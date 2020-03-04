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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11696) МИД (5324) Кулеба Дмитрий (266) Пристайко (436) Верещук (56)

 Главой МИД будет Кулеба, а вице-премьером по евроинтеграции - Пристайко, - "слуга народа" Верещук

Президент Владимир Зеленский внес в парламент кандидатуру Дмитрия Кулебы для назначения министром иностранных дел.

Об этом сообщила журналистам глава подкомитета по государственной безопасности и обороны комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

При этом, по ее информации, действующий глава МИД Вадим Пристайко не уходит из правительства - он займет должность, которую сейчас занимает Кулеба, то есть станет вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

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"Отдельно будет министр обороны проголосован и министр иностранных дел. Вы увидели, что нельзя голосовать за одного человека в качестве вице-премьера по вопросам европейской интеграции и министра иностранных дел. Поэтому главой МИД будет Кулеба, а министром по вопросам европейской интеграции будет Пристайко", - сказала Верещук

"Мы будем голосовать пакетно, но с перечнем должностей и фамилий. То есть те фамилии, которые будут прочитаны - они будут проголосованы", - добавила депутат.

Она сообщила, что переговорный процесс по назначениям в Кабинет министров еще продолжается. "Не хватает министра образования, министра культуры и МинАПК, то есть экономики", - отметила Верещук, пишет Интерфакс-Украина

Источник: https://censor.net.ua/n3179429
 
 
 Топ комментарии
 
Зеботам похрен за кого голосовать,лишь бы конвертики выдавали.
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а вот вам рокировочка


интересно, эти дебилы в шахматы играют ?
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Вы я вижу не одобряете "новые литса" и "новые мозги" в правительстве.
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Зеботам похрен за кого голосовать,лишь бы конвертики выдавали.
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а вот вам рокировочка


интересно, эти дебилы в шахматы играют ?
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Ну нихера себе прорыв, ну теперь другое дело😂
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Как у наших у ворот
Тузик Бобика ...того.
А потом наоборот -
Бобик Тузика...того.

А результат один - потомства все равно не будет.
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Очі ширше відкривайте-Вам зелебобскіі правду кажуть!
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Кулеба - это тот, который липший друг обиженной Венгрии и "угнетаемых" нацменьшинств?
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Пристайко полностью провалил работу МИД, сейчас провалит евроинтеграцию.
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