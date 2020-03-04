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 COVID-19: Немецкий круизный лайнер с 1,2 тыс. пассажирами на борту задержали на карантин в Норвегии. МИД проверяет, есть ли там украинцы

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что Министерство иностранных дел проверяет, есть ли украинцы на немецком круизном лайнере с 1 тысячей 200 пассажирами на борту, который накануне у берегов Норвегии задержали на карантин из-за двух пассажиров с подозрением на коронавирус.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Ляшко сообщил на брифинге в Киеве.

"В Норвегии задержали на карантин немецкий круизный лайнер, на борту находится 1 тыс. 200 пассажиров, там были выявлены двое с подозрением на коронавирус. У берегов Норвегии лайнер размещен на карантин", - напомнил он.

"Мы сегодня проработали этот вопрос с МИД Украины, который дал поручение посольству Украины в Норвегии проверить информацию есть ли на лайнере украинцы, после получения информации мы будем отрабатывать дальнейшую тактику действий, что мы делаем и как мы помогаем нашим украинцам, которые возможно находятся на лайнере", - добавил Ляшко.

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Напомним, 3 марта в Норвегии задержали на карантин немецкий круизный лайнер с 1 тыс. 200 пассажирами на борту из-за двух пассажиров с подозрением на коронавирус.

Как сообщалось, на борту круизного лайнера Diamond Princess, который встал на рейд в японском порту Йокогама в начале февраля, было подтверждено 634 случая заражения COVID-19. Двое пассажиров скончались.

На Diamond Princess находятся 25 украинцев. Двое из них - мужчина и женщина, которые являются членами экипажа - заразились коронавирусом. С 19 февраля пассажиры корабля начали покидать лайнер после двухнедельного карантина.

Источник: https://censor.net.ua/n3179365
 
 
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шо робицця! я вже 700 гривень відклав на круїз, а тут така лажа )
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Звичайно. Тільки у одних гроби дорожчі, а у інших - дешевші.
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У берегов Норвегии лайнер размещен на карантин", - тобто туристів не пускають до Норвегії, що є норвежським середньовіччям
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Еще нашлись желающие в такое время в круизы с толпой народа плавать.
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розумні мужики тещам дарують квитки: - відпочиньте, мамо )))
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Ти не повіриш- є такі люди що і в ВІЛ не вірять.
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Шо, Минздрав, мало поработали? Надо ещё бензинчику в костерок подлить, да? До каких пор лить собираетесь? Пока нас всех, в принципе, за кордон прекратят выпускать, да? Или, до каких??? Как вы уже надоели с этой вашей сранью- коронавирусом.
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З претензіями- до Норвегії. Статтю читав, чи так нализькався з метою профілактики, що тільки друкувати можеш?
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Пасть захлопни, провокатор. У меня претензии к негодяям, которые надоели раздуванием срани о сраном вирусе. Понял? Ну, вот и славно.
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Ти статтю перечитай, Хома Невіруючий ти наш.
Це ж ти траур по Захарченку оголошував?
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Ого! Так ты не просто провокатор! Судя по захерченко, ты- тварь и падаль лживая. Вали нахер, тварь.
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О, зачепило! Все ще тужиш по бридкій тварюці Захарченку!
Не плач. Захарченко зараз на концерті Кобзона. Кобзон співає, а Захарченко аплодує і вимахує над головою власними кишками.
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Фсё, тварь. Ты- свободна. Можешь пейсать любую срань. Я тебя, тварь- в пасть твою ****. Вперёд, тварь, жадуйся. Мне ***** ваши сраные баны.
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Идиотские, саморазрушающие действия продиктованные паникой....
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У деяких людей є така психологічна особливість: ігнорувати небезпеку. Загалом, якщо поблизу нема трансформаторних будок, потягів- вони живуть доволі довго.Якщо, звісно, два гвіздки в розетку не засуне. З метою доказати що електричний струм- казочки для дітей.
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Давай для тебя еще раз расскажу если ты в школе все в игрушки играл и ничему не научился. Вирусы, передающиеся воздушно-капельным путем как то грипп, корь, ветрянка, ковид-19 и тд еще тысячи названий, невозможно остановить никаким карантином. Невозможно изолировать людей от людей. Поэтому все эти бессмысленные меры ничего не дадут ни в каком плане. А вот вред для людей конкретных и общества в целом - несомненный.
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Пан лікар?
Чи надивився в Ютубі Комаровсково?
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Это общеизвестные вещи которые неизвестны только идиотам.
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