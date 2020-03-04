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 В случае распространения коронавируса в Украине Минздрав будет рекомендовать закрывать школы, детсады и ТРЦ, - главный санврач Ляшко

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что Минздрав будет рекомендовать закрывать школы, садики, кинотеатры, музеи и торгово-развлекательные центры в случае заражения коронавирусом внутри страны, то есть при незавезеном случае инфицирования.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил во время брифинга.

"Если зафиксирован даже один случай передачи внутри страны - случай, который не будет связан с путешествием из страны, где зафиксирован случай коронавирусной инфекции, мы сразу будем рекомендовать органам местного самоуправления на той территории, где будет зафиксирован этот случай, вводить ограничительные противоэпидемические мероприятия - закрывать школы, детские сады, музеи, кинотеатры, торгово-развлекательные центры", - заявил он.

Также он отметил, что Минздрав введет дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия в случае обнаружения завезеннного случая, но "при наличии большого количества контактов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вообще не слышал, что министра здравоохранения отправляют в отставку, - замглавы Минздрава Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/n3179384
 
 
 Топ комментарии
 
почему человек, который вывез повязки в Китай во время эпидемии, до сих пор на свободе? Чем еще хуже можно унизить украинцев?
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При чем тут смертность? Уважаемый, я, хоть и ветеринар по образованию, но 6,5 лет не зря учился и потом работаю. Те, кто выздоровел, имеют проблемы с внутренними органами. Высококонтагиозное заболевание, которое сопровождается острой полиорганной недостаточностью.. изменения в органах и системах органов.

Как вы думаете, почему США и другие развитые страны так анимательно мониторят и сдерживают распространение, если это обычный грипп?
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Дело времени..мяч сейчас точно не на стороне людей..
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Дело времени..мяч сейчас точно не на стороне людей..
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Какой процент смертности от короновируса, кликушник?
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Надо писать "КоронАвирус"! Это же Царь Тьмы! А вы так неуважительно к нему.....
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3% в развитых странах, в Иране 10% так что каждый 10й из твоих знакомых. Маленький процент??? Посмотри сколько у тебя друзей в фб *0.1 и можешь их удалить зарание, только выбери тех которые тебе менее симпотичны.
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И шо дальше? Такой вирус обязательно пройдется по всем как не заматывайся в кульки мусорные. 97 процентов выживут и будут жить дальше.
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При чем тут смертность? Уважаемый, я, хоть и ветеринар по образованию, но 6,5 лет не зря учился и потом работаю. Те, кто выздоровел, имеют проблемы с внутренними органами. Высококонтагиозное заболевание, которое сопровождается острой полиорганной недостаточностью.. изменения в органах и системах органов.

Как вы думаете, почему США и другие развитые страны так анимательно мониторят и сдерживают распространение, если это обычный грипп?
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почему человек, который вывез повязки в Китай во время эпидемии, до сих пор на свободе? Чем еще хуже можно унизить украинцев?
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Зачем? С какой целью? Страх берет вверх над объективной реальностью.
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вы бы посмотрел Дубинского ролик насчет этого.....(бежит в ОЗК за консервами и свечами)
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Сегодня вечером ждем панику в АТБ с выносом охраны с кассирами и товарами.....
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Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко Источник: https://censor.net.ua/n3179384\\\\\\\\\\\

А кто министр? та шо вна карантине?

б*же, да закупите наконец мощей и вытяните трясущихся попов, "освятите" детсады и все. Это же так просто то! кхи-кхи(бежит к ыконке, молится, лижет "распятие" и выздоравливает)

Мне просто противно лицемерие. Наиболее крепко это - у совков и у верунов. Ленин недурно конкурентов с колоколен учил летать - я пролетарий, а поп - летай(летально) В случае распространения коронавируса в Украине Минздрав будет рекомендовать закрывать школы, детсады и ТРЦ, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 2856
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думаю он уже не лихой а затра доходяга.
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Все логично - Скелетская сделала из него скелета. Но "Доктор Смерть" все равно Супрун, ведь Скелетская даже не доктор!
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А может ничего не делать, просто закрыть границу, особенно на выезд? Хороший шанс уничтожить коррупцию.
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Гражданин Украины имеет право вернутся в свою страну в любом случае. Это его право как и ваше.
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ну это в ряд ли если обьявлен эпидемкарантин страны и введены ограничительные меры
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Та на границе желающие снесут любой наряд что будет гражданам Украины не давать въехать в Украину.
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Да, пусть все свои возвращаются, ну и иностранцев можно выпускать.
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Дауны, посмотрите на соседние страны, естсетвенно будет, надо наверное закрыть сразу, тогда может не будет так быстро.
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Но будет то все равно. Смысл в закрываниях?
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С чего это? Ну хорошо, медленнее. Переболеют то все по любому.
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Даун, иди голосуй за новых министров.
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Это аргумент! Все, я тебе верю. Вирус будет распространятся у нас очень-очень медленнооо.....
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Попробуйте (для начала) закрыть на глухо свой дом, при чем когда часть - на работе. .

По сути это то же самое , но в больших масштабах.
И потом поясните, что это ради их же блага.
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Минздрав уже предлагает специальные таблетки от этой заразы:
одна половинка - от головы, а вторая - от кашля!
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А Рада, і особєнно ОПа, хай працюють в супертурборежимі !
24/31.
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Вы дебилы срочно семейникам кабинеты делайте что бы кучами не сидели ,и обеспечьте их защитой а не брошурами , хрен они вам один ко всем ездить будут что сдуру Юля ляпнула , тем поболее что и не на чем , позараживаете их сами лечить народ будите
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Вот не могу понять... для чего дальше панику то разгонять? С этим прекрасно справляются наши говноСМИ. Лучше занимайтесь ликвидацией микроочага в Черновцах. Закупайте нужные лекарства, медтехнику, средства индивидуальной защиты для медперсонала... приводите в порядок инфекционные отделения в больницах. Проводите дополнительные обучения семейных врачей и инфекционистов. Создайте кадровый резерв медиков инфекционного направления. и все это в тихую, без лишнего шума и пыли. А не страдайте х...ней и каждые полчаса посты в ФБ вылаживайте.
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Вы к кому обращаетесь, уважаемый? Это же глас вопиющего в пустыне. Кто и что будет закупать, приводить в порядок, обеспечивать??? Та банда что в Киеве засела? Они заняты избранием, переизбранием, назначениями, голосованиями, узакониванием себе и кумовьям миллионных зарплат, продажей за бесценок чернозёмов целыми областями... Не до вас им, "вы держитесь, но денег нет" .
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Светлана) Я ж сам с Одессы) И все это понимаю... Конечно что не до нас... именно в этот момент партфели в кабмине делятся... какой там вирус)))
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нет что б вакцину разрабатывать , они закрывают садики и школы...
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ой чую буду я ходить утром на работу по пустому Киеву. В том смысле что все будут по домам сидеть.
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Вопрос не в том, будет ли это. Вопрос лишь когда.
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И комендантский час не надо будет вводить, все как мыши будут сидеть в своих норках-домах.
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В Италии детсады, садики, школы и университеты закрыты до средины марта.
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Также на проводятся спортивные матчи, службы в церквах, концерты, манифестации, карнавалы итд.
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Кстати, что это даёт кроме как убытков всем и каждому?
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успокаивает быдломассу. Больше ничего.
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По-вашему, итальянцы - быдломасса? Это, кстати, рекомендации ВОЗ. Или они тоже *быдломасса*?
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Меньше контактов - меньше заразятся.
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Да ну? А дальше что планируете? Сидеть по домам всю оставшуюся? Вирус гриппа не спит.....
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Контактные сидят дома 14 дней. А мы остальные живём, как всегда. Не так, чтоб постоянно посещали концерты с фут. матчами. Ходим на работу, выезжаем погулять, едем в торговые центры. итд. Послезавтра едем по делам в Милан. Обычная рутина.
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Правильно все закройте придурки. Это уже тупо фарс какой-то.
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Я считаю что нужно просто протестовать против этих идиотских мер. К чему приведут такие закрытия? К потере зароботка для миллионов, для всех и каждого. А остановит ли это вирус передающийся воздушно-капельным путем? Конечно нет! Кто вообще требует таких мер? Для чего и для кого они? Карантин уместен в случае бактерий (язва сибирская,,чума, тиф, проказа и тд с туберкулезом) но для мест вспышек болезней! Для чего такие меры от этого вируса?
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