 Новым министром по делам ветеранов будет Бессараб, - Коляда

"В Минветеранов будет новый глава… Сергей Бессараб", - сказала Коляда в комментарии "Интерфакс-Украина" в среду, передает Цензор.НЕТ.

Бессараб родился 13 ноября 1955 года в селе Старые Кодаки Днепропетровской области. В 1977 году окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище им. М.Фрунзе, в 1990 году - Военную академию им. М.Фрунзе и в 2002 году - Национальную академию обороны Украины.

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С 2002 года - начальник штаба - первый заместитель командующего армейского корпуса Северного оперативного командования.

С 2005 года - начальник территориального управления "Север".

С мая 2007 года - командир 6-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Начальник Днепропетровского гарнизона.

С мая 2012 года- первый заместитель командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

С 2015 года генерал-лейтенант Бессараб занимает должность заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.