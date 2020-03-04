 Украинцы стали нацменьшинством в набсоветах госкомпаний, - Зеленский

Об этом президент сказал во время выступления в парламенте, информирует Цензор.НЕТ.
"При всем уважении к нашим международным партнерам, при всей благодарности за их помощь сегодня граждане нашей страны в набсоветах наших предприятий чувствуют себя национальным меньшинством", – заявил Зеленский.
"Мы не ставим под сомнение прозрачность или эффективность работы иностранцев. Нет. Их вклад в борьбу с коррупцией – это только вопрос справедливости и нашего чувства субъектности", – подчеркнул президент.
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Нас СТАЛО 25% !
(згадайте реванш ********** і хохломанкуртів 2010 року, тоді було нас 5%).
сколько им в глаза не ссы, а им все мало этой божьей росы!
Кругом одни евреи.
(Слова из песенки)
Всё ясно - копает под руководство ПриватБанка.