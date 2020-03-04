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 Мы не встречались с кандидатом в премьеры и будущими министрами, обещают встречу со Шмыгалем после голосования, - нардеп от "Батькивщины" Соболев

Народный депутат от "Батькивщины" Сергей Соболев заявил, что нардепы их политсилы не имели возможности пообщаться с кандидатом на должность премьер-министра Денисом Шмыгалем и кандидатами на посты министров.

Об этом он рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.

"К сожалению, возможности встретиться ни с кандидатом в премьеры, или в вице-премьеры, или министры у нас нет. Нам обещают возможную встречу с премьером уже после голосования", - сказал Соболев.

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По его словам, "Батькивщина" не будет голосовать за новое правительство, поскольку не участвовала в формировании предыдущего.

Источник: https://censor.net.ua/n3179371
 
 
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При таком раскладе уже за все оплачено
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Все идет к тому...что оманский осел эту раду распустит.....
Рада не сможет назначить правительство...и усЁ....
Зеленое стадо уже оманскому ослу не нужно....он уже спелся с рыгами....
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Действия оманского осла и моносброда, как калька с куйла. Тот тоже сначала новую конституцию паРаши подпишет, а только потом холопам на голосование вынесет. Так и зебилы. Сначала назначат, а затем встречу с парламентом организуют. Мы не встречались с кандидатом в премьеры и будущими министрами, обещают встречу со Шмыгалем после голосования, - нардеп от "Батькивщины" Соболев - Цензор.НЕТ 5164
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