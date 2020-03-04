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 Экономика
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Все про:ГНСУ (47) Верланов Сергей (47)

 В феврале поступления от акцизного налога превысили прошлогодний показатель более чем на 34%: потрясающие результаты по поступлениям в бюджет, - Верланов

В феврале Государственная налоговая служба направила в общий фонд госбюджета Украины 4,4 млрд грн поступлений от акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров. При этом темп роста поступлений, если сравнивать с показателем прошлого года, составил 134,1%, а именно 1,1 млрд грн.

Об этом, как передает Левый берегсообщает ГНС.

"Впервые с момента определения Минфином индикативов в разрезе подакцизной продукции выполнен план по всем видам, кроме электроэнергии. Это стало возможным благодаря системным мерам по детенизации, которые начало Правительство осенью. Мы приложим все усилия, чтобы в следующих месяцах этот тренд сохранился", - заявил глава ГНС Сергей Верланов.

В феврале поступления от акцизного налога превысили прошлогодний показатель более чем на 34%: потрясающие результаты по поступлениям в бюджет, - Верланов 01

В Государственной налоговой службе отметили, что благодаря принятым общим мерам по детенизации рынка подакцизных товаров индикативные показатели были выполнены в полном объеме по спирту (142,2%), ликероводочной продукции (113,3%), пиву (127,0%), а также табачным изделиям (100%).

Также в налоговой отметили, что в разрезе подакцизных товаров наибольший прирост, если сравнивать с февралем 2019 года, пришелся на табачные изделия (+71,3%, или +1,4 млрд грн), ликероводочную продукцию (+24,4%, или +0,1 млрд грн), спирт (+61,5%, или 0,004 млрд грн) и пиво (+11,0%, или 0,03 млрд грн).

Напомним, вчера глава налоговой Сергей Верланов заявил, что в феврале ГНС перевыполнила план по поступлениям по НДС на 45,4%. Как следствие, госбюджет только от этого вида налога получил 10,8 млрд грн поступлений, что на 3,4 млрд грн больше запланированного.

Добавим, что по итогам февраля ГНС перевыполнила план по поступлениям от налогов и сборов в общий фонд бюджета на 2,5 млрд грн. Поэтому общие доходы государства, за администрирование которых отвечает ДПС, составили 37,1 млрд грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3179369
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Дайте нормальну пенсію і не пропущу.
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За звичай діти батькам допомагають. Я вам нічого давати не буду. Якщо у вас є комп і інтернет - то на бомжа ви не сильно схожі.
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Якщо не можете допомогти (не мені, а більшості пенсіонерів), то мовчки ковтайте свій вибір і не заважайте жити іншим.
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Бухати стали більше! (досягнення зебілів)
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Или нюхать. Вот и врут о несуществующих достижениях. Уже не первого ловят на тупом вранье, как вчера Маркарову, а перед этим Гончарука, Милованова, Федорова и Дубилета.
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Но денег на индексацию пенсий нет и бюджет не выполняется, падение промпроизводства около 5%, но Зебилы довольны Ничего не попутал?
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Что такое?!

Зе!лень забухала с горя?


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Потрясающий...можно сказать феерический идиот..... бюджет не довыполнен....в бюджете дыра... а оно аж прыгает от счастья...
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В феврале поступления от акцизного налога превысили прошлогодний показатель более чем 34%: потрясающие результаты по поступлениям в бюджет, - Верланов
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Тема сісьок не розкрита, бо невідомо кого "трясли" для надходжень до бюджету.
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Алкашів, наркоманів, хворих та курців.
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Что там потрясающего и выдающегося?
Подняли и постоянно поднимают акцизы на спиртное и сигареты, отсюда и увеличение поступлений...
Фактически гордятся тем, что вытягивают из кармана граждан всё больше и больше денег.
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Алкограждан) Нужно просто перестать бухать)
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алкограждане, как раз не используют акцизную водку, а пьют дешёвую палёнку и самогонку...
поэтому власть их не грабит акцизами...
А вот деньги вытягивают из нормальных граждан, которые покупают акцизную водку для свадеб, юбилеев, итд...
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еге ж
і тому зюзя міняє такий нііпаца ефективний уряд
ги
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Чому українці не бачать статистику від зевлади про створення нових робочих місць, заводів, нових технологій, експорту продукції... за рахунок чого наповнили бюджет?
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в мене теж таке питання. Не бачу я нових підприємств. Народ як валив за кордон так і валить. І от зараз можна сказати нам підфартило, що світова мануфактура хвора на коронавірус і що? І нічого, там просто зупинили виробництво і чекають, а наші урядовці геть не ворушаться, щоб запросити інвесторів сюди. Бо вірус не вічний, а бабки все одно вкладають.
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Нашим урядовцям не вірять, тому їхнє запрошення інвестори проігнорують.
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Потрясающие результаты по грабежу население, узаконенный рэкет! ибо за все эти акцизы , как и за ндс, платит последний покупатель! Вы бы сказали что построили предприятие, государственгное, и оно дало потрясающий доход а казну, а так, грабить свой народ много мозгов не нужно иметь............
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Бюджет в прошлом году недополучил 110 лярдов.
Результат потрясающий.
Кто там вопил, что грося - торговец труселями?
Этим фахивцям следует давать нюхать его труселя перед стиркой
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