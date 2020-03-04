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 Политика Украины
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Все про:ВР (24467) госбюджет (741) Зеленский (4745) контрабанда (1933)

 За два месяца 2020 года невыполнение бюджета составило почти 16 млрд грн, 13 из них - провал поступлений от таможни, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Госбюджет не выполнен почти на 16 млрд грн.

Об этом он заявил на внеочередном заседании Рады, передат Цензор.НЕТ.

"За два месяца невыполнение бюджета почти 16 млрд грн. Мы должны говорить правду. 13 из них - провал поступлений от таможни", - заявил Зеленский.

По его словам, это значит, что контрабанда полностью не пропала.

"Нам рассказывали о решительной и безкомпромиссной борьбе с контрабандой. Но сейчас это выглядит так, что в этой борьбе контрабнда отправила таможню в нокаут. Это нужно изменить. Таможня должна собирать не лайки в фейсбука, а средства в государственную казну", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госбюджет за 2019 год не выполнен на 3,7%, - глава Госказначейства Слюз

Источник: https://censor.net.ua/n3179408
 
 
 Топ комментарии
 
так вы еще больше налоги введите чтобы вообще через Украину никто не ехал..
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Погодите, Порох не ворует где бабки? Это чтож он раньше в бюджет воровал?
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так тусовщик твой же персонаж) спроси с него
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так вы еще больше налоги введите чтобы вообще через Украину никто не ехал..
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А вариант вернуть людей при которых год назад бюджет выполнялся не вариант для зебобика?
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свыночолых альпериных За два месяца 2020 года невыполнение бюджета составило почти 16 млрд грн, 13 из них - провал поступлений от таможни, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5546
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Да уж получше кошерных обрезаных За два місяці 2020 року невиконання бюджету становило майже 16 млрд грн, 13 із них - провал надходжень від митниці, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6950
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Зеля, на таможне нещадная коррупция, хуже чем была, которая поощряется твоей властью. Поэтому не строй из себя обличителя, у самого рыло в пуху.
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так тусовщик твой же персонаж) спроси с него
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Погодите, Порох не ворует где бабки? Это чтож он раньше в бюджет воровал?
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На митницях? Так вони і до Пороха були і Зелю переживуть, коли щось ламаєш, треба думати чим замінити, а люди на митниці з Канади не приїдуть.
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зелень думала открытием рынка земли, заткнуть дыры в бюджете, но, что-то пошло не так.
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значит дерибанят на отрезке от таможни до бюджета.
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Я не отношусь к гомофобам, но вижу, что когда будущий глава таможни участвует в "киевпрайде", то в его подчинении получаются потом тоже одни пид*расы.
За два місяці 2020 року невиконання бюджету становило майже 16 млрд грн, 13 із них - провал надходжень від митниці, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9115
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Чекайте! Тобто до діри в бюджеті на кінець 2019 року в 70млрд (офіційно) додалось ще 16? Ото нацярювали! За два місяці 2020 року невиконання бюджету становило майже 16 млрд грн, 13 із них - провал надходжень від митниці, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6796
Доречі! Це ж ти, Вова, зара розписуєшься в повній своїй некомпетентності! Адже цей кабмін, який ви там звільняєте, був запропонований з Банкової, а Рада проголосувала за нього пакетно (тобто за всіх разом). Зара наступаєте на ті ж граблі. Сподобалось?
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