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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4745) Пенсионный фонд (362) пенсия (1886)

 Пенсионный фонд - неэффективная машина, которая на свое содержание проедает 5 млрд грн, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский недоволен работой пенсионного фонда и назвал его "неэффективной машиной".

Об этом он заявил во время внеочередного заседания в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

"Более 11 млн пенсионеров. Реальный план о поднятии их пенсий, он к сожалению, может он есть где-то, но коммуникационно он отсутствует, мы ничего не слышали. Общество об этом ничего не слышало. Большая часть пенсионеров получает меньше 2 тыс. грн, индексация пенсий сейчас не проведена. Программа повышения пенсий для людей 80 лет пока что не реализована", - сообщил Зеленский.

По его словам "Пенсионный фонд остается огромной неэффективной машиной, которая только на свое содержание проедает 5 млрд грн".

"На фоне этого пенсионеры и другие социально незащищенные категории граждан имеют только один вопрос: "а за что так с нами и что с нами будет дальше?", - добавил глава государства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3179418
 
 
 Топ комментарии
 
Перекласти це не можливо. Як і коментувати. Це може зробити хтось, хто знаходиться на одному рівні розумового і психо-соматичного розвитку з тим, хто це говорив.
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Реальный план о поднятии их пенсий, он к сожалению, может он есть где-то, но коммуникационно он отсутствует, мы ничего не слышали. Общество об этом ничего не слышало.- кто может перевести с зебильного?
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Зеленский вообще сошел с ума. Пенсионный фонд у него много жрет. А вот коррупция в стране жрет в 100 раз больше, Зеля про это знает? На таможне коррупция даже увеличилась в разы при нем. Он об этом не знает?
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Поднять минималку минимум вдвое надо уже сегодня !!!
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Реальный план о поднятии их пенсий, он к сожалению, может он есть где-то, но коммуникационно он отсутствует, мы ничего не слышали. Общество об этом ничего не слышало.- кто может перевести с зебильного?
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Перекласти це не можливо. Як і коментувати. Це може зробити хтось, хто знаходиться на одному рівні розумового і психо-соматичного розвитку з тим, хто це говорив.
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Точняк. На кацапии есть Хирург, тот походу поймет
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До речі, багато вузькопрофільних спеціалістів дали б великі гроші, щоб послухати дискусію між цими унікумами.
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Зебилы, а вы зачем отменили индексацию которую сделал Порох? Большая часть пенсионеров получает меньше 2 тыс. грн, индексация пенсий сейчас не проведена
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клоун должен уйти в отставку, он не справляется.
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Він навіть клоунаді умудрился зробити сумною.
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из всех реплик нашего преза складывается впечатление, что вот, вот же он, Дартаньян, среди п.дорасов! или бубочка жило на другой планете все это время.
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Ага...типа все в гавне...а он в белом...
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хватит над нами издеваться, уходи в отставку и занимайся своими сватами.
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намек понял - Приват вернуть бабушке бене а деньги пенсионного загнать в Приват....
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Большая часть пенсионеров получают пенсию в Привате.
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Это ты ..оманский осел...понял только через 9 месяцев президентсва..?? Вроде осел...а доходит как до жирафа...
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