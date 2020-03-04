EN|RU|UK
Темы дня: Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Коронавирус из Китая Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  2649  7
Все про:Коломойский (1285) Кулик Константин (100)

 Коломойский через Голосеевский суд помогает экс-прокурору Кулику вернуться в правоохранительные органы

5 марта в Апелляционном суде Киева будет рассматриваться вопрос об обратной передаче дела Константина Кулика о незаконном обогащении из Высшего антикоррупционного суда.

Скандального экс-прокурора Константина Кулика готовят для возвращения в правоохранительные органы. Для этого дело о его незаконном обогащении пытаются вернуть из Высшего антикоррупционного суда на рассмотрение в Голосеевский районный суд Киева, где он может получить оправдательное решение. Об этом говорится в расследовании РБК-Украина "Полет Кулика: кто возвращает скандального экс-прокурора в правоохранители", пишет Зеркало недели.

Так, по информации издания 5 марта в Апелляционном суде Киева будет рассматриваться вопрос об обратной передаче дела Константина Кулика о незаконном обогащении из Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в Голосеевский суд.

"Для самого Константина Кулика ситуация выглядит таким образом, что Голосеевский суд - это возможность получить оправдательный приговор, а значит и возможность занимать высокие посты с широкими полномочиями в правоохранительных структурах. Рассмотрение же дела в ВАКС, по всем прогнозам, принесет экс-прокурору обвинительный приговор и закрытие возможности работать в правоохранительных структурах. Такое решение суда дискредитирует работу Константина Кулика на должности прокурора и ставит под сомнения объективность выдвинутых им подозрений и обвинений по ряду уголовных дел и лиц, против которых он работал. Особенно учитывая тот факт, что список преследуемых прокурором Куликом практически идентичен списку врагов олигарха Игоря Коломойского", - отмечается в расследовании.

На это указывают и другие эксперты. Так, в Центре противодействия коррупции, в своем посте еще от 14 января 2019 года обвиняли Голосеевский суд в умышленном затягивании рассмотрения дела Константина Кулика. В комментарии РБК-Украина эксперт центра Андрей Савин, говоря о перспективах Кулика восстановиться на должности заявил, что в Центре противодействия коррупции не верят в такой вариант развития событий.

"Это маловероятно. Он не прошел переаттестацию, что по закону является условием для дальнейшего пребывания на службе. Скорее всего, что он будет и дальше использовать свои связи в судах, чтобы получать выгодные ему решения. Но возобновиться в старой должности – вряд ли", - добавил в комментарии РБК-Украина Савин.

Тем не менее, уже появлялась информация, что Кулик может получить должность в СБУ, и учитывая его стремление "отбелиться" через решение суда, он может претендовать на должности в правоохранительных органах. Особенно учитывая возможную отставку генпрокурора Руслана Рябошапки.

Источник: https://censor.net.ua/n3179376
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
мафіозний спрут - агов, де ви істині про-Українські Вояки..., на Вас одна надія...
 показать весь комментарий
 
 
як вони вже остоп......ли з своїми "хотілками" Коломойский через Голосеевский суд помогает экс-прокурору Кулику вернуться в правоохранительные органы - Цензор.НЕТ 4666
 показать весь комментарий
 
 
А шо этот прокурор снёс незаконную надстройку в доме для своей квартиры?
 показать весь комментарий
 
 
Интересно,Коломойский знает о том что тв.ОРТ Российское мельком (1 раз) показало сюжет ,где иранец с какойто службы говорит ,что сбитый самолет закрыл какието свои сигналы-коды,которые должен был посылать при вылете за пределы аэродрома.Такое может быть без его ведома? или это вранье?
 показать весь комментарий
 
А вот и причина активности дубинскобужанских по отставке генпрокурора .. Коломойський через Голосіївський суд допомагає експрокурору Кулику повернутися до правоохоронних органів - Цензор.НЕТ 1416
 показать весь комментарий
 
 
Можно подумать, что если уйдет Кулик, в стране больше продажных прокуроров не останется.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх