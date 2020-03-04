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 Киевские новости
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Все про:приватизация (944) ФГИ (561)

 Все автовокзалы Киева и области продали с аукциона за 230 млн гривен

Фонд госимущества продал с аукциона государственные акции "Киевпассервиса", которому принадлежат столичные автовокзалы. Акции ушли с молотка за более чем 230 млн гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ФГИ.

"Объект будет передан новому владельцу за 230 897 987 грн. Всего в аукционе приняли участие 3 участника, а цена продажи предприятия выросла почти на 18%", — сказано в сообщении.

В системе раскрытия данных Prozorro.Продажи указано, что в аукционе приняли участие ООО "Октан О" (предложила 195 944 640 грн), ООО "Барвінок - Інвест" (201 400 000 грн) и ООО "Бастіон-Груп" (230 897 987 грн).

В сообщении о намерении заключить договор указана компания Бастіон-Груп.

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Продать "Киевпассервис" удалось со второго раза: на предыдущий аукцион не заявился ни один участник. После этого Фонд госимущества раскрыл информацию о предприятии и опубликовал сотни его документов, что позволило привлечь желающих.

"Мы очень надеемся, что частный инвестор сможет реконструировать вокзалы, дать им "новую жизнь", — отметил председатель ФГИУ Дмитрий Сенниченко.

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В собственности Киевпассервиса находится шесть автостанций в столице — АС Центр, АС Дарница, АС Полесье, Центральный автовокзал, АС Южная, АС Дачная — и восемнадцать в Киевской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3179404
 
 
 Топ комментарии
 
пока надумаем подсрачниками выпереть ,успеют всё продать )))
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теперь там вырастут человейники,а зебилы будут ездить в Одессу из Боярки,а в Харьков - из Яготина..
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"Мы очень надеемся, что частный инвестор сможет реконструировать вокзалы, дать им "новую жизнь", - отметил председатель ФГИУ Дмитрий Сенниченко.

Ага, инвестор вкинет кучу денег и потом понизит плату за проезд? Или таки повысит?
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теперь там вырастут человейники,а зебилы будут ездить в Одессу из Боярки,а в Харьков - из Яготина..
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при чем тут зебилы - это дембельский аккорд педалика и Co
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Фонд госимущества в подчинении у киевской мэрии?
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это все коммунальное имущество и без одобрения мера такое не решается единолично фондом
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Супер! Заколебала эта "автостанция" на Житомирской. Даешь Дачную!
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дадут тебе высотку в 24 этажа и будешь в окна соседу смотреть)
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я то как раз киевлянин в энном поколении и еще помню времена без гетто дачных, академгородков и поздняков
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А тебе в детстве не говорили что видели Киев с границей на Гарматной?
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пока надумаем подсрачниками выпереть ,успеют всё продать )))
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Гм.... Шесть автостанций в Киеве и восемнадцать в киевской области - за 200 млн. грн?
Во застройщикам лафа! Через год-другой втихую изменят целевое назначение - и выше стропила, плотники!
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"Мы очень надеемся, что частный инвестор сможет реконструировать вокзалы, дать им "новую жизнь", - отметил председатель ФГИУ Дмитрий Сенниченко.

Ага, инвестор вкинет кучу денег и потом понизит плату за проезд? Или таки повысит?
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Та, не очень то и хотелось в автобусах трястись, можно поездом куда надо поехать. Пока жд. вокзалы не продали...
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Мутна компанія це ООО Бастіон груп. Ніби займається хлібо-булочними виробами з уставним капіталом в 15тис. грн.
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осталось еще Житний рынок и Бессарабку продать однодневке с уставняком 1000 грвн и порядок- можно в Майами валить педалику.
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"Мы очень надеемся..." То есть нужно понимать что "эфективные" частные хапуги собственники, могут на свое усмотрение вместо автостанций караван-сараев настроить...
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У нас полная кхмуйня с выборной системой.
Выбирают одного бидараса, он тянет за собой список уже конченных биддаров,
которых ко власти близко подпускать нельзя. Что это за ****** ?
А потом страну открыто сдают Московии, задирают тарифы, такие объекты
продают своим людям для наживы, а не чтобы пассажирам стало удобнее добираться.
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в каждом райцентре и маленьком городе области не говоря зза Киев под вокзалами по 1 га земли.+ 1500 кв м помещений. прикинте чтоб это продать по отдельности. это от 50 до 100 млн баксов. хорошо торгуют
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...вот козлы...не будет теперь а\станций никаких, ТРЦ вырастут или высотки в лучшем случае.. Усі автовокзали Києва та області продали з аукціону за 230 млн гривень - Цензор.НЕТ 6867..
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Цензор, а можна назвати кінечних власників всіх трьох учвсників торгів на цьому аукціоні? Не виявиться, що всі три цих компаній належвть одному Ахметову?
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Для таких объектов $9.2 млн - просто нафинг.

Ремонт мерии в пригороде Торонто $25 млн
https://www.brantfordexpositor.ca/news/local-news/costs-increase-for-new-city-hall/amp
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