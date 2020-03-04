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 Политика Украины
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 Мы обещали людям победу над коррупцией, сейчас - даже не ничья, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский констатирует отсутствие реальных результатов работы правоохранительных органов в борьбе с коррупцией.

Об этом он заявил, выступая в Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы провели ряд реформ, запустили Высший Антикоррупционный Суд, перезагрузили НАПК, вернули ответственность за незаконное обогащение, сняли неприкосновенность, приняли закон об обличителях коррупции. Как долго украинскому обществу ждать результатов в наиболее резонансных делах? Мы обещали гражданам победу над коррупцией. Сейчас - даже не ничья", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что в Украине шесть органов, которые должны обеспечивать порядок, справедливость и правосудие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не красть - это слишком мало. Нужны новые мозги, - Зеленский о Кабмине Гончарука

"Неужели не хватает еще одного органа, чтобы окончательно воплотить в жизнь пословицу о семи няньках, у которых дитя без глаза?", - поинтересовался Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3179419
 
 
 Топ комментарии
 
Ты ведь в Давосе говорил что корупции в Украине нету!
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Вас будут бить по лицу ногами,Владимир Александрович
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Ты ведь в Давосе говорил что корупции в Украине нету!
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Зеля год сидел нихрена не делал, сейчас поставил новых клоунов, развыступался и снова будет год сидеть ничего не делать.И так по кругу. Уверена, что Рябошапка сидит и ничего не делает по коррупции, вместе с НАБУ и др, по просьбе того же Зели, его Богдана дружка, Коломойского и всех остальных зеленых.
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Cейчас вова, хуже чем было до твоего прихода
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Вас будут бить по лицу ногами,Владимир Александрович
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а вот ту не надо, попросил бы, народу нужно это с посыпкой из халвы и лозунгом что это такая сосиска с мороженной кал.басой за 2.20
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просто Президент не був в Антикорупційному суді. Нехай попитає адвокатів про рівень суддів цього суду.
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вот где центр разумкова с опросами ? ну понятно что они зеленым напишут 40%, но кто еще в это поверит ?
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Ну и что этот дегенерат предлагает? Или оно кукарекает абы кукарекать - забыло что оно **********, а не бабка на лавке?
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Топ корупцию победили, но сейчас даже не но ничья???
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Как ничья? Корропция ничья? Она ваша, махровая ЗЕленая коррупция. Такого разгула коррупции не было ни при одном президенте, как при этом членограе.
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А вас на каких фронтах контузило? Случайно не на Колчаковских?
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Неужели грядут долгожданные посадки? Погода "шепчет".
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Специфика зелени такова, что ее будут сажать не только весной. Но и летом, и осенью, и зимой. И вообще в любое время суток.
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и шо? кому он эти претензии предъявляет? себе?
чем ты дурень занимался почти год?
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Блин, каких отпетых мерзавцевнасунул Порошенко в правительство зеленского!
Сейчас Зеленский с ними круто разберется!
Всех уволит и назначит их заместителей!

Вова, верим в тебя!
Ты сможешь!
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не пойму ты бритвенно тонкий троль или конченный зебил...
Ми обіцяли людям перемогу над корупцією, зараз - навіть не нічия, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7444
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Він говорить те, що хочуть чути 73%.
А що по вашому він має сказати? Ви лохи і ідіоти?
Звісно, що такого він ніколи не скаже. Тому і надалі ми будемо це чути. Перекладіть це на мову бидла, до якого він звертається: Я (Зеленський) гарна людина, я хочу змін, але мене підвели, тому ви не ідіоти, які проголосували за невігласа. Просто почекайте і ви у цьому переконаєтесь. Після цього 73% полегшено зітхнуть (забудуть і про Оман і про очі ***** і про Бєню з Богданом) бо кожен з них чудово знає - поразка/невдача Зеленського автоматично дорівнює встановленню факту їхнього дебілізму.
Бо решта (24%) їм про це прямо казали під час виборів. І коли вони голосували, вони були впевнені, що доведуть зворотнє... а час спливає... змін не має... що ж по переду? Усвідомлення очевидного? Але як??? Як більшість може бути ідіотами? Тому це обопільновигідна гра. Він дає їм можливість відтягнути час визнання очевидного, вони роблять вигляд, що йому вірять.
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Аваков - дуже ефективний, але корупція неподолана...
Розрідження мозку.
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Зеля, не переживай ты так: с ахметовской шестёркой в виде премьера вся коррупция испугается и уйдёт к ахметке. Ми обіцяли людям перемогу над корупцією, зараз - навіть не нічия, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5729
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"Мы провели ряд реформ..." - это каких же, Вова?!
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Сажай Вольдемар больше волонтеров и добровольцев тогда точно победиш коррупцию,придурок.
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Як то так обіцяв до виборів обіцяв на посаді продовжу до кінця посади може не посадять
врать и лгать стиль по жизни

Ми обіцяли людям перемогу над корупцією, зараз - навіть не нічия, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9181
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ну так Зе і команда всього лише її очолили...карупцію
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Зе і його команда навіть корупцію не змогли очолити, за винятком Богдана, цей своє зняв.
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Давай, Зе! Нужно дожать!

Конечно, банда один, банда два и коррупционеры всех мастей косят под праведников и просто так не сдадут свои позиции. Но кто сказал, что будет легко?

Все ещё верю в лучшее для нашей Украины
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Кого дожати, поки що він розгромив свою команду.
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Его в президентское кресло усадил народ, а не его команда.
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Зрозуміло що народ, усадив для того щоб було як при Петі, я правильно зрозумів вашу нову логіку?
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"Нужно дожать"

а чо, кошелка слабоумная - тебя эта зима с тарифами на газ еще не дожала разве? Ми обіцяли людям перемогу над корупцією, зараз - навіть не нічия, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9068
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ТУПАЯ ИДИОТКА, неужели не понятно, что главные БАРЫГИ - это ОМАНСКИЙ ОСЕЛ и те КУКЛОВОДЫ, которые им хороводят (они же по совместительству "борцы с коррупцией") !!!!
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Таня лечи голову, а то плохо закончишь!)))) и пайки кремлевской лишат за тупость!
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Кого цікавлять відмазки цього невігласу?
Мовляв це не я, це вони такі погані, мене підвели, але найду кращих і ви ще рік почекайте результатів?
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При пети такого не было. Все было зашибись до конца его правления.
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Зеленського вибирали аби було як при Петі? Хренасе ви перевзуваєтесь.
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Та да , просто перестал работать насос подачи коррупционньіх денег "на самьій верх", они остаются на среднем уровне. Система складьівалась годами , поломать ее непросто, єто и есть задача правоохранительньіх органов.
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сейчас похоже зелёное обострение ..
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Если ты, КЛОУН, ПОСАДЕШЬ БЕНЮ НА ЗОНУ, тогда будет почти ничья.
Правда, БЕНЯ за собой потянет все ЗЕленое ГАВНО, поэтому его никто не тронет...
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==="Мы провели ряд реформ, запустили Высший Антикоррупционный Суд, перезагрузили НАПК, вернули ответственность за незаконное обогащение, сняли неприкосновенность, приняли закон об обличителях коррупции.===

Все, что похерил Порошенко. Вот с него и надо начать по-взрослому
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Чучело ты дурное, ты и есть эта коррупция, бегаешь на побегушках у олигархов как каштанка ручная, и такая оставка гончарука самый лучше это демонстрирует
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