 Россияне совершают в Сирии военные преступления, - комиссия ООН

Об этом сказано в отчете комиссии ООН по расследованию событий в Сирии, информирует Цензор.НЕТ.

По данным комиссии, авиация РФ как минимум дважды наносила неизбирательные удары по гражданским районам, что можно расценивать как военное преступление.

Речь идет об ударе по рынку города Мааррет-эн-Нууман (провинция Идлиб) 22 июля 2019 года, в результате которого погибли 43 человека, включая четверых детей, как минимум 109 (в том числе 18 детей и 15 женщин) получили ранения. Второй описанный удар был нанесен по лагерю беженцев в районе города Хасс (Идлиб) 16 августа того же года. Тогда погибло 20 человек, в том числе восемь женщин, одна из которых была беременной, и шестеро детей; более 40 человек были ранены.

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"Принимая во внимание имеющиеся доказательства, включая свидетельские показания, видеоматериалы, изображения, перехваты переговоров пилотов комиссия пришла к выводу, что российские самолеты участвовали в обоих инцидентах и что в каждом из этих случаев атаки российских ВВС не были направлены на конкретную военную цель, что равносильно военному преступлению – проведению неизбирательных атак в гражданских районах", – говорится в документе.

Отчет охватывает период с июля 2019-го по февраль 2020 года.

В Кремле отвергли обвинения комиссии ООН, сообщает российский "Интерфакс".

"Мы решительно отвергаем подобные обвинения", — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в отчете не упоминается наступление анти-асадовских сил на этой территории, то что делает выводы комиссии однобокими.

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