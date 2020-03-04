 Все автовокзалы Киева и области продали с аукциона за 230 млн гривен

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ФГИ.
"Объект будет передан новому владельцу за 230 897 987 грн. Всего в аукционе приняли участие 3 участника, а цена продажи предприятия выросла почти на 18%", — сказано в сообщении.
В системе раскрытия данных Prozorro.Продажи указано, что в аукционе приняли участие ООО "Октан О" (предложила 195 944 640 грн), ООО "Барвінок - Інвест" (201 400 000 грн) и ООО "Бастіон-Груп" (230 897 987 грн).
В сообщении о намерении заключить договор указана компания Бастіон-Груп.
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Продать "Киевпассервис" удалось со второго раза: на предыдущий аукцион не заявился ни один участник. После этого Фонд госимущества раскрыл информацию о предприятии и опубликовал сотни его документов, что позволило привлечь желающих.
"Мы очень надеемся, что частный инвестор сможет реконструировать вокзалы, дать им "новую жизнь", — отметил председатель ФГИУ Дмитрий Сенниченко.
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В собственности Киевпассервиса находится шесть автостанций в столице — АС Центр, АС Дарница, АС Полесье, Центральный автовокзал, АС Южная, АС Дачная — и восемнадцать в Киевской области.
Во застройщикам лафа! Через год-другой втихую изменят целевое назначение - и выше стропила, плотники!
Ага, инвестор вкинет кучу денег и потом понизит плату за проезд? Или таки повысит?
хапугисобственники, могут на свое усмотрение вместо автостанций караван-сараев настроить...
Выбирают одного бидараса, он тянет за собой список уже конченных биддаров,
которых ко власти близко подпускать нельзя. Что это за ****** ?
А потом страну открыто сдают Московии, задирают тарифы, такие объекты
продают своим людям для наживы, а не чтобы пассажирам стало удобнее добираться.
Готовый бизнес
Ремонт мерии в пригороде Торонто $25 млн
https://www.brantfordexpositor.ca/news/local-news/costs-increase-for-new-city-hall/amp