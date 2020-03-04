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 Политика Украины
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Все про:ВР (24467) Кабмин (11696) правоохранительные органы (1047) Верещук (54)

 Для решения кадровых вопросов по правоохранителям хотим созвать заседание на завтра, - "слуга народа" Верещук

В Раде начался сбор подписей за еще одно внеочередное заседание парламента на вечер 5 марта.

Об этом сообщила нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, на нем будут рассматриваться кадровые вопросы по правоохранительным органам.

"Мы сегодня заслушаем отчет. Затем обсудим на фракции. Это отчет не только генпрокурора, но и главы НАБУ, руководителей СБУ и МВД. Только тогда примем решение. Решение будет не только по генпрокурору - по каждому из них будем принимать решение ", - подчеркнула Верещук.

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Источник: https://censor.net.ua/n3179359
 
   
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Вы сразу давайте ссылку на телеканал Звезда, а то страна.юа не солидно как то
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Г+Г вам в помощь, только не сильно обляпайтесь.
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ДБР, Венекдіктова і Бабіков розпочали кримінальне переслідування майданівців. Стаття: "захоплення державної влади, державна зрада, дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України"
Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин повідомив, що до нього звернувся адвокат АО "Авер ЛЄКС" Біленко Б.В., в інтересах експрезидента України Віктора Януковича. У адвокатському запиті йдеться про "відкрите (ДБР?? - а хто ж ще?) чинне кримінальне провадження щодо самого Ганущина, а також щодо Олександра Турчинова, Андрія Парубія, Валентина Наливайченка, Ігоря Тенюха (цікаво, що Аваков не згадується!) та інших чільних учасників Революції Гідності в частині захоплення державної влади, державної зради, дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України та інших злочинів", - йдеться у дописі в мережі Facebook.
https://www.facebook.com/ganushchyn1/photos/a.730620116999147/2907025286025275/?type=3&theater
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Кадровые вопросы по правохоронителям, если точнее для Украины Для решения кадровых вопросов по правоохранителям хотим созвать заседание на завтра, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 1797

Так и не посадил топовых коррупционеров раз в месяц Рябокепкин, ну а Аваков талантливый руководитель, тут без вопросов.
Система не меняется, кумовство, блат, люби друзи, меняют лишь кровати, хотя им так удобно, но неудобно миллионам других, терпим дальше или выезжаем отсюда.
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Порохоидиотики торжествуют, отменили черную среду.
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Пора импичмент готовить а они про каких-то правоохранителей.
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Ага, тоді може і не чутки.
Рябошапка надав вказівку підлеглим підготувати проект підозри Зеленському, Єрмаку та нардепам, які надумають проголосувати про недовіру Генеральному прокурору. Незаконне втручання в діяльність прокуратури.
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