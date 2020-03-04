 Дезинфекция транспорта будет продолжаться вне зависимости от распространения коронавируса в Украине, - главный санврач Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил главный санврач Виктор Ляшко.
"Что касается дезинфекции транспорта, еще 3 февраля было принято распоряжение Кабмина, которым утвержден национальный план. Там четко прописано, что органы местного самоуправления, местные органы исполнительной власти вместе с субъектами хозяйствования должны обеспечить усиленный режим дезинфекции транспортных объектов, массового пребывания людей, как одного из профилактических элементов предотвращения распространения ОРВИ, в том числе и коронавируса", - сообщил он.
По словам Ляшко, эти меры являются обоснованными в сезон повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ, и независимо от того, будет ли у нас распространение коронавирусной инфекции или не будет - такие меры будут положительно влиять и уменьшать количество других ОРВИ.
давайте цього розстріляєм!
б*же, я лучше помолюсть Святому Уху и Корню(падает, прикладывается к св. мощам)
смешно было бы если Попа Римский подохнет... не, я бы скорбил(выплясывая пляски видоплясова)
-- начали за здравие, продолжили за упокой...
...а Австрия, случайно помянулась? *)
Вчера немецкий Глав. Мед. Министр заявил, что в Германии нет оснований вводить карантинные и противо-эпидемические меры... -- уровень стандартного охвата медициной населения, позволяет.
04.03.2020 15:34
Ali Hasan
У вас є досвід створення концтаборів, тому все буде добре
................
-- наверное модер чегой-то вырезал? *)
...-- низачёт тебе! *)
...так ото ж...*)
В Україні зафіксовано першу людину, інфіковану короновірусом, перший випадок виявили внаслідок тестування у Чернівцях. У владі запевняють, що країна готова зустріти загрозу.
Та насправді - все зовсім інакше.
Річ у тім, що у деяких українських лікарнях хворого навіть не пустять на поріг.
«Гроші» зважилися на експеримент: агент програми в образі пацієнта, який підозрює у себе страшний вірус, перевірив, що роблять лікарі в екстреній ситуації, чи є в країні тести та ліки, а також, чи варто взагалі сподіватися на допомогу.
Журналістці навіть не довелося «вживатися» в образ, адже вона справді мала нежить, кашель, температуру та біль у горлі. Все це - симптоми звичайної простуди. Однак саме так може проявлятися і коронавірус.
«Я ще більше ускладнюю завдання для лікарів, яких будемо перевіряти. Легенда така: начебто я повернулася з Італії два тижні тому і зараз погано себе почуваю», - розповідає журналіст Олена Кононенко.
Аби не «заразити» оточуючих, передусім пробуємо придбати маску в аптеці.
«А де можна купити маску?» - «Не знаю, де можна. Люди бігають по всьому місту, немає масок».
Так безрезультатно обходимо п'ять аптек.
Масок немає.
Відтак, аптекарі радять «оригінальне рішення»: пошити маски самим. І агенту «Грошей» нічого не лишається, як зробити це і вирушити до лікарні.
Тут слід нагадати, що Міністерство охорони здоров'я заявило: до «вторгнення» коронавірусу готове.
«Гроші» направляються до приймального відділення звичайної столичної лікарні й журналістка розповідає «легенду»: «Я прилетіла з Італії два з половиною ижні тому…».
У відповідь чуємо: «Ого! Це не до нас. Вам треба інфекціоніст, а не терапевт. Терапевт при чому? Температура у вас є якась, чи що?».
«Так, температура є», - гнемо свою лінію.
«З температурою ми не приймаємо. Це не до нас»...
Ба більше, як тільки у лікарні почули легенду про візит до «зараженої» Італії, злякалися не на жарт:
«Наш терапевт не буде вас дивитися» - «Чому?» - «Тому що» - «В Італії ж коронавірус» - «Ну, так» - «Хворих з Італії ми не дивимось».
Тобто людині, яка підозрює у себе страшну хворобу, не те, що не призначили аналіз крові, щоб підтвердити або спростувати підозру, а навіть не стали оглядати!
Хоча за інструкцією тест - обов'язковий.
«Мене - потенційно заражену - просто відправили далі ходити по місту, шукати іншу лікарню», - розповідає Олена Кононенко. Може, людину відмовилися перевіряти, бо спеціальних тест-систем просто… немає? Це дивно, адже у міністерстві переконують: ще минулого тижня отримали з-за кордону реактиви для перевірки дев'яти сотень хворих.
Пізніше, на розповідь агента «Грошей», що, мовляв, прилетіла з Італії, чуємо відповідь: «Тут ніхто нічого вам не допоможе. У нас немає нічого».
Як це, «не допоможуть»? Як - «немає нічого»?..
У Міністерстві ж переконували, що лікарні всім забезпечені!
У пошуках допомоги хоча б десь, зустрічаємо групу лікарів на вулиці. Спочатку вони запевняють, що у них немає, чим перевірити підозру на хворобу, потім пропонують звернулися у поліклініку, а потім просто зауважують: «Біжіть звідси!». Страх лікарів можна зрозуміти, адже вони і самі не захищені. За кордоном вони працюють у спецкостюмах, які у нас теж нібито є. Але, схоже, тільки на словах
Можливо, такого пацієнта врятує приватна медицина?
Прямуємо до такої лікарні. «Я себе погано почуваю, у мене головний біль, кашель, нежить… Я прилетіла з Італії…», - розповідає агент «Грошей» нашу легенду.
«Чудово! Ви були в епіцентрі», - сміється лікар.
Але тест все одно не робить, мовляв, від коронавірусу тестів немає.
Вони існують тільки в Америці та в Китаї.
В Україні ж - ні в приватних, ні в державних лікарнях, ними й не пахне.
«Нам сказали боротися звичайними методами, нашими противірусними», - розповідає лікар.
«Хто сказав?», - питаємо.
«Міністерство охорони здоров'я наше чудове», - чуємо у відповідь.
Наш експеримент показав: до епідемії навіть столичні лікарні насправді не готові.
Спеціальні аналізи не беруть, тест-систем немає, про готовність ізолювати потенційно небезпечного пацієнта взагалі не йдеться.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2997159.html