 В нашем правительстве не было коррупции, - Гончарук

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем отчете перед депутатами ВР.

Он заметил: "В нашем правителсьтве не было коррупции, мы боролись с ней до конца".

Отметим, что 4 марта 353 народных депутата отправили правительство Гончарука в отставку.