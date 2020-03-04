 В Украине падение промышленности на 5%, оно длится четвертый месяц подряд во всех секторах, - Зеленский

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский выступая на внеочередном заседании Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ.
2268 23
Материалы по теме: Новый Кабмин
В Украине создадут госкомитет по угольной промышленности, - Зеленский
Цены на газ в Украине снижаются третий месяц подряд, - Гройсман
Украинцы четвертый год подряд продали больше валюты, чем купили, - Нацбанк
Наемники РФ четвертый день подряд не допускают наблюдателей ОБСЕ к участкам разведения сил на Донбассе, - СЦКК
Кабмин создал штаб для борьбы с падением промышленности, - Милованов
+7
И в этом виноваты Гончарук и Порох. Зеля с Беней и Ринатом как всегда- белые и пушистые.
+7
Конец эпохи бедности! Зебилы победили клятого барыгу...
+6
Плачков и Шмигаль люди Ахметова. Теперь промышленность (Ахметовская) точно расти начнет. Зебилы бл..дь.
Что, туман развеевается? 😁
Или таки удобно для отмазок?