 Зеленский - международным партнерам: Наш курс на евроинтеграцию, в НАТО, прекращение войны и реформы остается неизменным

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая с трибуны Верховной Рады на внеочередном заседании парламента, передает Цензор.НЕТ.

"Отдельно хочу обратиться к нашим международным партнерам. Мы ценим и благодарны за вашу поддержку. И наш курс остается неизменным. Это и евроинтеграция, и вступление в НАТО. Это завершение войны на Донбассе и возвращение всех наших территорий. Мы и дальше будем двигаться по пути реформ во всех сферах. Курс Украины - не является ошибкой. И отдельные ошибки допущены во время движения этим курсом", - сказал Зеленский

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