 Комитет Рады рекомендует нардепам рассмотреть проект постановления о недоверии Генпрокурору Рябошапке

"Поступило предложение относительно того, чтобы рекомендовать Верховной Раде на пленарном заседании Верховной Рады определиться путем голосования относительно принятия или отклонения проекта постановления Верховной Рады о выражении недоверия Генпрокурору Рябошапке", - сказал Монастырский на заседании комитета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Большинством голосов члены комитета поддержали это предложение.
Как сообщалось, проект постановления о выражении недоверия Рябошапке был зарегистрирован в Верховной Раде 3 марта. Инициаторами соответствующего законопроекта №3154 выступили 158 народных депутатов, среди них члены фракций "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь".
пару злотых заработать,чтоб коммуналку оплатить...какая у нас интересная страна однако,все для комфорта чужих тут устроено .
не вгодив Бєні
Самое интересное, что сейчас нет раздела "прокуратура" в Конституции (во всяком случае на сайте https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-********-rozdil-vii такой раздел отсутствует)
Уже даже боятся конституцию дать в свободный доступ, что бы их мордой в закон не тыкали?
Потому что это чья-то страна, кого-то другого, не ваша, и вы ничего решаете, страна это какая-то картинка по телевизору в перерыве между рекламой, сватами и 95м кварталом, а не продукт построеный народом для себя. Вот подождем пока кого-то назначат добрые дяди, конечно же честного и пламенного бойца с теми кто за него будет голосовать, не иначе.
Презираю всеми фибрами души такую амебность, назначение прокурора напрямую зависит будут ли сюда нести деньги, вы же хуже **************** кацапов! Они могут себе позволить разлагаться и быть терпилами, ведь война не у них на территории, и у них есть трухлявая ядерная палка и нефть, а у нас есть только ум и дух, за 8 лет от зачатков европейской нации наличие желания но непонимания как менять строну деградировали до запуганных ****** и беспомощных рабов, гасите свет, мы уже проиграли и проиграли только иза самих себя.