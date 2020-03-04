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 Политика Украины
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 "В нашей медицине смелость не может быть одноразовой акцией", - Зеленский об отставке Скалецкой

Президент Владимир Зеленский поблагодарил министра здравоохранения Зоряну Скалецкую за то, что она решилась остаться в Новых Санжарах с украинцами, эвакуированными из Китая. Но заметил, что этого недостаточно.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время выступления в Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ.

Президент поблагодарил руководителя ведомства Зоряну Скалецкую за то, что оставалась с людьми в пгт Новые Санжары Полтавской области.

"Но в нашей медицине смелость не может быть одноразовой акцией. Нужно иметь смелость и признать, что многие не готовы ко второму этапу медицинской реформы 1 апреля", - отметил Зеленский.

Глава государства заверил, что ситуация с коронавирусом в Украине находится под контролем.

"Отдельная тема - это коронавирус. Я хочу всех успокоить. Да, у нас есть первый подтвержденный случай. Но ситуация под контролем. Все необходимые меры приняты. И я думаю, что первый брифинг нового главы Минздрава будет посвящен именно этой теме", - сказал Зеленский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3179416
 
 
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😂 Сьздила в санаторий)))) Скоро министров в ЖЭКах искать прийдётся
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Она там пыталась отсидеться от возможной отставки.
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Надо сказать правду .в Украине НЕТ медицины !!!
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Не смелость, а слабоумие и отвага, я так бы охарактеризовал.
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Сегодня все министры могли бы прийти в Раду в одежде бренда POHUY.
А уж сам Вова мог бы это слово написать себе на лбу.
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я ось не доганяю нашо після негативних тестів людей далі тримали? я розумію, коли немає тест-систем і ніяк виявити хворобу, тому єдине - це час і карантин - єдиний вихід. але коли тест каже "не хворий", то їх можна відпускати було вже після результатів.
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Как бы там нибыло, как бы не обсуждалось, но кой-кому показала, что есть такое качество как смелость.
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Скво-радуцкого в Санжарах отставку пересидела - офигеть какая "смелость" - "дура, не дура, а тридцатку в день имею..."
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За что благодарит?! За беспредельный непрофесионализм
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Вот, что происходит в медицине и бизнесе. Особенно меня умиляет суровость наказания и финал. https://www.slidstvo.info/investigations/nesterylnyj-biznes-v-**********-likarni-postavlyayut-kustarni-dezinfikatory/?fbclid=IwAR0Dh-p4sjmjXcKFwkATZsn5IxBCBvIQxmucts8xxxK6VAIUl8oB-Z6vaR8
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