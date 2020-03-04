 Мы обещали людям победу над коррупцией, сейчас - даже не ничья, - Зеленский

Об этом он заявил, выступая в Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы провели ряд реформ, запустили Высший Антикоррупционный Суд, перезагрузили НАПК, вернули ответственность за незаконное обогащение, сняли неприкосновенность, приняли закон об обличителях коррупции. Как долго украинскому обществу ждать результатов в наиболее резонансных делах? Мы обещали гражданам победу над коррупцией. Сейчас - даже не ничья", - подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что в Украине шесть органов, которые должны обеспечивать порядок, справедливость и правосудие.
"Неужели не хватает еще одного органа, чтобы окончательно воплотить в жизнь пословицу о семи няньках, у которых дитя без глаза?", - поинтересовался Зеленский.
чем ты дурень занимался почти год?
Сейчас Зеленский с ними круто разберется!
Всех уволит и назначит их заместителей!
Вова, верим в тебя!
Ты сможешь!
А що по вашому він має сказати? Ви лохи і ідіоти?
Звісно, що такого він ніколи не скаже. Тому і надалі ми будемо це чути. Перекладіть це на мову бидла, до якого він звертається: Я (Зеленський) гарна людина, я хочу змін, але мене підвели, тому ви не ідіоти, які проголосували за невігласа. Просто почекайте і ви у цьому переконаєтесь. Після цього 73% полегшено зітхнуть (забудуть і про Оман і про очі ***** і про Бєню з Богданом) бо кожен з них чудово знає - поразка/невдача Зеленського автоматично дорівнює встановленню факту їхнього дебілізму.
Бо решта (24%) їм про це прямо казали під час виборів. І коли вони голосували, вони були впевнені, що доведуть зворотнє... а час спливає... змін не має... що ж по переду? Усвідомлення очевидного? Але як??? Як більшість може бути ідіотами? Тому це обопільновигідна гра. Він дає їм можливість відтягнути час визнання очевидного, вони роблять вигляд, що йому вірять.
Розрідження мозку.
врать и лгать стиль по жизни
Конечно, банда один, банда два и коррупционеры всех мастей косят под праведников и просто так не сдадут свои позиции. Но кто сказал, что будет легко?
Все ещё верю в лучшее для нашей Украины
а чо, кошелка слабоумная - тебя эта зима с тарифами на газ еще не дожала разве?
Мовляв це не я, це вони такі погані, мене підвели, але найду кращих і ви ще рік почекайте результатів?
Правда, БЕНЯ за собой потянет все ЗЕленое ГАВНО, поэтому его никто не тронет...
Все, что похерил Порошенко. Вот с него и надо начать по-взрослому