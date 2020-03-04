 За два месяца 2020 года невыполнение бюджета составило почти 16 млрд грн, 13 из них - провал поступлений от таможни, - Зеленский

Об этом он заявил на внеочередном заседании Рады, передат Цензор.НЕТ.

"За два месяца невыполнение бюджета почти 16 млрд грн. Мы должны говорить правду. 13 из них - провал поступлений от таможни", - заявил Зеленский.

По его словам, это значит, что контрабанда полностью не пропала.

"Нам рассказывали о решительной и безкомпромиссной борьбе с контрабандой. Но сейчас это выглядит так, что в этой борьбе контрабнда отправила таможню в нокаут. Это нужно изменить. Таможня должна собирать не лайки в фейсбука, а средства в государственную казну", - подчеркнул он.

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