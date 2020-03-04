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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4771) Кабмин (11696) Гончарук_Алексей (776)

 Я ни разу не получил незаконную команду, - Гончарук поблагодарил Зеленского. ВИДЕО

Премьер-министр Алексей Гончарук поблагодарил президента Владимира Зеленского и выразил уверенность относительно продолжения курса реформ.

"Я достаточно оптимистичен относительно нашего будущего. Я считаю, что у нас очень хороший президент, он порядочный и честный человек. Я ни разу не получил незаконную команду, не было даже намеков на какую-то нечестную игру", – сказал Гончарук, выступая с трибуны парламента в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Гончарук связал увеличение критики в отношении его политики с решением правительства о смене менеджмента, в частности на "Центрэнерго".

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"Но это не единственная компания (где правительство сменило руководство. - Ред.). Мы перекрыли много теневых схем, поэтому на нас вылились тонны грязи в СМИ", – сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3179424
 
 
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Вся зелёная команда незаконная. Набрали дилетантов страной управлять.
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ВСЁ, самокатчик возвращается на свою постоянную работу - статиста на ток шоу для умственно отсталых.
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В хто по закону дає прем'єру «вказівки»?
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Этот тип явно не в себе ,непонятно зачем он туда вообще влез ...
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в якому сенсі? його обрано більшістю голосів виборців у другому турі президентських перегонів.
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Щоб зрозуміти, що команда незаконна, потрібно знати закони, а не бути профаном.
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сцикло повне цей хлопчик, злякався бабая каломойші і виступив в ролі гандона для зеленського
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Ну да... Только вместо того, чтобы работать по 3-4 часа совещались о том, чем заполнить вакуум по каждому вопросу
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та хватит уже лизать, все равно не помогло
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только законные команды получал?
у нас парламентско-президентская республика? точно?
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от дурень, а мог бы каштанку мордой об стол измазать
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