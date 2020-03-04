 Правительство не смогло сделать так, чтобы украинцы по всей стране ощутили уменьшение платежек за тепло, - Зеленский

Об этом он сказал, выступая в Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, правительство провалило информационную кампанию и работу с местными властями и монополистами, которая позволила бы украинцам по всей стране ощутить уменьшение платежек за тепло.

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