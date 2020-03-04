 В нашем правительстве не было коррупции, - Гончарук

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем отчете перед депутатами ВР.
Он заметил: "В нашем правителсьтве не было коррупции, мы боролись с ней до конца".
Отметим, что 4 марта 353 народных депутата отправили правительство Гончарука в отставку.
я конечно не люблю этих...******, но мне истина дороже.
Это как высрал ПАП Шустеру
А куда делось то, что воровало прежнее правительство?
А почему меньше стало поступлений в бюджет?
А куда пошел недобор с таможни?
П.С. Хотя, допускаю, что эти профаны даже не поняли, кто и как сделал их лохами???
боролс ко конца банкноты?
И знаете шо самое прикольное? 99% народа, читая эту новость, думают - вот же идиоты то, одна взятка же = домик дочке, вторая = икра и бутерброды, треться = во Франции все это. Ну дальше так, абы було...
Шоп я, кхе-кхе, от короны и вирусов подох если брешу как моя\мой собака.... правда у мну собак нетути
Но сказал все как есть(заполняет анкету на Премьер-Дуриста)