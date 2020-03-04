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 Задержан освобожденный из плена "ДНР" Бражников, участвовавший в пытках украинцев, - СБУ

Следователи Службы безопасности Украины объявили о подозрении освобожденному в декабря 2019 года украинскому гражданину, уличенному в истязании соотечественников во время удержания в тюрьме "ДНР".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Этот гражданин во время пребывания в тюрьме "МГБ ДНР" на территории бывшего завода "Изоляция", что в Донецке, добровольно вступил в состав указанного незаконного вооруженного подразделения. Совместно с другими участниками НЗФ он применял физическое насилие и пытал своих же сограждан, как гражданских лиц, так и пленных военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые содержались в этом застенке", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ во время проведения обыска по месту жительства злоумышленника обнаружили и изъяли вещи, предметы и документы, подтверждающие его участие в террористической организации "ДНР", они будут приобщены к делу.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных, ч. 1 ст. 438, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Освобожденный по обмену Бражников лично бил меня и несколько лет участвовал в избиениях и пытках других заключенных, - Асеев

В СБУ не указали фамилии задержанного, но вероятнее всего речь идет о Евгении Бражникове, об участии в пытках которого говорил другой освобожденный из плена наемников РФ Вячеслав Асеев.

Источник: https://censor.net.ua/n3179426
 
 
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натомість нього зеленське віддало беркутівців.
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Асеев говорил там еще второй был . фамилию не помню
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Т.е. вот ЭТО зеля выменял? Задержан освобожденный из плена "ДНР" Бражников, участвовавший в пытках украинцев, - СБУ - Цензор.НЕТ 4898
Или я чего-то не понимаю?(
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МИД Донецкой Нарядной Резервации уже шлёт ноту протеста.
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Обменивать только военных и баста. Гражданским не хер в орках лазить.
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Обратно в дыру по обмену на очередного "таксиста" пойдет. Кругооборот дерьма в природе.
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Я бы осторожно подходил.
Не исключен вариант что его заставили под страхом смерти,о чем неоднократно рассказывали пленники,что это такой вид пытки.
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