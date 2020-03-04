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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11696) Минздрав (2244) Ляшко Виктор (30) Зоряна Скалецкая (103)

 Вообще не слышал, что министра здравоохранения отправляют в отставку, - замглавы Минздрава Ляшко

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявляет, что вероятная замена главы Минздрава не повлияет на работу министерства, которое функционирует в обычном режиме.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил во время брифинга.

"Что касается правительства - есть четкие процедуры в законе об органах исполнительной власти, которые прописывают полностью всю динамику, как происходит политическая смена. В случае, если будет изменен министр, будут изменены и заместители. Не будет изменен министр - не будут изменены заместители. Мы работаем в обычном для себя режиме и распланировали достаточно большое количество мероприятий. И мы не обращаем внимание, что происходит. В случае, если скажут - перезагрузка, мы перезагружаемся", - заявил он.

По словам Ляшко, он "вообще не слышал, что министра здравоохранения отставляют".

"Мы работаем в команде, сегодня состоялось очередное скайп-совещание с нашим министром (Зоряной Скалецкой. - Ред.), мы постоянно на связи с ней", - сказал он.

28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Оно должно состояться 4 марта в 16:00.

В пресс-службе главы государства уточнили, что на повестке дня заседания - несколько законопроектов и вопрос о кабинете министров Украины.

29 февраля информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины опубликовало повестку внеочередного заседания.

Вечером 3 марта на совещании фракции "Слуга народа", в присутствии президента Зеленского, спикер ВР Разумков заявил, что в секретариате Рады есть заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке, которое фракция "СН" намерена удовлетворить.

Тогда же стало известно, что президент Зеленский рекомендует назначить премьер-министром Дениса Шмыгаля.

Позже стали известны и фамилии новых министров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фракция "СН" заслушает Шмыгаля на собрании перед внеочередным заседанием Рады: к нам присоединится Зеленский, - нардеп Корниенко

Источник: https://censor.net.ua/n3179360
 
 
 Топ комментарии
 
Она ж так старалась, переведите теперь ее в обычную больницу.
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"4 марта 2020.
Коронавирус эволюционировал в новый тип.
Ученые Пекинского университета в Китае обнаружили, что коронавирус, вызвавший эпидемию заболевания COVID-19 по всему миру, с момента начала вспышки успел эволюционировать. Свои выводы специалисты изложили в статье, опубликованной в журнале Natonal Science Review."
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Тоже об этом подумал, как специально движ создают, вроде видимости бурной деятельности. А вот Фил прям провидец)
Вообще не слышал, что министра здравоохранения отправляют в отставку, - замглавы Минздрава Ляшко - Цензор.НЕТ 8913
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Она ж так старалась, переведите теперь ее в обычную больницу.
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- Видишь суслика?
- Нет
- А он есть!


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Она жрёть. И епется. Работать она не умеет и не нанималась. По существу, зеленое правительство, это правительство статистов.

"замена главы Минздрава не повлияет на работу министерства"
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"4 марта 2020.
Коронавирус эволюционировал в новый тип.
Ученые Пекинского университета в Китае обнаружили, что коронавирус, вызвавший эпидемию заболевания COVID-19 по всему миру, с момента начала вспышки успел эволюционировать. Свои выводы специалисты изложили в статье, опубликованной в журнале Natonal Science Review."
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Короновирус успел "эволюционировать" несколько раз. На сегодняшний день обнаружено 5 разных штаммов, все с разными свойствами.
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Пора выводить человека из комы.
Могут наступить необратимые последствия.
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скалецкая оказалась умнее остальных - пересидела отставку на больничном) теперь ее только через суд спихнуть можно)
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Перезагрузка) Перезагрузка не поможет если ОС кривая.
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а у скалецкой есть занятие- спать с каждым с короновирусом
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Аэропорт в столице Ганы- Аккре: ни единой маски, на фэйсах. Аэропорт Стамбула(новый)- парочку было замечено, в процессе передвижения с выходу на посадку А1А. И вот тут: аж штук тридцать идиотов и идиоток, в масках! Это был рейс на Одессу. И- ничего смешного. Над больными- смеяться грешно, говорят...
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Я ржал недавно прилетаю в Борисполь и тут перед паспортным контролем тетки в масках ходят. Такой показухи нигде нет.
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А встреча в Одессе???!!! Это- песТня! Все погранцы- в масках, таможня- ни единого в маске. Какие-то тёти, в масках, с градусниками, напоминающими пистолеты, которыми они целятся в лбы прибывших пассажиров... Умеют СМИ срань раздуть, не отнять!
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