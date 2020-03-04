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 Экономика, Общество
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Все про:льготы (482) Минфин (1314) соцвыплаты (444) субсидия (536)

 Минфин проверил 24,5 млн льготников и получателей субсидий: 27 млн грн подлежат возврату в бюджет

Министерство финансов в 2019 году проверило 24,5 миллиона льготников, получателей субсидий и соцвыплат, у половины из них обнаружили несоответствия, которые ставят под сомнение правомерность получения выплат.

Как информирует Цензор.НЕТ,  об этом сообщили в Минфине в ответ на запрос УП.

"В 2019 году верификацией было охвачено 8,8 миллиона получателей жилищных субсидий и членов их семей, 10,2 миллиона льготников и членов их семей, 5,5 миллиона получателей пособий и членов их семей.

По результатам верификации Минфином подготовлено 12,9 миллиона рекомендаций органам, осуществляющим государственные выплаты, для дополнительной проверки информации, содержащей несоответствия, в том числе: 6,2 миллиона рекомендаций относительно льгот, 3,9 миллиона – относительно субсидий и 2,8 миллиона – относительно соцпомощи", - сказано в сообщении.

В Минфине добавили, что только за октябрь 2019 года было подтверждено 14 тысяч 737 случаев неправомерных выплат на сумму 27,4 миллиона гривен, которая подлежит возврату в бюджет.

В частности, должны быть возвращены обратно в бюджет 13,7 миллиона гривен субсидий, 2,6 миллиона гривен льгот и 11,1 миллиона гривен соцпомощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Долги по выплатам субсидий образовались в 19 областях Украины, - Счетная палата

Отмечается, что основные нарушения, которые выявляли во время проверки получателей субсидий и соцвыплат, это – наличие у льготников незадекларированного недвижимого имущества, транспортных средств, земельных участков, осуществление ими ценных покупок или оплаты услуг на сумму, превышающую 50 тысяч гривен.

Кроме того, установлены случаи предоставления льгот, начисления и выплаты пособий и субсидий умершим гражданам.

Проверки начислений Минфин осуществляет на основании закона "О верификации и мониторинг государственных выплат".

Статьей 7 этого закона предусмотрена отмена неправомерных выплат, а также меры по возврату и/или взысканию сумм неправомерно полученных средств. Этим занимаются органы, осуществляющие государственные выплаты.

В Минфине добавили, что верификация выплат осуществляется в информационно-аналитической платформе путем проведения анализа и сравнения параметров информации, полученной по каждому получателю государственной выплаты.

Проверки осуществляются автоматизировано по разработанным методикам и алгоритмам.

В случае выявления нарушения Минфин предоставляет органам, осуществляющим государственные выплаты, рекомендации для проведения дополнительной проверки. В таких рекомендациях указываются типы выявленных нарушений.

Решение о прекращении или приостановлении выплаты принимается исключительно органом, осуществляющим государственные выплаты.

Напомним, ранее народные депутаты от фракции "Оппозиционного платформы – За жизнь" и "Батькивщины пожаловались в Конституционный суд на закон о верификации и мониторинг государственных выплат – соответствующее конституционное представление зарегистрировано в КС.

Источник: https://censor.net.ua/n3179377
 
 
 Топ комментарии
 
за эти копейки даже говорить стыдно, это зарплата кобелева за 10 дней, позор
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от так эта эпоха бидности закинчилась
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Помнится в 2010 году вр списала 24 млрд. грн. долгов облгазов перед нафтогазом. При этом 97% населения платило исправно.
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Совет форумчанПравила форума
 
от так эта эпоха бидности закинчилась
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за эти копейки даже говорить стыдно, это зарплата кобелева за 10 дней, позор
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Ага, типа пусть и продолжают получать копеечные льготы незаконно?
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а бубочка получавший во времена зубожільства субсидии на свои квартиры уже вернул государству ? миллионер жрущий сыр за 55 грн. и делающий себе субсидии сейчас наверное за казённый счёт такое же жрёт ? убогий ***.
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За поставленный раком газпром - недорого.
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зато кацапам обидно, наверняка они взятку не меньше предлагали.
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Тепер в штані зебням підкидає "подарунки" вже і Коболев?
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Команда їм дана - мочити Коболєва. Газпром спить і бачить, як Нафтогаз повертається у час овоча.
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Новый херой Украины наклеивается, по имени Кобалев? Ага, благодарное отечество не забудет его заслуги! То, что другие воруют - у него зарплатой называется!
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То все вчителя. Мало того що по 4000$ отримують так ще й субсидії пооформлювали.
Час вже їх трусити.
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за что боролись, на то и сели, и рыбки там и не плавало.
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зебики, деньги от барыги прийдется вернуть...
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Ще одному зеленому телепню Коболєв насрав у штани)
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Хитрожопые конечно есть, но что половина от всех льготников это уже перебор.
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Гы-гы-гы.
Шо, зебильная власть в этом году кому то выплачивала субсидии?
Не иначе, как жене ослобородька
Других не знаю.
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интересно каким образом подлежат возврату
в обсервации переселят, а майно с молотка?
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а на самую проверку было потрачено 50 млн ))))
и на х...зачем?
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Льготы, привилегии. Что то далекое из прошлого.
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Вместо них в Европе пособия, если что.
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Это картоплянык. Они все миллионеры. Трутся сутками на Цензоре, учат Украинцев жизни
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Помнится в 2010 году вр списала 24 млрд. грн. долгов облгазов перед нафтогазом. При этом 97% населения платило исправно.
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Что-то маловато. Там половина от выплаченного должна быть возвращена.
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-- а мне, в прошлом году, переплаченные налоги за 2015 вернули... ...а в позапрошлом -- за 2012... -- довольно приличная мелочь и приятно!

...правда, не в Украине...
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Га-га-га . Десь відсотків 90 з тих хто повертатиме сусидії входять в число 73% які голосували зазєлю . Там ще той контингент . Голосували ? Тепер сьорбайте не обляпайтесь .
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По статистике 73% незаконно получавших субсидии - голосовали за Блазня.
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как сейчас помню год назад - стоят курица на рынке, яблоки продают. Из трех лотков стоят возле одного - остальные обсуждают какой Порох плохой и до чего довел страну. Подождал у пустого прилавка, позвал продавца - не идет. Ок - подошел сам. Купил пару яблок 8 грн за кг.
И слышу обсуждение продолжается с громкими стонами - ХУЖЕ НЕ БУДЕТ!
Разворачиваюсь и поясняю - БУДЕТ, еще КАК будет.
вот оно и пришло. Я субсидию не получал и не получаю. Мать тоже.
Что, продавщицы яблок, которые не в состоянии кило яблок продать - стало вам НЕ ХУЖЕ?
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Если на одну проверку потратили хотя бы 10 грн, то государству был нанесен ущерб 218 млн. грн, или около 9 млн. долларов США - кому как удобно.
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Не густо. По гривне с льготника. А сколько потратили на проверку(в пересчете на одного льготника)?
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Я не в'їхав! На 42 млн (чи 38) - 24,5 млн пільговиків!!??? Пробзділо щось у Датському князівстві!
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НА 24 миллиона льготников вернули 27 миллионов гривен?
По гривне на человека?
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