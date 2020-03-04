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 Политика Украины
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Все про:евроинтеграция (1925) Зеленский (4745) НАТО (6685)

 Зеленский - международным партнерам: Наш курс на евроинтеграцию, в НАТО, прекращение войны и реформы остается неизменным

Президент Украины Владимир Зеленский заверил международных партнеров в неизменности курса Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая с трибуны Верховной Рады на внеочередном заседании парламента, передает Цензор.НЕТ.

"Отдельно хочу обратиться к нашим международным партнерам. Мы ценим и благодарны за вашу поддержку. И наш курс остается неизменным. Это и евроинтеграция, и вступление в НАТО. Это завершение войны на Донбассе и возвращение всех наших территорий. Мы и дальше будем двигаться по пути реформ во всех сферах. Курс Украины - не является ошибкой. И отдельные ошибки допущены во время движения этим курсом", - сказал Зеленский

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Источник: https://censor.net.ua/n3179417
 
   
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не лох не отвечает за свои слова,просто балабол.
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Брехливе зелене лайно..Сабаков вже реформував МВС..
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"Это завершение войны на Донбассе и возвращение всех наших территорий." Это курс на победу? Не?
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Он в своей кокаиновой реальности войну закончил. А вы делайте, что хотите...
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І найголовніша помилка сама озвучила це з трибуни ВРУ!
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