 Маслов об обысках: Дешевое бычье жлобство - прийти к свидетелю защиты, чтобы якобы изъять у него вещдоки

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил экс-член Общественного совета доброчестности, юрист, старший разведчик 92-й ОМБр (теперь в резерве) Леонид Маслов, передает Цензор.НЕТ.
"#Черт и его клоуны поздравили меня с вчерашним днем рождения. Всех поздравляю. Я уже на работе и благодаря команде моих любимых клиентов Техно Ёж теперь снова с телефоном в строю. Я - профессионал, жена и дети - семья военного разведчика, следовательно никакой моральный вред не нанесен, только материальный. Я не сакральная жертва, не терпила, а живое отражение тупости сраных пинкертонов", - рассказал он.
"Коротко. Что произошло? У меня проведен обыск на том основании, что я владею телефоном и аккаунтами Андрея Антоненко (со статусом специалиста от защиты). Все это хранится на рабочем месте адвокатов Дмитрия Кругового и Виталия Галенченко, их обыскивать нельзя, а у меня дома ничего такого, конечно, нет. Вели себя корректно. Изъяли мой телефон и все патроны, которые были в сейфе - как с резиновыми пулями так и 7,62х39, один (вареный) патрон от ПМ и пулю КПВТ. Старый терабайтник. Все", - добавил Маслов.
"Дешевое бычье жлобство - прийти к свидетелю защиты, чтобы якобы изъять у него вещественные доказательства защиты. На самом деле, чтобы сказать громко всем: МЫ-ТУПОЕ НЕВЕЖЕСТВЕННОЕ БЫДЛО, А НЕ СЛЕДСТВИЕ, ВМЕСТО ПОИСКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ МЫ ДЕМОНСТРИРУЕМ СВОЕ БЫДЛЯЧЕСТВО. Эта цель достигнута, поздравляю, Ирсин Бирисич", - акцентировал юрист.
"Смешные моменты. Обыск проводил следователь Катынский, которого мы обоснованно подозреваем в преступлении (ч.1 ст. 374 УК) о чем есть решение суда. Подозреваемый проводил обыск у свидетеля. Согласно постановлению, клоуны пришли искать у меня в частности МАГНИТЫ (!) а у меня холодильник встроенный и магнитов на нем нет. Спасибо всем друзьям, кто примчался. Это было приятно", - добавил Маслов.
Ранее в среду юрист Маси Найем сообщил о проведении обыска у Маслова: "У Леонида Маслова сейчас проходит обыск. Основание: решение суда (Печерского) на соответствующее ходатайство следователя в связи с тем, что якобы он заходил в аккаунт Андрея Антоненко и мог удалить информацию".
Почему ?
ты-кал гуманоидный.
"У меня проведен обыск на том основании, что я владею телефоном и аккаунтами Андрея Антоненко (со статусом специалиста от защиты). Все это хранится на рабочем месте адвокатов Дмитрия Кругового и Виталия Галенченко, их обыскивать нельзя, а у меня дома ничего такого, конечно, нет." Источник: https://censor.net.ua/n3179388
То шо там вилучіли? Особисті речі, а не "телефон Андрія Антоненка". Безпідставно, доречі
Пусть Вам ночью приснится В.А.Зеленский)))
Так і тебе Петро найняв, шоб ти зараз показав всім технологію, як його оббрехали )))
какое-же скотство мусарья...
вред от зеленых мусоров равен/больше вреда зеленых человечков.
PS: доречі я так і не знайшов патрон 7,62х39 зі свинцевим "сердечником" ...тільки 7,62х41
7,62/39 бери чешские охотничьи)) Не дорогие и очень неплохие....
Много денег- можете Американские заказать))))
Хорошего дня))
євроінтеграція накривається мідним тазом
за таку херню нас позбавлять безвізу
що, мабуть, і треба бєні
https://index.minfin.com.ua/finance/ekr/
Единый казначейский счет в 2019 г
.Дата Остатки (млн. грн.)
на 1.01.2019 9 861,0
на 1.02.2019 11 928,3
на 1.03.2019 8 196,5
на 1.04.2019 14 862,8
на 1.05.2019 36 850,3
на 1.06.2019 29 538,9
на 1.07.2019 12 958,2
на 1.08.2019 48 967,5
на 1.09.2019 61 829,5
на 1.10.2019 61 617,9
на 1.11.2019 53 085,8
на 1.12.2019 55 006,2
Но Маслов "не быдло" и про это "интеллигентно" умолчал.
Более того - как "профессионал военной разведки" пытается запутать гражданское общество упоминанием сейфа.
Либо с оболоченной пулей, что повлечет за собой расследование - где украл.
Познакомьтесь для начала с биографией Маслова, которьій бьіл разведчиком в АТО.
Пули могут бьіть просто сувениром-памятью о войне.
У нас только по гладкому.
а что это у вас за дописки в именах? шестнадцатиричные
номера кошельков чтобы вас учитывать правильно ботики?
типа
4*******
cb913b8d
поржал как палиться..
"... Зеленського ми проконтролюємо.
І підтримуємо всі його його гарні ініціативи. Не ЗЕллємось!'
Чи вийде в Леоніда контролювати обраного ним, як я розумію, преЗедента та його оточення, яке порушує закони?
(с) Артур Шопенгауер
(с) Фрідріх Ніцше