 Не красть - это слишком мало. Нужны новые мозги, - Зеленский о Кабмине Гончарука. ВИДЕО

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая с трибуны Верховной Рады на внеочередном заседании парламента, передает Цензор.НЕТ
"Я уверен, что любая власть делает шаг в пропасть, когда теряет три главные вещи- память, слух и зрение. Когда власть забывает свои обещания, перестает слышать обычных людей, не видит необходимости в изменениях. Это не о нас", - заявил Зеленский.
"Давайте будем объективными – это правительство имеет достижения. Это понижение инфляции, учетной ставки НБУ, борьба с теневыми рынками, в частности, игорный бизнес и нелегальные АЗС. Это начало приватизации государственных предприятих, которые разворовывались все эти годы. Это кредиты малому и среднему бизнесу. Уменьшение роли государства в экономике нашей страны. Но правда в том, что сегодня украинцам этого мало. Это первое правительство, где нет топ-коррупции. Но не красть - это слишком мало. Это правительство новых лиц. Но лица – это слишком мало. Нужны новые мозги и новые сердца", - констатировал Зеленский.
какие НОВЫЕ?!!! У тебя и старых не было!
Бюджет в жопе...
Оказывается Порох не крал...а еще и докладывал свои?)))))
Да ЗЕленые мухи?)))
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Вовчик, как насчет отчета за Оман? Сколько потратил, куда, как? Это уже преступление, вовчик. И это говно будет учить разуму... вот честно, даже предположить не мог, что Украина падет настолько низко...
интересно, а новый уряд тоже будет иметь иммунитет от отставки на год или продолжит иммунитет предыдущего уряду?
1. Мордолисты
2. Жополисты
3. Глисты.