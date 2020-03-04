 Мы обещали людям победу над коррупцией, сейчас - даже не ничья, - Зеленский

Об этом он заявил, выступая в Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы провели ряд реформ, запустили Высший Антикоррупционный Суд, перезагрузили НАПК, вернули ответственность за незаконное обогащение, сняли неприкосновенность, приняли закон об обличителях коррупции. Как долго украинскому обществу ждать результатов в наиболее резонансных делах? Мы обещали гражданам победу над коррупцией. Сейчас - даже не ничья", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что в Украине шесть органов, которые должны обеспечивать порядок, справедливость и правосудие.

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"Неужели не хватает еще одного органа, чтобы окончательно воплотить в жизнь пословицу о семи няньках, у которых дитя без глаза?", - поинтересовался Зеленский.