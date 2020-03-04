 У эвакуированных в Новых Санжарах признаки болезни не выявлены, срок обсервации истекает завтра, - главный санврач Ляшко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил на брифинге.
"Завтра в 12.00 истекает срок обсервации в Новых Санжарах людей, которых мы эвакуировали из Ухани", - заявил он.
"Там ситуация стабильная, никаких признаков ОРВИ у эвакуированных не выявлено, повышенной температуры тела ни у кого нет, поэтому мы с уверенностью ожидаем завтрашнего дня для того, чтобы закончить обсервацию", - добавил Ляшко.
Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.
С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.
Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.
На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.
Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.
В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.
Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.
уроженка Запорожья (Украина), ныне проживающая в Чикаго, некая Елена Боднар, создала модель лифчика под названием Emergency Bra, который при необходимости можно превратить в пару масок-респираторов.
Проживая в свое время на Украине и работая врачом, а также памятуя об аварии на Чернобыльской АЭС, Елена Боднар уверена, что человек должен быть готов встретиться лицом к лицу с любой катастрофой, и суметь защитить себя. Так, в спокойном состоянии Emergency Bra выполняет роль обычного бюстгальтера, а в экстренных ситуациях его можно разобрать на две половинки, и использовать их как респираторы.
Источник: https://novate.ru/blogs/121010/15757/
Подписатьсяhttps://novate.ru/blogs/121010/15757/
вернется Скалецкая из обсервации и своим нижним бельем героически решит проблему
проданных китайцам "слугой" Радуцким медицинских масок