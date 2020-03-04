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 Политика Украины
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Все про:ВР (24467) увольнение (1837) Рябошапка Руслан (307)

 Мы начали очищаться от тех прокуроров, к которым вы ходили, и вам это не нравится, - Рябошапка на заседании комитета Рады

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает, что Верховная Рада заинтересована в его отставке, поскольку органы прокуратуры после проведения реформы очистились от тех сотрудников, с которыми парламентарии привыкли иметь дело.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности в среду.

"Мы сделали реформу, начали очищение и обновление, и, наверное, собственно, то, что мы начали очищаться от тех прокуроров, к которым вы ходили, с которыми вы что-то решали, наверное, вам не нравится", - сказал он.

Как сообщалось, проект постановления о выражении недоверия Рябошапке был зарегистрирован в Верховной Раде 3 марта. Инициаторами соответствующего законопроекта №3154 выступили 158 народных депутатов, среди них члены фракций "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

В то же время глава партии "Слуга народа" заявил ,что решения фракции по увольнению Рябошапки нет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3179372
 
 
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б*****, как же они достали то....
"Если шо", то их просто начнут распинать(несмотря на то что все православные)
Скот жирует, показательно жрет виски и прочее, а условный "Вася" - работает и завидует... эээ, ну да, завидует Мы начали очищаться от тех прокуроров, к которым вы ходили, и вам это не нравится, - Рябошапка на заседании комитета Рады - Цензор.НЕТ 4997
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Ага, тоді може і не чутки.

Рябошапка надав вказівку підлеглим підготувати проект підозри Зеленському, Єрмаку та нардепам, які надумають проголосувати про недовіру Генеральному прокурору. Незаконне втручання в діяльність прокуратури.
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Общежития для военных не будет: одесскую гостиницу Минобороны передали фирме сторонника Труханова (c)
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Очищення цієї прокуратури відбудеться лише тоді, коли вони усі до одного щезнуть. Неважно куди...
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Але, Шапка! Так это предположение или утверждение? Ты ж типа генеральный прокурор, а не хрен на блюде. Если собрался рот открывать думай, что говоришь. Хотя о чем это я . Выпускник соломонового пту не умеет думать и говорить.
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Хватит болтать , может пример не корректный но злободневный , Овощ вас бы за 3 дня ВСЕХ упаковал и поехал страусов кормить Мы начали очищаться от тех прокуроров, к которым вы ходили, и вам это не нравится, - Рябошапка на заседании комитета Рады - Цензор.НЕТ 9026
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