 Правительство не смогло сделать так, чтобы украинцы по всей стране ощутили уменьшение платежек за тепло, - Зеленский

Об этом он сказал, выступая в Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, правительство провалило информационную кампанию и работу с местными властями и монополистами, которая позволила бы украинцам по всей стране ощутить уменьшение платежек за тепло.
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Но зебобики схавают
Це ти обіцяв казна що !!!
Навіть зарплати вчителям в 4000 євро !
А что Вы хотите??? У меня квартира в доме 46-го года. Дом двухэтажный. Фсего 18 квартир...
В подъезде-можно сауну устраивать........ В квартире- все окна на проветривании (чтобы было чем дышать). Счет (только за тепло пришел 5 200,0грн. на квартиру) Так что Вы предлагаете??? Людям "голодать", когда я живу, как в Африке??? Хрен с ним, что плачу половину месячного дохода за коммуналку))) Главное, чтобы Родина жила и богатела((((
Или это не Родина????
Или я что-то спутал????
Владимир Александрович??? А кто для меня Ринат Лионидович??? Родич???
Прямо удивительно.
Есть конечно в Украине еще достаточно евреев-идиотов,но этот...........................
Он же ни бЭ,ни мЭ..........................................................................................................
Вообще ничего и ни в чем не разбирается.
Он и клован ничтожный.
Уродилось же такое???
а есть правящая элита, которая делит бабки))
за отопление ноябрь 1092, декабрь 1419, январь 2013
при том, что 80% батарей выключено, т.к. тепло.
как я должен ощутить падение, если есть рост?
Это манипуляция. Хватит бороться с ветряными мельницами. Нужна экономика, в которой работающий сможет оплатить платёжку.
Все остальное дешёвый пиар и популизм.
Мама Римма, Вы расскажите об этом Вашему вУмному вОфочке