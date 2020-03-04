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 Общество
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Все про:Ляшко Виктор (30) COVID-19 (491) обсервация (8) Новые Санжары (127)

 У эвакуированных в Новых Санжарах признаки болезни не выявлены, срок обсервации истекает завтра, - главный санврач Ляшко

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что 5 марта в 12:00 завершится обсервация в Новых Санжарах украинцев и иностранцев, эвакуированных из Китая, ни у одного из них признаки болезни не выявлены.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил на брифинге.

"Завтра в 12.00 истекает срок обсервации в Новых Санжарах людей, которых мы эвакуировали из Ухани", - заявил он.

"Там ситуация стабильная, никаких признаков ОРВИ у эвакуированных не выявлено, повышенной температуры тела ни у кого нет, поэтому мы с уверенностью ожидаем завтрашнего дня для того, чтобы закончить обсервацию", - добавил Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция расследует 8 уголовных дел по событиям в Новых Санжарах: 10 человек получили подозрения

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

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Источник: https://censor.net.ua/n3179366
 
 
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При короновирусе надо больше пить самогону.
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С вирусом хотели поближе познакомится....
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Гандонов то хоть хватит до завтра??
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Спасайся, кто может! Лифчик-респиратор Emergency Bra

уроженка Запорожья (Украина), ныне проживающая в Чикаго, некая Елена Боднар, создала модель лифчика под названием Emergency Bra, который при необходимости можно превратить в пару масок-респираторов.

Проживая в свое время на Украине и работая врачом, а также памятуя об аварии на Чернобыльской АЭС, Елена Боднар уверена, что человек должен быть готов встретиться лицом к лицу с любой катастрофой, и суметь защитить себя. Так, в спокойном состоянии Emergency Bra выполняет роль обычного бюстгальтера, а в экстренных ситуациях его можно разобрать на две половинки, и использовать их как респираторы.
Источник: https://novate.ru/blogs/121010/15757/

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вернется Скалецкая из обсервации и своим нижним бельем героически решит проблему

проданных китайцам "слугой" Радуцким медицинских масок
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Хватит...Порохоботов на цензоре обычно не банят...
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При короновирусе надо больше пить самогону.
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Так его меньше видно и совсем не страшно.
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Не получится....тупое рагулье будет гонятся за этими несчастными и убивать.
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Скоро хворих з'явиться багато, спіймаєш когось і поцілуєш.
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Ему страшно, потому что старый. А вирус таких любит.
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Мруть і молоді. Так що не розслабляйся.
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это им еще выехать надо!!! как-то боязно за людей из обсервации - с вирусом обошлось, но с местными не забалуешь
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