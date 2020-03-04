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Все про:ООН (2927) Песков (1023) Россия (75106) Сирия (2908) военные преступления (2)

 Россияне совершают в Сирии военные преступления, - комиссия ООН

Воздушные силы РФ как минимум дважды наносили удары по гражданским районам Сирии, что можно расценить как военное преступление.

Об этом сказано в отчете комиссии ООН по расследованию событий в Сирии, информирует Цензор.НЕТ.

По данным комиссии, авиация РФ как минимум дважды наносила неизбирательные удары по гражданским районам, что можно расценивать как военное преступление.

Речь идет об ударе по рынку города Мааррет-эн-Нууман (провинция Идлиб) 22 июля 2019 года, в результате которого погибли 43 человека, включая четверых детей, как минимум 109 (в том числе 18 детей и 15 женщин) получили ранения. Второй описанный удар был нанесен по лагерю беженцев в районе города Хасс (Идлиб) 16 августа того же года. Тогда погибло 20 человек, в том числе восемь женщин, одна из которых была беременной, и шестеро детей; более 40 человек были ранены.

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"Принимая во внимание имеющиеся доказательства, включая свидетельские показания, видеоматериалы, изображения, перехваты переговоров пилотов комиссия пришла к выводу, что российские самолеты участвовали в обоих инцидентах и что в каждом из этих случаев атаки российских ВВС не были направлены на конкретную военную цель, что равносильно военному преступлению – проведению неизбирательных атак в гражданских районах", – говорится в документе.

Отчет охватывает период с июля 2019-го по февраль 2020 года.

В Кремле отвергли обвинения комиссии ООН, сообщает российский "Интерфакс".

"Мы решительно отвергаем подобные обвинения", — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в отчете не упоминается наступление анти-асадовских сил на этой территории, то что делает выводы комиссии однобокими.

Также на Цензор.НЕТ: США рассматривают запрос Турции на ЗРК Patriot, - Госдеп

Источник: https://censor.net.ua/n3179397
 
   
 Топ комментарии
 
Не прошло и 49 лет) Умы в ООН наконец то таки проснулись) Я вас удивлю, они этим занимаются по всему миру... Ну, с Сирией дошло, начало есть.
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это очевидно. эта банда способна воевать только в озверевшем состоянии! Россияне совершают в Сирии военные преступления, - комиссия ООН - Цензор.НЕТ 6169
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Преступления зафиксированы,преступник известен,может пора уже наказывть,а не приглашать и ручки жать?
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Не прошло и 49 лет) Умы в ООН наконец то таки проснулись) Я вас удивлю, они этим занимаются по всему миру... Ну, с Сирией дошло, начало есть.
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Действительно просто офигеть. Страна разрушена 96+% разрушений на совести асада и его союзников. Половина населения сбежали к соседям. Еще четверть на очереди. На головы сирийцев сброшены миллионы тонн! боеприпасов а они только заметили.
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Эрдоган простимулировал...

Сти́мул (лат. stimulus) - острая палка, которую ослу загоняют в жопу для побуждения к движению... ©моё...
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это очевидно. эта банда способна воевать только в озверевшем состоянии! Россияне совершают в Сирии военные преступления, - комиссия ООН - Цензор.НЕТ 6169
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дидываивалы тоже без спирта не ваивале
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Преступления зафиксированы,преступник известен,может пора уже наказывть,а не приглашать и ручки жать?
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Россияне везде совершают,не вздумайте их пускать на Марс или Луну,..на Солнце пусть летят Россияне совершают в Сирии военные преступления, - комиссия ООН - Цензор.НЕТ 8993
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Мировые организации, созданные и призванные равнодушно- озабоченно созерцать за совершением РФ военных преступлений стоят в одном ряду с военными преступниками! тчк.
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кацапы-убийцы. Даже само слов-кацап-означает каратель, убийца...
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Нет. Это тюркское слово kassab. Означает мясник, живодёр
Кацы его получили от татар, когда после мирного договора те вырезали Казань.
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чушь!
Этимология слова "кацап", происходит от словосочетания "как цап" и прекрасно описывает московитов, любивших носить козлинные бороды!
Если вы исследуете, как называют росиян все близлежащие народы, то откроете для себя много дивных слов и все они насмешливые! было бы странно, что все окружающие народы называют росиян намешливо, и только украинцы - "карателями".
ваши неоднократные посты с этой чушью наталкивают на мысль, что вам нравится считать кацапов - "карателями", в то время, как все адекватные люди считают их "как цапами".
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Признание военного преступления - это уже нечто более грозное, чем обеспокоенность...
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это и есть просто очередная озабоченность ..
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это такое же ничто. признали и признали. паРаша все отвергла и все продолжиться так же, как было.
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сегодня Гарри Табах рассказывал, зачем нужен ООН - чтобы разного рода паразиты жили в Нью Йорке и зарплату получали.... ну вот, в общем-то и все, что нужно знать про ООН....
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На Арабохайский Кремль( с 1927г.сталиняно-микояны) надо подать в Гаагский суд."Путин говорит кто такие туркаманы?" 2.5млн.ИндоПэриджанцев,основавших ШАМ(Свеча) и оставшихся там("9 легион Империи")полковник КГБ не знает? А еще 3.5 млн в Ираке. Журналист Орхан Джемал тоже начал говорить о них и сразу "убрали" его.А отцу его Гейдару Джамалю "сделали" рак ,после передачи на ОРТ.Он рассказал как Грибоедов(они его убили за письмо императору о ненадобности их переселять) и ген.Пацкевич переселяли арабохаев( эр мэн?-ворованное слово) на Кавказ.Мишустяны и др.захватили власть в России и ставят подставных Путинов,которых и жены не узнают.
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чтобы там не пояснял Писькофф,факт остаётся фактом-ОЧЕРЕДНОЕ ВОЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ РОССИИ...Но вотвопрос в другом-ООН снова поведёт себя как отдел полиции в каком-нибудь украинском или российском районном захолустье-"Закроет окна от хулиганов и отсидится .закрывшись от реальности " как делала это с Приднестровьем.Грузией.Украиной...или вспомнит ООН для чего вообще изначально была создана и что написано в её уставе и примет конкретные меры к России?
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и это только за период с июля 2019-го по февраль 2020-го годов. меньше, чем за год даже слепая и беззубая ООН каким-то чудом увидела 2 военных преступления, подобных тем, за которое судили в свое время нацистов. а сколько там на самом деле паРаша натворила? никто не знает и не узнает. но это никак не мешает всем озабоченным продолжать крутить любовь с паРашей. как так? на голову не налазит подобное.
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И ЧТО СДЕЛАЕТ ООН? ПРИМЕТ РЕЗОЛЮЦИЮ ОСУЖДАЮЩУЮ РАШИСТОВ? А В СБ ООН У НИХ ВЕТО! ОЧЕРЕДНОЙ ПУК В ЛУЖУ! ПОРА УЖЕ ТУРКАМ СИЛЬНЕЕ ПОМОГАТЬ ОТПРАВЛЯТЬ БЕЖЕНЦЕВ В ЕВРОПУ ИНАЧЕ ОНИ НЕ ОЧУХАЮТСЯ!
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У Путлера цель наводнить Европу исламистскими беженцами.
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В скотокацапии снова подорожал вазелин:

Росіяни чинять у Сирії військові злочини, - комісія ООН - Цензор.НЕТ 5569



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