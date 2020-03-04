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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4771) Кабмин (11696) назначение (1555) Голос партия (138) Железняк Ярослав (12)

 Нардеп от "Голоса" Железняк - Зеленскому: "Вы так и не сказали: "Я лично ошибся", а это произошло"

Нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что фракция не будет поддерживать назначение министров, поскольку требует, чтобы каждый кандидат на должность в Кабмине представил свою программу.

Об этом он заявил на внеочередном заседании Рады при участии Президента Украины Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемый господин президент, у Вас была длинная и эмоциональная речь. Но мы не услышали одного, очень важного. Вы так и не сказали: "Я лично ошибся", а это произошло. Полгода назад было назначено правительство, новые лица, да, некоторые с опытом, некоторые - нет. Но оно было назначено на обещаниях", - отметил Железняк.

По его словам, фракция "Голос" еще тогда предупреждала, что в Кабмине есть профессиональные и порядочные люди, что их нужно рассматривать.

"Вы нас тогда не послушали. И сейчас у нас последствия той ошибки. Но хуже всего другое, то что вместо того ,чтобы признать ошибки, мы предлагаем новое правительство. Новые лица со старыми грехами, которые работали и при Януковиче, и при Порошенко, и при Ющенко и наверное при Кучме. Это ли то, чего мы хотели? Нет! ... Является ли это парламентско-президентской республикой, когда большинство из вас даже не знает экономический блок правительства. Является ли это парламентско-президентской республикой, когда с вами - с коалицией, не согласовывают ни одного министра, нет! Поэтому наша фракция будет требовать одного - чтобы следующее правительство назначалось лично, каждого министра мы услышали его программу, что он сделал и только после этого будет определено, будут у нас новые министры или нет", - подчеркнул Железняк.

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Источник: https://censor.net.ua/n3179425
 
   
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Мабуть претензії до "папи Саші", не вмів користуватись "изделием"
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Дякуємо і тобі, що допоміг обрати зевладу.🤔
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Правительство в отставку с конфискацией а зелю на кол, так будет справедливо!!!
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Мамо не бажала, а Батько не старався...
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Не потрібно ніякого уряду! Імпічмент Зеленському!
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Ошибся?Это не ошибка,это преступление!
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А те, що це була не помилка, а відверта брехня зевлади цей депутат сам не захотів говорити.
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Давайте виступ Гончаренка !
Отам вогонь був.
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20 минут зелёный бежал на перерыв разнюхатся Нардеп от "Голоса" Железняк - Зеленскому: "Вы так и не сказали: "Я лично ошибся", а это произошло" - Цензор.НЕТ 3415
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пока в гавно только какутс младшенький макнул вовку от в голоса толку 0 Нардеп от "Голоса" Железняк - Зеленскому: "Вы так и не сказали: "Я лично ошибся", а это произошло" - Цензор.НЕТ 8211
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100%
что это за парламентско-президентская республика, где правительство голосуется пакетом от президента без программы, без обсуждения?
бред какой-то. царь новый нашелся и назначает кого-попало в министры
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