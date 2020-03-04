 Для решения кадровых вопросов по правоохранителям хотим созвать заседание на завтра, - "слуга народа" Верещук

Об этом сообщила нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, на нем будут рассматриваться кадровые вопросы по правоохранительным органам.

"Мы сегодня заслушаем отчет. Затем обсудим на фракции. Это отчет не только генпрокурора, но и главы НАБУ, руководителей СБУ и МВД. Только тогда примем решение. Решение будет не только по генпрокурору - по каждому из них будем принимать решение ", - подчеркнула Верещук.

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