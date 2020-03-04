EN|RU|UK
Темы дня: Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Коронавирус из Китая Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  1746  22
Все про:ВР (24467) недоверие (31) Рябошапка Руслан (307) Монастырский (24)

 Комитет Рады рекомендует нардепам рассмотреть проект постановления о недоверии Генпрокурору Рябошапке

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует парламенту на пленарном заседании определиться путем голосования по проекту постановления о выражении недоверия Генпрокурору Руслану Рябошапке, сказал глава комитета Денис Монастырский.

"Поступило предложение относительно того, чтобы рекомендовать Верховной Раде на пленарном заседании Верховной Рады определиться путем голосования относительно принятия или отклонения проекта постановления Верховной Рады о выражении недоверия Генпрокурору Рябошапке", - сказал Монастырский на заседании комитета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Большинством голосов члены комитета поддержали это предложение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы начали очищаться от тех прокуроров, к которым вы ходили, и вам это не нравится, - Рябошапка на заседании комитета Рады

Как сообщалось, проект постановления о выражении недоверия Рябошапке был зарегистрирован в Верховной Раде 3 марта. Инициаторами соответствующего законопроекта №3154 выступили 158 народных депутатов, среди них члены фракций "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Источник: https://censor.net.ua/n3179383
 
 
 Топ комментарии
 
В Украину на заработки ездят авантюристы со всего мира,а украинцы к полякам,чтоб
пару злотых заработать,чтоб коммуналку оплатить...какая у нас интересная страна однако,все для комфорта чужих тут устроено .
 показать весь комментарий
 
Сто процентный человек какого-то янелоха!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Гребишапка, убегай, ибо мы тя спросим как Луценко.... ээээ(поливает огород маслом и сыром) Комитет Рады рекомендует нардепам рассмотреть проект постановления о недоверии Генпрокурору Рябошапке - Цензор.НЕТ 1447
 показать весь комментарий
 
Я Шапке не доверяю, он развалил прокуратуру, все дела и ничего не делает, только штаны протирает и бюджетые деньги проедает. Весь криминал на него чхал.
 показать весь комментарий
 
 
по сравнению с Тараном, Рябошапка просто младенец.....
 показать весь комментарий
 
Странный тандем недоверяющих - "Слуга оппозиционной платформы за жизнь" без народа, есссессенно...
 показать весь комментарий
 
Сто процентный человек какого-то янелоха!
 показать весь комментарий
 
 
В Украину на заработки ездят авантюристы со всего мира,а украинцы к полякам,чтоб
пару злотых заработать,чтоб коммуналку оплатить...какая у нас интересная страна однако,все для комфорта чужих тут устроено .
 показать весь комментарий
 
 
у боротьбі соросят з ********* перемагають останні..
 показать весь комментарий
 
отже, Рєпожопка вже використаний латексний засіб
не вгодив Бєні
 показать весь комментарий
 
Ну вот и состоялся мягкий переход от "Слуги народа" к заЖОПУ.
Самое интересное, что сейчас нет раздела "прокуратура" в Конституции (во всяком случае на сайте https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-********-rozdil-vii такой раздел отсутствует)
Уже даже боятся конституцию дать в свободный доступ, что бы их мордой в закон не тыкали?
 показать весь комментарий
 
 
Абсолютно никакой разницы, что рябашапка, что другой какой-нибудь якобы прокурор. Толку от этих выпускников "соломоновых"(!) универов - нуль!
 показать весь комментарий
 
Все таки у кого то есть желание посадить КОГО ТО.
 показать весь комментарий
 
Всё, что в Украине связано с шапками -- вызывает глубокое историческое недоверие...
 показать весь комментарий
 
Качество прокурора и его работы прямо пропорционально давлению народа на Раду и президента. Если в 14 ждали что добрыя дядя П, сам, вдруг ни с того ни с сего по просьбе МВФ назначит Сакварелидзе или прокурора со штатов (ага, щаз, сам возьмет и назначит), то теперь мы не ждем ничего.
Потому что это чья-то страна, кого-то другого, не ваша, и вы ничего решаете, страна это какая-то картинка по телевизору в перерыве между рекламой, сватами и 95м кварталом, а не продукт построеный народом для себя. Вот подождем пока кого-то назначат добрые дяди, конечно же честного и пламенного бойца с теми кто за него будет голосовать, не иначе.

Презираю всеми фибрами души такую амебность, назначение прокурора напрямую зависит будут ли сюда нести деньги, вы же хуже **************** кацапов! Они могут себе позволить разлагаться и быть терпилами, ведь война не у них на территории, и у них есть трухлявая ядерная палка и нефть, а у нас есть только ум и дух, за 8 лет от зачатков европейской нации наличие желания но непонимания как менять строну деградировали до запуганных ****** и беспомощных рабов, гасите свет, мы уже проиграли и проиграли только иза самих себя.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх