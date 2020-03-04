 В случае распространения коронавируса в Украине Минздрав будет рекомендовать закрывать школы, детсады и ТРЦ, - главный санврач Ляшко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил во время брифинга.
"Если зафиксирован даже один случай передачи внутри страны - случай, который не будет связан с путешествием из страны, где зафиксирован случай коронавирусной инфекции, мы сразу будем рекомендовать органам местного самоуправления на той территории, где будет зафиксирован этот случай, вводить ограничительные противоэпидемические мероприятия - закрывать школы, детские сады, музеи, кинотеатры, торгово-развлекательные центры", - заявил он.
Также он отметил, что Минздрав введет дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия в случае обнаружения завезеннного случая, но "при наличии большого количества контактов".
Как вы думаете, почему США и другие развитые страны так анимательно мониторят и сдерживают распространение, если это обычный грипп?
А кто министр? та шо вна карантине?
б*же, да закупите наконец мощей и вытяните трясущихся попов, "освятите" детсады и все. Это же так просто то! кхи-кхи(бежит к ыконке, молится, лижет "распятие" и выздоравливает)
Мне просто противно лицемерие. Наиболее крепко это - у совков и у верунов. Ленин недурно конкурентов с колоколен учил летать - я пролетарий, а поп - летай(летально)
конефизруке! затрадоходяга.
По сути это то же самое , но в больших масштабах.
И потом поясните, что это ради их же блага.
одна половинка - от головы, а вторая - от кашля!
24/31.