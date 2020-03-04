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 Политика Украины, Общество
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Все про:расследование (2686) военнослужащие (4449) потери (1794) Офис генерального прокурора (127)

 В военной прокуратуре ОС создан отдел по расследованию фактов небоевых потерь военнослужащих, - Офис генпрокурора

В военной прокуратуре Объединенных сил создан отдел процессуального руководства досудебным расследованием, который будет заниматься расследованием фактов небоевых потерь военнослужащих.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщаетпресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

"С целью координации деятельности правоохранительных органов при расследовании и осуществлении процессуального руководства в военной прокуратуре Объединенных сил создан отдел процессуального руководства досудебным расследованием по уголовным производствам этой категории", - сказано в сообщении.

Отмечается, что соответствующее решение принято руководством Офиса Генерального прокурора, в том числе после встреч с членами семей погибших в небоевой обстановке военнослужащих.

Генеральный прокурор уже отправил в военную прокуратуру объединенных сил группу опытных военнослужащих военных прокуратур для усиления эффективности работы.

В Офисе генпрорурора сообщили, что как результат, под процессуальным руководством прокуроров военной прокуратуры Донецкого гарнизона, в суд уже направлено обвинительное заключение по командиру подразделения воинской части, который подозревается в применении физического насилия к подчиненному, которое привело к смерти (ч. 2 ст. 121, ч. 4 ст. 426-1 УК Украины).

Кроме того, исследуются обстоятельства возможной предвзятости командования указанной части во время проведения служебного расследования (по его заключению с военнослужащим якобы произошел несчастный случай из-за личной неосторожности), а также возможного сокрытия ими совершения подчиненным уголовного преступления.

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Сейчас из-за неэффективности расследования в некоторых производствах этой категории изменен орган досудебного расследования и дальнейшее следствие поручено следователям территориальных управлений ГБР. Отдельные производства восстановлены, а преждевременно принятые следователями решения в них отменены. Одновременно с этим изменены группы прокуроров в таких производствах с включением в их состав работников новосозданного отдела. Руководство ГБР ориентировано на необходимость обеспечения контроля за расследованием этих производств.

Изучается вопрос о необходимости создания специального подразделения в составе территориального управления ГБР, расположенного в городе Краматорске, для обеспечения эффективности досудебных расследований, а также относительно подписания совместной Инструкции правоохранительных органов по вопросам расследования уголовных преступлений указанной категории.

Источник: https://censor.net.ua/n3179357
 
 
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то шо? підірватись на міні, чи снайперська куля - то вже небойові потєрі. Чи помер не зразу, а через кілька годин - в рєзультатє обострєнія хронічєскіх болєзнєй
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мина и пуля - боевая потеря. Небоевая - это самоубийство, драка, болезнь.
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Ідіоти... Ліквідували "загальний нагляд"... Забрали у прокуратури військової прокуратури слідство... У вас розум є?!!! Заберіть слідство у ВСП!!! "Поліцаї військові" підзвітні міністру оборони... А що це значить? А те, що ховали "вояки" надзвичайні події, ховають, і ховать будуть!!! Зараз у них руки повністю розв"язані : поки рідня загиблого шум не підніме - ніхто не ворухнеться...
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