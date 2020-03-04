 Я ни разу не получил незаконную команду, - Гончарук поблагодарил Зеленского

"Я достаточно оптимистичен относительно нашего будущего. Я считаю, что у нас очень хороший президент, он порядочный и честный человек. Я ни разу не получил незаконную команду, не было даже намеков на какую-то нечестную игру", – сказал Гончарук, выступая с трибуны парламента в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Гончарук связал увеличение критики в отношении его политики с решением правительства о смене менеджмента, в частности на "Центрэнерго".

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"Но это не единственная компания (где правительство сменило руководство. - Ред.). Мы перекрыли много теневых схем, поэтому на нас вылились тонны грязи в СМИ", – сказал он.