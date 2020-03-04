 Новым министром по делам ветеранов будет Бессараб, - Коляда

"В Минветеранов будет новый глава… Сергей Бессараб", - сказала Коляда в комментарии "Интерфакс-Украина" в среду, передает Цензор.НЕТ.
Бессараб родился 13 ноября 1955 года в селе Старые Кодаки Днепропетровской области. В 1977 году окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище им. М.Фрунзе, в 1990 году - Военную академию им. М.Фрунзе и в 2002 году - Национальную академию обороны Украины.
С 2002 года - начальник штаба - первый заместитель командующего армейского корпуса Северного оперативного командования.
С 2005 года - начальник территориального управления "Север".
С мая 2007 года - командир 6-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Начальник Днепропетровского гарнизона.
С мая 2012 года- первый заместитель командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
С 2015 года генерал-лейтенант Бессараб занимает должность заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
https://www.youtube.com/watch?v=c913jPQJvYY&feature=share
Бедняжка, совсем евреи замучили
https://www.youtube.com/watch?v=c913jPQJvYY&feature=share
Может вы как цап ?
Тогда извините
Можете обьяснить нормально где это я вказою ?
Что это такое «?» ? Это указатель , которым я вказою ?
Ви це самі знаєте, але запитуєте. Роблю висновок, що ви наркоман чи алкоголік.
Там был указатель ?
Объясните
во главе с целым министром?
у нас же есть целое министерство соц политики, можно же там какой то отдел создать
прямо пир во время чумы какой то
колличество министров и министерств зашкаливает
сколько можно плодить дармоедов в нищей стране?
видео -- ссылка на ютуб
ветеранов-контрактников,воюющих на востоке
ветеранов демобилизованных,находящихся в оперативном резерве 1,2,3,4...
это полный абсурд.и причастны к нему,как предыдущая "власть".так и нынешнее зеленое скотство.