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 Политика Украины
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 Рада может собраться еще на одно внеочередное заседание с 17 по 20 марта для назначения министров на вакантные должности в Кабмине, - Корниенко

Верховная Рада проведёт внеочередное заседание на следующей пленарной неделе для назначения новых министров на те посты в новом правительстве, кандидаты для которых еще не определены, заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Позиция Дениса Шмыгаля (кандидата на пост премьер-министра. - Ред.) такова, что необходимо найти соответствующих компетентных людей. Если мы говорим про вице-премьера по ВПК, господина Хрусталёва, то если он отказался - найти его уровня замену за два часа мы не сможем, это вопрос, который нужно обработать", - рассказал журналистам Корниенко в среду в кулуарах парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, за среду стоит задача перезапустить Кабинет министров с теми кандидатами, которые есть, а уже за следующую неделю найти недостающих руководителей министерств и назначить их на следующей пленарной неделе, которая пройдет с 17 по 20 марта.

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"Сейчас необходимо перезапустить Кабмин, далее на протяжении недели будет время заполнить все остальные вакансии и на следующей пленарной неделе устроить внеочередную сессию, потому что мы находимся в процессе рассмотрения вопроса о земле, и он никуда не делся, и утвердить окончательно всех Министров", - заявил заместитель председателя фракции "Слуга народа".

Источник: https://censor.net.ua/n3179367
 
 
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Все, кроме фракции Зеленского могут не приходить
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зєбіли міняють одних двбйобів на других двбйобів.
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Взагалі-то, якщо парламент не може визначитися зі складом Кабміну (що означає: він стає недієздатним, аж до того, що не має змоги приймати проурядові постанови, Закони) - то він йде на перевибори. Так в усіх цивілізовних державах.
Якщо парламент самостійно не хоче прийняти постанову про "перезагрузку" - то це право має Президент.
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А может вы просто все дружными рядами на х пойдёте? Надоели уже, это шоу затянулось.
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Катастрофа. Моральная, профессиональная, финансовая, кадровая.
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а самовисування можна? Чи там тільки люди ахметки, коломи та решти олігархів?
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