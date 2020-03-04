 Примерно треть кандидатов в министры узнали о рассмотрении их кандидатур из прессы или от знакомых, - источник

Эту информацию Цензор.НЕТ подтвердило ряд источников.
В частности, кандидат на должность министра энергетики Иван Плачков о том, что его персону будут предлагать в качестве кандидат узнал сегодня в 10 часов утра от знакомых.
Эту информацию Цензор.НЕТ подтвердило ряд источников.
В частности, кандидат на должность министра энергетики Иван Плачков о том, что его персону будут предлагать в качестве кандидат узнал сегодня в 10 часов утра от знакомых.
теперь еще год будет иммунитет у "новых мозгов и сердец"
Мне кажется, что наша страна так и ходит... по кругу. От одного правительства - к другому. Но ничего не меняется. Солнце даже восходит и наступает потом вечер, то идут дожди, то цветут пионы, то идет снег и вот мы опять в Новом году, а что толку... Только стареем, все больше болеем и всё....
Премьер Министр - Карлсон
Министр здравоохранения - Айболит
Министр финансов - Скрудж Макдак
Министр образования - Мальвина (или Незнайка)
Министр внутренних дел - дядя Сетёпа
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства - да пусть будет Почтальон Печкин
Министр энергетики и защиты окружающей среды - Маша и Медведь.
Министр иностранных дел - Кот Леопольд
Министр культуры, молодёжи и спорта - Колобок
Министр обороны - Котигорошко
......
Я тоже долго думала...Кто по-Вашему?)
хз кто с кем это обсуждал?
Стало - поймали в 95 Квартале и отправили работать министром в Кабмин.
Ні, я мішкаю в іншій області.
Чернівці файне місто. Мені сподобалось.
Тут думать надо, как выборы сделать раз в год и опять не обосраться со своим выбором.