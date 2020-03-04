 Мы не встречались с кандидатом в премьеры и будущими министрами, обещают встречу со Шмыгалем после голосования, - нардеп от "Батькивщины" Соболев

Об этом он рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.

"К сожалению, возможности встретиться ни с кандидатом в премьеры, или в вице-премьеры, или министры у нас нет. Нам обещают возможную встречу с премьером уже после голосования", - сказал Соболев.

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По его словам, "Батькивщина" не будет голосовать за новое правительство, поскольку не участвовала в формировании предыдущего.