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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4745) Кабмин (11696)

 Не красть - это слишком мало. Нужны новые мозги, - Зеленский о Кабмине Гончарука. ВИДЕО

У Кабмина есть достижения, но их мало.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая с трибуны Верховной Рады на внеочередном заседании парламента, передает Цензор.НЕТ

"Я уверен, что любая власть делает шаг в пропасть, когда теряет три главные вещи- память, слух и зрение. Когда власть забывает свои обещания, перестает слышать обычных людей, не видит необходимости в изменениях. Это не о нас", - заявил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За два месяца 2020 года невыполнение бюджета составило почти 16 млрд грн, 13 из них - провал поступлений от таможни, - Зеленский

"Давайте будем объективными – это правительство имеет достижения. Это понижение инфляции, учетной ставки НБУ, борьба с теневыми рынками, в частности, игорный бизнес и нелегальные АЗС. Это начало приватизации государственных предприятих, которые разворовывались все эти годы. Это кредиты малому и среднему бизнесу. Уменьшение роли государства в экономике нашей страны. Но правда в том, что сегодня украинцам этого мало. Это первое правительство, где нет топ-коррупции. Но не красть - это слишком мало. Это правительство новых лиц. Но лица – это слишком мало. Нужны новые мозги и новые сердца", - констатировал Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3179409
 
 
 Топ комментарии
 
Поганому танцору ЗЕльонки в трико мешают?))))
Бюджет в жопе...
Оказывается Порох не крал...а еще и докладывал свои?)))))
Да ЗЕленые мухи?)))
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Нужны новые мозги (с)

какие НОВЫЕ?!!! У тебя и старых не было!
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Наверно Маруся все таки выела ЗЕленому мозг, несите новый!
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Дикари думают, что станут умнее, но ей не помогло
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мало не украл? Не красть - это слишком мало, - Зеленский о Кабмине Гончарука - Цензор.НЕТ 9209 беня не украдёт сколько надо Не красть - это слишком мало, - Зеленский о Кабмине Гончарука - Цензор.НЕТ 4027
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А сколько нужно украсть, чтобы не было слишком мало?
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Нужны новые мозги (с)

какие НОВЫЕ?!!! У тебя и старых не было!
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Правильно сказано:"зменшення ролі держави у економіці країни". Слова не лоха якогось.
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Особисто може і не крадуть. Дають красти подєльнікам типу Каломойського.
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А вот продажа земли - это то, что нужно украинцам.
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Зелене лайно почало розлагатися і смердіти)))) Що потрібно було чекати, далі буде..
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То че он еще колективчик Потапа собирается в Кабмин притащить? Мало квартала?
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Поганому танцору ЗЕльонки в трико мешают?))))
Бюджет в жопе...
Оказывается Порох не крал...а еще и докладывал свои?)))))
Да ЗЕленые мухи?)))
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Правительство зомбаков. Мозги им надо... Хотя кому чего не хватает.
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А один из величайших лидеров современности не задавался вопросом,почему попередники крали-крали и казна была наполнена,а эти не крадут и деньги куда-то исчезают?Или может всё-таки крадут?
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Вот тебе ссылка на казначейский счет 2019 года. Посмотри на первое полугодие при гроси и не трынди.

https://index.minfin.com.ua/finance/ekr/
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при чем тут казначейский счет и выполнение бюджета?
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Тобі, зеленський, хоча б якийсь мозок...
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... когда теряет три главные вещи- память, слух и зрение - это Вова свой вечер описал?
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всем зебилам нужны новые мозги. жаль только их купить нельзя!
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шут... во всем паяц... скоморох, клоун, да и просто негодяй.
Вовчик, как насчет отчета за Оман? Сколько потратил, куда, как? Это уже преступление, вовчик. И это говно будет учить разуму... вот честно, даже предположить не мог, что Украина падет настолько низко...
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Мозги??? Потапа минкульт возглавить пригласи))))
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"У Кабмина есть достижения, но их мало" - так то ж на наше щастя, що мало. ми б не вижили
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всего лишь полгода понадобилось президенту, что в правительстве дебилы.
интересно, а новый уряд тоже будет иметь иммунитет от отставки на год или продолжит иммунитет предыдущего уряду?
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заберите у этого клоуна микрофон - уже тошнит от его тупых заявлений. лучше рассказал бы как так получилось, что в бюджете дыра в 50 лярдов.
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Зеля, авторы твоих опусов не смотрели классику:
Не красти - це занадто мало. Потрібні нові мізки, - Зеленський про Кабмін Гончарука - Цензор.НЕТ 8009
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"коолективный" зЭ - а вернее ОЛИГАРХАТ , в очередной раз красиво делает нас всех ( ну , ви памятаете - ЗРОБИМО ЇХ РАЗОМ...) ..- а от те "недорозуміння,", що все це озвучуе- то просто тимчасове недорозуміння - інтереси ОЛІГАРХАТУ вічні..., а яким це чином - це вже просто технічні "деталі"
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"Не красть" - это уже немало! Вот только нельзя "не красть" и "не трогать тех, КТО крал, крадет и будет красть!
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Ці достіжєнія схоже виключно в голові напівшостого, і його дебільних фанів
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"Я уверен, что любой народ делает шаг в пропасть, когда теряет три главные вещи- память, слух и зрение. Когда забывает что ему обещала власть, перестает слышать обычных людей, не видит необходимости в изменениях. Это о нас", - "заявил" Зеленский
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Какое отношение имеет правительство к понижению инфляции??? Это все работа НБУ...
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Все популисты делятся на три категории:
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2. Жополисты
3. Глисты.
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"Нужны новые мозги" - где эти мозги брать? Если в СН, то зелёное руление закончится катастрофой.

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Можно конечно включить новые мозги, но зараза, у старых рук сохранилась мышечная память и они будут загребать по старому.
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