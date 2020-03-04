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 Дезинфекция транспорта будет продолжаться вне зависимости от распространения коронавируса в Украине, - главный санврач Ляшко

Усиленный режим дезинфекции транспортных объектов будет продолжаться независимо от того, распространится ли новая коронавирусная инфекция в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил главный санврач Виктор Ляшко.

"Что касается дезинфекции транспорта, еще 3 февраля было принято распоряжение Кабмина, которым утвержден национальный план. Там четко прописано, что органы местного самоуправления, местные органы исполнительной власти вместе с субъектами хозяйствования должны обеспечить усиленный режим дезинфекции транспортных объектов, массового пребывания людей, как одного из профилактических элементов предотвращения распространения ОРВИ, в том числе и коронавируса", - сообщил он.

По словам Ляшко, эти меры являются обоснованными в сезон повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ, и независимо от того, будет ли у нас распространение коронавирусной инфекции или не будет - такие меры будут положительно влиять и уменьшать количество других ОРВИ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В случае распространения коронавируса в Украине Минздрав будет рекомендовать закрывать школы, детсады и ТРЦ, - главный санврач Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/n3179389
 
 
 Топ комментарии
 
Зараз епідемія зебілізму, яка гірше чуми та короновірусу.
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Брали с коммунистов пример! -- они первыми начали и последними -- ещё не закончили...
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снега не было..так хоть на вирусе попилят.. Дезинфекция транспорта будет продолжаться вне зависимости от распространения коронавируса в Украине, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 631
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Зараз епідемія зебілізму, яка гірше чуми та короновірусу.
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ну и нормально...евробляхи(для избирателей) с лексусами(для слуг) тоже дезинфицировать Дезинфекция транспорта будет продолжаться вне зависимости от распространения коронавируса в Украине, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 4
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Правильно,даже если вирус пройдет распиливать бабло на покупку дезенфекции надо,и никакой вирус не остановит
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снега не было..так хоть на вирусе попилят.. Дезинфекция транспорта будет продолжаться вне зависимости от распространения коронавируса в Украине, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 631
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В Черкасах "был" и за уборку снеговых завалов мер перечисли своему приятелю еврейского разлива 1,5 миллиона за прошлый месяц.
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Вырячкуватый дурачек распорядился стрелять по танку с "мелкашки"....

б*же, я лучше помолюсть Святому Уху и Корню(падает, прикладывается к св. мощам)

смешно было бы если Попа Римский подохнет... не, я бы скорбил(выплясывая пляски видоплясова)
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Вчера немецкий Глав. Мед. Министр заявил, что в Германии нет оснований вводить карантинные и противо-эпидемические меры... -- уровень стандартного охвата медициной населения, позволяет.
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У вас є досвід створення концтаборів, тому все буде добре
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Брали с коммунистов пример! -- они первыми начали и последними -- ещё не закончили...
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Дійсно, що брали з комуністів, але першими концтабір створили в Австрії Талергоф - Вікіпедія
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Сюди депортували громадян Австро-Угорської імперії, переважно українців-москвофілів, які були жителями Галичини та Буковини і симпатизували Російській імперії.
-- начали за здравие, продолжили за упокой...
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Так, але категорія в'язнів не змінює факту першості у створенні концтабору.
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Я про Германию сказал -- ты про Германию ответил... -- про немецкие концлагеря, по типу советских.

...а Австрия, случайно помянулась? *)
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Ці дебіли-комуністи вже були, але я про те, що про комуністів ти говорив Дезинфекция транспорта будет продолжаться вне зависимости от распространения коронавируса в Украине, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 7120
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Дезінфекція транспорту триватиме незалежно від поширення коронавірусу в Україні, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 2350 Bandera Rosa

Вчера немецкий Глав. Мед. Министр заявил, что в Германии нет оснований вводить карантинные и противо-эпидемические меры... -- уровень стандартного охвата медициной населения, позволяет.
04.03.2020 15:34
Ali Hasan
У вас є досвід створення концтаборів, тому все буде добре

................

-- наверное модер чегой-то вырезал? *)

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Австрия не Германия -- Украина не Россия... -- я надеюсь...*)
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Але Німеччина теж історично складається із різних земель. У свій час і Австрія могла бути у Німеччині.
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Любой лагерь -- место концентрации и отделения граждан от общества! -- с обеих сторон забора...
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От я і кажу, що ви хворим професійно створите умови, бо є досвід.
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Так сказали ж, что без карантинных мероприятий и зон обойдёмся... -- немецким по-белому... -- я ж тебе чётко доложил! ...а ты сразу нацисткие концлагеря приплёл.

...-- низачёт тебе! *)
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От, как ты думаешь -- если украинцы, в итоге, распихают всех нынешних парашных сепаров по концентрационным лагерям -- тюрьмам и зонам... -- так кто кого будет фашистами и нацистами обзывать?

...так ото ж...*)
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Ось так ЗЕ-влада «готова» до коронавірусу - нема ні тест-систем, ні лікування

Дезинфекция транспорта будет продолжаться вне зависимости от распространения коронавируса в Украине, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 692

В Україні зафіксовано першу людину, інфіковану короновірусом, перший випадок виявили внаслідок тестування у Чернівцях. У владі запевняють, що країна готова зустріти загрозу.
Та насправді - все зовсім інакше.
Річ у тім, що у деяких українських лікарнях хворого навіть не пустять на поріг.
«Гроші» зважилися на експеримент: агент програми в образі пацієнта, який підозрює у себе страшний вірус, перевірив, що роблять лікарі в екстреній ситуації, чи є в країні тести та ліки, а також, чи варто взагалі сподіватися на допомогу.

Журналістці навіть не довелося «вживатися» в образ, адже вона справді мала нежить, кашель, температуру та біль у горлі. Все це - симптоми звичайної простуди. Однак саме так може проявлятися і коронавірус.
«Я ще більше ускладнюю завдання для лікарів, яких будемо перевіряти. Легенда така: начебто я повернулася з Італії два тижні тому і зараз погано себе почуваю», - розповідає журналіст Олена Кононенко.
Аби не «заразити» оточуючих, передусім пробуємо придбати маску в аптеці.
«А де можна купити маску?» - «Не знаю, де можна. Люди бігають по всьому місту, немає масок».
Так безрезультатно обходимо п'ять аптек.
Масок немає.
Відтак, аптекарі радять «оригінальне рішення»: пошити маски самим. І агенту «Грошей» нічого не лишається, як зробити це і вирушити до лікарні.
Тут слід нагадати, що Міністерство охорони здоров'я заявило: до «вторгнення» коронавірусу готове.
«Гроші» направляються до приймального відділення звичайної столичної лікарні й журналістка розповідає «легенду»: «Я прилетіла з Італії два з половиною ижні тому…».
У відповідь чуємо: «Ого! Це не до нас. Вам треба інфекціоніст, а не терапевт. Терапевт при чому? Температура у вас є якась, чи що?».
«Так, температура є», - гнемо свою лінію.
«З температурою ми не приймаємо. Це не до нас»...
Ба більше, як тільки у лікарні почули легенду про візит до «зараженої» Італії, злякалися не на жарт:
«Наш терапевт не буде вас дивитися» - «Чому?» - «Тому що» - «В Італії ж коронавірус» - «Ну, так» - «Хворих з Італії ми не дивимось».
Тобто людині, яка підозрює у себе страшну хворобу, не те, що не призначили аналіз крові, щоб підтвердити або спростувати підозру, а навіть не стали оглядати!
Хоча за інструкцією тест - обов'язковий.
«Мене - потенційно заражену - просто відправили далі ходити по місту, шукати іншу лікарню», - розповідає Олена Кононенко. Може, людину відмовилися перевіряти, бо спеціальних тест-систем просто… немає? Це дивно, адже у міністерстві переконують: ще минулого тижня отримали з-за кордону реактиви для перевірки дев'яти сотень хворих.
Пізніше, на розповідь агента «Грошей», що, мовляв, прилетіла з Італії, чуємо відповідь: «Тут ніхто нічого вам не допоможе. У нас немає нічого».
Як це, «не допоможуть»? Як - «немає нічого»?..
У Міністерстві ж переконували, що лікарні всім забезпечені!
У пошуках допомоги хоча б десь, зустрічаємо групу лікарів на вулиці. Спочатку вони запевняють, що у них немає, чим перевірити підозру на хворобу, потім пропонують звернулися у поліклініку, а потім просто зауважують: «Біжіть звідси!». Страх лікарів можна зрозуміти, адже вони і самі не захищені. За кордоном вони працюють у спецкостюмах, які у нас теж нібито є. Але, схоже, тільки на словах
Можливо, такого пацієнта врятує приватна медицина?
Прямуємо до такої лікарні. «Я себе погано почуваю, у мене головний біль, кашель, нежить… Я прилетіла з Італії…», - розповідає агент «Грошей» нашу легенду.
«Чудово! Ви були в епіцентрі», - сміється лікар.
Але тест все одно не робить, мовляв, від коронавірусу тестів немає.
Вони існують тільки в Америці та в Китаї.
В Україні ж - ні в приватних, ні в державних лікарнях, ними й не пахне.
«Нам сказали боротися звичайними методами, нашими противірусними», - розповідає лікар.
«Хто сказав?», - питаємо.
«Міністерство охорони здоров'я наше чудове», - чуємо у відповідь.
Наш експеримент показав: до епідемії навіть столичні лікарні насправді не готові.
Спеціальні аналізи не беруть, тест-систем немає, про готовність ізолювати потенційно небезпечного пацієнта взагалі не йдеться.

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2997159.html
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Під'їжджає водій на кінцеву зупинку, випускає пасажирів, натискає кнопочку, вмикається бактерицидна озонова лампа.Водій виходить і закриває двері, іде пити каву, потім приходить, вимикає лампу, відкриває двері для провітрювання і все, їде продизинфікований транспорт.
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