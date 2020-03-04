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 Политика Украины, Экономика
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 В Украине падение промышленности на 5%, оно длится четвертый месяц подряд во всех секторах, - Зеленский

В Украине падение промышленности на 5%, оно длится 4 месяц подряд во всех секторах.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский выступая на внеочередном заседании Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/n3179412
 
 
 Топ комментарии
 
И в этом виноваты Гончарук и Порох. Зеля с Беней и Ринатом как всегда- белые и пушистые. В Украине падение промышленности на 5%, оно длится 4 месяц подряд во всех секторах, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7776
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Конец эпохи бедности! Зебилы победили клятого барыгу...
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Плачков и Шмигаль люди Ахметова. Теперь промышленность (Ахметовская) точно расти начнет. Зебилы бл..дь.
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И в этом виноваты Гончарук и Порох. Зеля с Беней и Ринатом как всегда- белые и пушистые. В Украине падение промышленности на 5%, оно длится 4 месяц подряд во всех секторах, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7776
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Гончарука подставили, только Порох.
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Крадуть в турборежимі, а Гончарук, по своїй наївності, не може зрозуміти ДЕ
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Какая наивность у выпускника Соломонова университета.😉😊
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Да ты шоооо!!!!😳🤯
Что, туман развеевается? 😁
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Ой, как неудобно получилось... Памперсы зебики забыли снять
Или таки удобно для отмазок? В Україні падіння промисловості на 5%, воно триває 4 місяць поспіль у всіх секторах, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6889
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Плачков и Шмигаль люди Ахметова. Теперь промышленность (Ахметовская) точно расти начнет. Зебилы бл..дь.
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Росла Беніна, тепер черга Ахметова, через півроку поміняють на Пінчуковських, головне аби не Порох.
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А то что Китай встал полностью вас не беспокоит, то что биржи лихорадит "конскими скачками",Зебилы фуле...они вон економику за 9 месяцев поднять решили..
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цей принаймі хоч на війну не списує як Порох, коли пояснював, чому долар з 15 скочив до 25
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У вас зебилов и через пять лет во всем Порох будет виноват.
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Конец эпохи бедности! Зебилы победили клятого барыгу...
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а кто ж ета сдєлал???а кто цей уряд призначав??? хто розхвалював його таланти і досясгення??? невже апять барига В Україні падіння промисловості на 5%, воно триває 4 місяць поспіль у всіх секторах, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7234
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Якась підстава, в Трускавець возили, по кабміну на самокаті катались, на голові стояли, але клятий Порох....
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мильна кулька а не виступ, дивишся на це шоу і розумієш 95 квартал так і не вийшов з нього, а як до президента він ще і не починав рух та ніколи ним по справжньому і не стане лялька олігархіф
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т.е когда падение производства было более 10 % никто не паниковал, а когда 5% - караул, Зеленский виноват
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После падения в 14-15, с 2016 начался рост, причем постоянный, во всех сферах экономики. И продолжался до августа 2019, когда зебилы пришли к власти!
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Что ж вы делаете! Астановитесь! Я ж так надеялся на 40%-й рост ВВП, а тут бац и новый уряд! Новых обещаний я уже не выдержу. Сжальтесь над стариком, дайте внуков поженить!
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Похоже заряд экономікі, заданный Порохом, кончілся.
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