 За два месяца 2020 года невыполнение бюджета составило почти 16 млрд грн, 13 из них - провал поступлений от таможни, - Зеленский

Об этом он заявил на внеочередном заседании Рады, передат Цензор.НЕТ.
"За два месяца невыполнение бюджета почти 16 млрд грн. Мы должны говорить правду. 13 из них - провал поступлений от таможни", - заявил Зеленский.
По его словам, это значит, что контрабанда полностью не пропала.
"Нам рассказывали о решительной и безкомпромиссной борьбе с контрабандой. Но сейчас это выглядит так, что в этой борьбе контрабнда отправила таможню в нокаут. Это нужно изменить. Таможня должна собирать не лайки в фейсбука, а средства в государственную казну", - подчеркнул он.
таможиня даёт добро )))
В феврале таможня ожидает оживление внешнеэкономической активности и соответствующий рост поступлений в госбюджет.
Доречі! Це ж ти, Вова, зара розписуєшься в повній своїй некомпетентності! Адже цей кабмін, який ви там звільняєте, був запропонований з Банкової, а Рада проголосувала за нього пакетно (тобто за всіх разом). Зара наступаєте на ті ж граблі. Сподобалось?