 Мы начали очищаться от тех прокуроров, к которым вы ходили, и вам это не нравится, - Рябошапка на заседании комитета Рады

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности в среду.
"Мы сделали реформу, начали очищение и обновление, и, наверное, собственно, то, что мы начали очищаться от тех прокуроров, к которым вы ходили, с которыми вы что-то решали, наверное, вам не нравится", - сказал он.
Как сообщалось, проект постановления о выражении недоверия Рябошапке был зарегистрирован в Верховной Раде 3 марта. Инициаторами соответствующего законопроекта №3154 выступили 158 народных депутатов, среди них члены фракций "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".
В то же время глава партии "Слуга народа" заявил ,что решения фракции по увольнению Рябошапки нет.
Быстро, чётко, зримо... -- жидкие овации, переходящие в бурные аплодисменты...
"Если шо", то их просто начнут распинать(несмотря на то что все православные)
Скот жирует, показательно жрет виски и прочее, а условный "Вася" - работает и завидует... эээ, ну да, завидует
Рябошапка надав вказівку підлеглим підготувати проект підозри Зеленському, Єрмаку та нардепам, які надумають проголосувати про недовіру Генеральному прокурору. Незаконне втручання в діяльність прокуратури.