз кто с кем это обсуждал?
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да, с логикой у клована явные проблемы....
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Плохо, что гончарук слинял. А этот самокатчик обещал рост экономики на 40%. А теперь и поиздеваться не над кем.
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Было - сняли с поезда и отправили служить в Нацгвардию.
Стало - поймали в 95 Квартале и отправили работать министром в Кабмин.
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Еще две трети не знают что будут министрами...
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Добрий день Ксенія, а ви хіба з Чернівців?
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Добрий день, Юрій. )
Ні, я мішкаю в іншій області.
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Зрозуміло, бо "наш друг" вчора тішився коронавірусом в Чернівцях і доказував мені, що ви теж в Чернівцях. Я казав що ви наче з Луцька, але йому було приємніше переселити вас до нас. Є такий " Мой комментарий".
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Ну що тут скажеш...
Чернівці файне місто. Мені сподобалось. Приблизно третина кандидатів у міністри дізналися про розгляд їхніх кандидатур із преси або від знайомих, - джерело - Цензор.НЕТ 7720
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А дворник ВАСЯ прессу не читает и телевизор не смотрит, поэтому о предложении возглавить министерство какое то он не узнает(
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якщо не знали, то чиглядає, як обирання нступної жертви.
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Прям как в "Дне Выборов" : А вы кто? Массажист. Для меня это тоже новость. Вчера я ещё не знал что буду министром)))
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Мда, кадрове питання це сильна сторона Зеленського.
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Це називається - країна в смартфоні...Заглянув у смартфон - а там повідомлення про трвою відставку,не заглянув - працюєш далі...
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Значит, треть - более менее адекватные, остальные, как я понимаю, узнали, потому, что смотрят этот быдлокварал96 или сколько там, перенесшийся в Верховную Раду Украины.
Тут думать надо, как выборы сделать раз в год и опять не обосраться со своим выбором.
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