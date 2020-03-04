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 Политика Украины
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 Фракция "СН" заслушает Шмыгаля на собрании перед внеочередным заседанием Рады: ожидаем присутствия Зеленского, - нардеп Корниенко

На заседании фракции "Слуга народа" в среду, на котором будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский, заслушают кандидата в премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Обсудим кадровые изменения, кандидатуру в премьер-министры. Он нам обещает предоставить за полчаса видение экономической (стратегии. - Ред.), потому что вчера это было разговор больше кадровый: кто, куда планируется и какие стратегии по конкретным направлениям. Вчера он услышал наших депутатов, готов кратко сообщить об экономической стратегии", - сообщил Корниенко, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ

По его словам на заседании фракции ожидают Зеленского.

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Относительно информации об отказе ряда кандидатов от постов в новом Кабмине Корниенко отметил: "Я не могу подтвердить или опровергнуть. Переговоры вел кадидат в премьер-министры".

Источник: https://censor.net.ua/n3179354
 
 
 Топ комментарии
 
Тобто Шмигаля будуть слухати лише СН, а усі інші не люди. Зедемократія у дії Фракция "Слуга народа" заслушает Шмыгаля на собрании перед внеочередным заседанием Рады: к нам присоединится Зеленский, - нардеп Корниенко - Цензор.НЕТ 239
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"Понимает ли пилот, что ведет? вертолет" (с) Пик-ник
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Хер там!
Мужик! готовь комнаты для гостей
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похоже там уже все порешали, кто курирует проект "слуга народа", для формальности пускай поговорят
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Присоединится.... Они там дрюкаться собрались?
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Тобто Шмигаля будуть слухати лише СН, а усі інші не люди. Зедемократія у дії Фракция "Слуга народа" заслушает Шмыгаля на собрании перед внеочередным заседанием Рады: к нам присоединится Зеленский, - нардеп Корниенко - Цензор.НЕТ 239
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С другой стороны, все по-прежнему - любой просер, любой косяк, любое слово - полная и безраздельная ответственность СН и лично ЗЕ.
Если эта ответственность не наступит сейчас, то потом она наступит полностью и бесповоротно с летальным исходом.
И готов поклясться, что Аваков, на которого так надеются ЗЕлупни, приложит к этому руку.
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Потім буде потім. Відповідальність буде, але зебіли зіпсують людей та країну. Нас не буде, а правнукам виправляти результати зедебілізма.
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Ну я лет через 15-20 просто уеду проводить остаток лет на солнышке у моря подальше от Украины. Фракція "СН" заслухає Шмигаля на зборах перед позачерговим засіданням Ради: очікуємо присутності Зеленського, - нардеп Корнієнко - Цензор.НЕТ 9832 Хорошая пенсия, 2 квартиры в Киеве и цены (в ЕС уже, как в Украине) вполне позволяют за те же деньги, спокойно жить по-человечески не в Украине.

Так что я готов бороться только за эти 15-20 лет. Если большинство добо..бов и потом будет желать жить пустыми обещаниями глубоко в жопе или прикалываться, то я не без удовольствия посмотрю на это уже оттуда.
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прошло пол года и полная смена правительства, и опять дайте им ещё 100 дней и иммунитет... так и рассчитывают пропетлять
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Потому, что нет и не было никакого правительства Гончарука. Есть ручное правительство 1 Зеленского, теперь будет ручное правительство 2 Зеленского. "Это все мои люди". Вот бубочка и меняет портки, когда обделался.
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"Позднее президент к нам присоединится..." Без лысого "слушание" будет неполным.
Фракция "Слуга народа" заслушает Шмыгаля на собрании перед внеочередным заседанием Рады: к нам присоединится Зеленский, - нардеп Корниенко - Цензор.НЕТ 2116
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что за хрень?
получается остальным фракциям в парламенте будет не интересно?
или в раде он уже выступил?
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за цю хрень ви, 73/43%зебвли прогаласували
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У него же фамилия говорящая "шмыга" олигарховская.
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взагалі-то, кандидат на посаду прем'єра мав би виступити перед всіма партіями.
це якщо досі робити вигляд, що в нас парламентсько-президентська республіка.
але якщо вже припинили прикидатися, тоді так, тоді все вірно - перед зеленським та його слугами.
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Шмыга:Человек, регулярно занимающейся ананизмом, или по тихой подрачивающий в укромном месте. Так же Шмыгой могут называть мелкого пацана, плачущего по всяким мелким поводам (от слова шмыгать) Или слабый человек (дрыщ) который очень жалок, и его сравнивают с соплями по силе. Ещё, ради прикола Шмыгой можно называть человека, болеющего насморком. Например:О! Шмыга-Дрочун Идёт! Куда Шмыга исчез? Ты чё, Шмыгаешь там?
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К фракции Зеленского присоединится Зеленский
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Да-да... при этом- фрикции ускорятся, до достижения полнейшего оргазма...
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За це відповідає оманський Брехун. Особисто.
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бл наш президент везде и везде его нет!чого тебе там делать,пан прэзидент?вы уже участвовали во многих мероприятиях,которые успешно хоронят оставшееся к вам доверие!это что?ваша готовность к самопожертвованинию?так возьмите на себя ответственность и скажите народу что вы не справляетесь и просто уйдите!народ вас поймет!
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И я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений.
Потому что Президент - не икона, не идол, Президент - это не портрет.
Повесьте туда фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите в глаза им.
Я могу еще много чего сказать, но украинцы хотят не слов, а действий. Поэтому...
Уважаемые депутаты!
Вы назначили инаугурацию в понедельник, в рабочий день.
Я вижу в этом один плюс - это значит, что вы готовы работать.
Поэтому прошу вас принять:
1. Закон об отмене депутатской неприкосновенности.
2. Закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение.
3. Многострадальный Избирательный кодекс и сделать открытые списки.
А также. Прошу уволить с должностей:
1. Председателя Службы безопасности Украины.
2. Генерального прокурора Украины.
3. Министра обороны Украины.
Это далеко не все, что вы можете сделать. Но для начала - достаточно.
У вас будет два месяца. Примите эти важные законы и решения.
Повесьте все медали себе.
Заработайте неплохие баллы на досрочные парламентские выборы.
Я распускаю Верховную Раду Украины 8-го созыва.Зе
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Те, що вони домовляться було зрозуміло заздалегідь.
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І ні одного на гілці. Язики затягло в сраку.
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С нами Шурик, с нами Сергей...
Он отличный парень
Несмотря на то, что гей.
Да и Боря с Колей тоже
Как-то странно одеты..

ну где-то так Фракція "Слуга народу" заслухає Шмигаля на зборах перед позачерговим засіданням Ради: до нас приєднається Зеленський, - нардеп Корнієнко - Цензор.НЕТ 3476
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Шмыгаль-львовский! окончил львовскую политехнику.Чистый Менеджер,не политик.При Зеленском стать министром -пойти на плаху!Не выдерживают заданного ритма и тускнеют от задач.И мздоимством не займёшься!.Жаль Дубилета,как менеджера.Чем не угодил?
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"Жаль Дубилета"(с). То есть- это была не шутка. Если бы ему отрубили голову, я бы его тоже пожалел, правда, где-то очень-очень глубоко, в душе. И- молча.
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Жду когда западная пресса напишет,что у нас назначили премьером "Smeagol" 'а.
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а чого вони всідосі в Києві? Панове в Чернівці всі, в Чернівці. Народ в істериці і може спалити хворих. Тому всі Ви можете спокійно йти на карантин, країна від того точно виграє!!!!!!!!!
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