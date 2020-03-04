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 Политика Украины
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Все про:коррупция (7634) Гончарук_Алексей (776)

 В нашем правительстве не было коррупции, - Гончарук

В своем отчете перед народными депутатами премьер Алексей Гончаркук заявил о том, что в его правительстве не было коррупции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем отчете перед депутатами ВР.

Он заметил: "В нашем правителсьтве не было коррупции, мы боролись с ней до конца". 

Отметим, что 4 марта 353 народных депутата отправили правительство Гончарука в отставку. 

Источник: https://censor.net.ua/n3179427
 
 
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Как не было? А чего, Гончарук, недоумок, назначил себе и Кабмину премии по 150 тыс гривен? За что? За падение экономики на 16%. Совесть позволила? Пенсионерам нет индексации, зато у них премии заоблачные за отвратительную работу. Ублюдки.Это не коррупция себе грести премии лопатами?
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Незрозуміло як там з корупцією, а от розуму і близько не було. Один Мілованов рівний для економіки трьом Чорнобилям.
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Нет. Потому, что нет и не было никакого правительства Гончарука. Есть ручное правительство 1 Зеленского, теперь будет ручное правительство 2 Зеленского. "Это все мои люди". Вот бубочка и меняет портки 1 на свежие портки 2, когда обделался по самое "нихочу"
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А международные институты говорят обратное

В нашем правительстве не было коррупции, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4507
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для 2020-го ширину графика менять не прийдется
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был ***************, на котором было ******** больше денег чем смогли бы украсть 8 януковичей В нашем правительстве не было коррупции, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4620
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факты давай, вна суд предоставляй. Фин.отчеты, плиз, в студию.
я конечно не люблю этих...******, но мне истина дороже.

Это как высрал ПАП Шустеру
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А заоблачные премии?
А куда делось то, что воровало прежнее правительство?
А почему меньше стало поступлений в бюджет?
А куда пошел недобор с таможни?
П.С. Хотя, допускаю, что эти профаны даже не поняли, кто и как сделал их лохами???
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Ну, это конечно супер, но не было коррупции в правительстве совсем не означает, что вы с ней хоть как-то боролись))) децентрализация и в коррупции полная))) но проблема в том, что от того, что вы дибилы - нам как-то совсем не легче
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Когда дураками управляют воры, то коррупции и не надо.
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Он заметил: "В нашем правителсьтве не было коррупции, мы боролись с ней до конца". Источник: https://censor.net.ua/n3179427\\\\\\

боролс ко конца банкноты?
И знаете шо самое прикольное? 99% народа, читая эту новость, думают - вот же идиоты то, одна взятка же = домик дочке, вторая = икра и бутерброды, треться = во Франции все это. Ну дальше так, абы було...

Шоп я, кхе-кхе, от короны и вирусов подох если брешу как моя\мой собака.... правда у мну собак нетути В нашем правительстве не было коррупции, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5852
Но сказал все как есть(заполняет анкету на Премьер-Дуриста)
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Коррупция возведена в ранг закона. Правительство просто обязано соблюдать закон, а потому Гончарук прав.
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