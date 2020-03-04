 Мы начали очищаться от тех прокуроров, к которым вы ходили, и вам это не нравится, - Рябошапка на заседании комитета Рады

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности в среду.

"Мы сделали реформу, начали очищение и обновление, и, наверное, собственно, то, что мы начали очищаться от тех прокуроров, к которым вы ходили, с которыми вы что-то решали, наверное, вам не нравится", - сказал он.

Как сообщалось, проект постановления о выражении недоверия Рябошапке был зарегистрирован в Верховной Раде 3 марта. Инициаторами соответствующего законопроекта №3154 выступили 158 народных депутатов, среди них члены фракций "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

В то же время глава партии "Слуга народа" заявил ,что решения фракции по увольнению Рябошапки нет.

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