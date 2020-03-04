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 Политика Украины
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Все про:ВР (24467) отставка (2533) Рябошапка Руслан (307) Корниенко (143)

 Рада, возможно, соберется на внеочередное заседание завтра для решения вопроса об увольнении Рябошапки, - "слуга народа" Корниенко

Верховная Рада в среду заслушает отчёт Генерального прокурора Руслана Рябошапки, а решение о его отставке примет на внеочередном заседании, которое возможно состоится в четверг в 18:30.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"После отчета (Рябошапки. - Ред.) нет в повестке дня вопроса о принятии решения (об отставке- ИФ), поэтому созывается внеочередное заседание касательно Рябошапки на завтра", - сообщил он.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" отметил, что на данный момент идёт сбор подписей депутатов за проведение внеочередного заседания парламента. Чтобы оно состоялось, необходимо письменное согласие 150 народных депутатов.

"Идёт сбор подписей депутатов о внеочередном заседании Верховной Рады. Насколько я предварительно поговорил со спикером, единственная возможность завтра это провести - это 18:30", - добавил Корниенко.

Корниенко сообщил, что по состоянию на 13:30 среды, уже порядка 70 парламентариев подписало постановление о необходимости проведения внеочередного заседания Верховной Рады и что шансы собрать необходимый 150 подписей за это достаточно велики. Он также добавил, что постановление за выражение недоверия Генеральному прокурору поддержало уже 227 народных депутатов.

Как сообщалось, проект постановления о выражении недоверия Рябошапке был зарегистрирован в Верховной Раде 3 марта. Инициаторами соответствующего законопроекта №3154 выступили 158 народных депутатов, среди них члены фракций "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Никому не нужна такая прокуратура. Ничего порешать не могут", - генпрокурор Рябошапка о намерении "слуг народа" отправить его в отставку. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3179406
 
 
 Топ комментарии
 
Бене надо Приват. Зебилушки что там про коалицию ЕС и ОПЗЖ? Опять обосрались?)))
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подгорело у бабы бени конкретно раз так торопится оставить семью рябой шапки без плательщика *ипотеки* за страссбургский дом
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Рябая Шапка - это убожество, просидел год и ноль работы. Это даже хуже Шокина и Луценка. Коррупция зашкаливает, а у него работы нет.
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подгорело у бабы бени конкретно раз так торопится оставить семью рябой шапки без плательщика *ипотеки* за страссбургский дом
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Бене надо Приват. Зебилушки что там про коалицию ЕС и ОПЗЖ? Опять обосрались?)))
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Был Рябошапка...станет ПОРТНОВ
ведь КАКАЯ РАЗНИЦА?)))))
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а потужный ****** только коррупционеров тасовал Рада, возможно, соберется на внеочередное заседание завтра для решения вопроса об увольнении Рябошапки, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2296

Консультативная миссия ЕС в Украине активно поддерживает реформирование Офиса Генерального прокурора и считает, что реформа под руководством действующего Генерального прокурора, которая сейчас проходит, является одним из самых всесторонних и содержательных усилий по реформированию в секторе гражданской безопасности за последние годы. В частности это включает текущий процесс аттестации.
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дебил все Рада, можливо, збереться на позачергове засідання завтра для вирішення питання про звільнення Рябошапки, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 7690 таки...! а я надеялся что зебил! Рада, можливо, збереться на позачергове засідання завтра для вирішення питання про звільнення Рябошапки, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 7690
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номерной! Рада, можливо, збереться на позачергове засідання завтра для вирішення питання про звільнення Рябошапки, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 6961 ты самый главный дебил? Рада, можливо, збереться на позачергове засідання завтра для вирішення питання про звільнення Рябошапки, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 6961 или зелененький соплячок? жаль тебя
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в мене аргументи є Консультативная миссия ЕС в Украине он нагорі читай якщо вмієш,петя тасував коррупціонерів шокіна,ярему,луценка,куліка,матіоса....
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не прошло и года! зелебобики, а что ваш янелох так бушует? неужели есть причины? Рада, возможно, соберется на внеочередное заседание завтра для решения вопроса об увольнении Рябошапки, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 1484
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