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Все про:Крым (22445) крымские татары (2258) Машарипов (1)

 Оккупационный "суд" признал крымскотатарского правозащитника Машарипова "террористом" и отправил его в психбольницу

В оккупированном Крыму подконтрольный России Ялтинский городской "суд" признал виновным Юнуса Машарипова в изготовлении взрывчатых веществ и отправил его на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает "Крымская солидарность", передает Цензор.НЕТ.

"Ялтинским городским судом вынесено постановление о применении в отношении Юнуса Машарипова принудительных мер медицинского характера в стационаре с интенсивным наблюдением. Защита намерена обжаловать это решение в апелляции", - сообщил адвокат Машарипова Алексей Ладин.

Напомним, 27 сентября 2017 года неизвестные напали на ялтинца Юнуса Машарипова. Избили, а затем доставили в здание управления ФСБ в оккупированной Ялте, где его допрашивали о частых поездках на материковую Украину.

Против него возбудили уголовное дело по обвинению в изготовлении взрывных устройств, которые, как утверждается в материалах дела, Юнус Машарипов изготовил сам и перевез их на участок местности на Севастопольском шоссе в 50 м от храма Святого Архистратига Михаила Русской православной церкви, расположенного в поселке Ореанда в Ялте. С их помощью он якобы планировал поджечь лес на территории оккупированной Ялты, чтобы "дестабилизировать социально-политическую обстановку в регионе".

27 сентября 2017 года Ялтинский "суд" арестовал Машарипова. Во время заседания обвиняемый заявил о пытках, однако реакции суда не последовало. От дачи показаний Машарипов отказался по 51-й статье Конституции.

Врачи Крымской республиканской психиатрической больницы признали Машарипова "невменяемым".

В заявлении, которое он передал из СИЗО оккупированного Крыма в 2017 году, он рассказал, что с 2014 года занимался правозащитной деятельностью, "сообщая организациям о нарушениях прав детей, инвалидов, пенсионеров". После этого Машарипова начали избивать и пытать электрическим током. Активист подробно описал в письме, что ему пришлось оговорить себя. В показаниях, которые, по словам Машарипова, были получены под пытками, он указал, что являлся "агентом СБУ и выполнял их задания". Его заставили повторить показания под камеру, сняв при этом несколько дублей". Текст заявления он направил действовавшему тогда президенту Украины - Петру Порошенко и экс-руководителю управления ФСБ по Крыму и Севастополю Виктору Палагину. 1 декабря 2017 года эта информация была опубликована рядом украинских и российских изданий.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Юнуса Машарирова политзаключенным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд РФ намеренно затягивает рассмотрение апелляции крымского блогера Мемедеминова, чтобы он не смог воспользоваться условно-досрочным освобождением, - адвокат Семедляев

Источник: https://censor.net.ua/n3179391
 
 
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У СРСР була каральна психіатрія. Тепер ******* росія продовжує це паскудство.
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Заколят пацаки человека,будет капустой теперь
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Крым сегодня, это ГУЛАГ Джугашвили вчера.У Крыс кремля одна извилина с 1917 года.Увы увы,прошло больше века,а краснопузая нечисть не изменилась
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Где Россия ,там везде ДУРДОМ.,они всех кого хотят переделывают на себе подобных Окупаційний "суд" визнав кримськотатарського правозахисника Машаріпова "терористом" і відправив його в психіатричну лікарню - Цензор.НЕТ 1203
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Что бы понять что будет с местными в Крыму-нужно вспомнить историю 100 летней давности-,,Крымскую Калифорнию,, . Депортация татар в 1944 году-все те же причины. Если найден источник заразы-нужно его ликвидировать, иначе эта чума и через 100 лет будет уничтожать людей.
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