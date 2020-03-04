 Рада может собраться еще на одно внеочередное заседание с 17 по 20 марта для назначения министров на вакантные должности в Кабмине, - Корниенко

"Позиция Дениса Шмыгаля (кандидата на пост премьер-министра. - Ред.) такова, что необходимо найти соответствующих компетентных людей. Если мы говорим про вице-премьера по ВПК, господина Хрусталёва, то если он отказался - найти его уровня замену за два часа мы не сможем, это вопрос, который нужно обработать", - рассказал журналистам Корниенко в среду в кулуарах парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, за среду стоит задача перезапустить Кабинет министров с теми кандидатами, которые есть, а уже за следующую неделю найти недостающих руководителей министерств и назначить их на следующей пленарной неделе, которая пройдет с 17 по 20 марта.

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"Сейчас необходимо перезапустить Кабмин, далее на протяжении недели будет время заполнить все остальные вакансии и на следующей пленарной неделе устроить внеочередную сессию, потому что мы находимся в процессе рассмотрения вопроса о земле, и он никуда не делся, и утвердить окончательно всех Министров", - заявил заместитель председателя фракции "Слуга народа".