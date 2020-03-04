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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11696) Министерство по делам ветеранов (53) Коляда Оксана (43) Бессараб Сергей (1)

 Новым министром по делам ветеранов будет Бессараб, - Коляда

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда заявляет, что новым министром ветеранов станет Сергей Бессараб.

"В Минветеранов будет новый глава… Сергей Бессараб", - сказала Коляда в комментарии "Интерфакс-Украина" в среду, передает Цензор.НЕТ.

Бессараб родился 13 ноября 1955 года в селе Старые Кодаки Днепропетровской области. В 1977 году окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище им. М.Фрунзе, в 1990 году - Военную академию им. М.Фрунзе и в 2002 году - Национальную академию обороны Украины.

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С 2002 года - начальник штаба - первый заместитель командующего армейского корпуса Северного оперативного командования.

С 2005 года - начальник территориального управления "Север".

С мая 2007 года - командир 6-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Начальник Днепропетровского гарнизона.

С мая 2012 года- первый заместитель командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

С 2015 года генерал-лейтенант Бессараб занимает должность заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3179380
 
 
 Топ комментарии
 
вот кто мне скажет нахера оно нам нужно это министерство
во главе с целым министром?
у нас же есть целое министерство соц политики, можно же там какой то отдел создать
прямо пир во время чумы какой то
колличество министров и министерств зашкаливает
сколько можно плодить дармоедов в нищей стране?
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Вам не интересно , почему во власти , нет украинцев в Украине? Мне интересно, почему их нет
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А почему вы отвечаете вопросом на вопрос? Вы что, еврей?
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Я не знаю , почему Вы ответили на мой вопрос , вопросом . Может потому , что у вас трусы с наркотиками ?

https://www.youtube.com/watch?v=c913jPQJvYY&feature=share
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Ты сам с собой разговариваешь?

Бедняжка, совсем евреи замучили
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Бедный унылый свинособацкий тролик Как быстро у тебя закончилась фантазия .
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Ты меня с кем-то спутал. Ты слишком глуп, чтобы меня тролить
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У Вас трусы с наркотиками :

https://www.youtube.com/watch?v=c913jPQJvYY&feature=share
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Можете нормально обьяснить , что вам не понравилось ?

Может вы как цап ?

Тогда извините
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Справа у тому, що просто так вказувати на національність людини є ознакою кацапізму. Особисто я це бачив не тільки на собі. А ще цей Бессараб не дуже схожий на семіта. Зрозуміло?
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Вы не то что как цап , то ещё и без рог ?

Можете обьяснить нормально где это я вказою ?

Что это такое «?» ? Это указатель , которым я вказою ?
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Ось тут Новим міністром ветеранів буде Бессараб, - Коляда - Цензор.НЕТ 5547 04.03.2020 15:02
 Ви це самі знаєте, але запитуєте. Роблю висновок, що ви наркоман чи алкоголік.
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А что там ?

Там был указатель ?

Объясните
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Лікуйтеся, бо якщо не зрозуміли, то і не зрозумієте.
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Какие ещё национальности граждан Украины у вас вызывают такой недвусмысленный интерес?
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Бессараб ветеран Куликівської битви?
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Так цей "ветеран" воював лише на кухні з своєю дружиною
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-- теперь будет воевать с чужими ветеранскими жинками...
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Якщо "конець худой", хоча все залежить від гаманця, бо правди тут не знайти Новим міністром ветеранів буде Бессараб, - Коляда - Цензор.НЕТ 9802
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вот кто мне скажет нахера оно нам нужно это министерство
во главе с целым министром?
у нас же есть целое министерство соц политики, можно же там какой то отдел создать
прямо пир во время чумы какой то
колличество министров и министерств зашкаливает
сколько можно плодить дармоедов в нищей стране?
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класс.чистый паркетный вояка будет МИНИСТРОМ боевых ветеранов...
ветеранов-контрактников,воюющих на востоке
ветеранов демобилизованных,находящихся в оперативном резерве 1,2,3,4...

это полный абсурд.и причастны к нему,как предыдущая "власть".так и нынешнее зеленое скотство.
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