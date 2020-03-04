 Фракция "СН" заслушает Шмыгаля на собрании перед внеочередным заседанием Рады: ожидаем присутствия Зеленского, - нардеп Корниенко

"Обсудим кадровые изменения, кандидатуру в премьер-министры. Он нам обещает предоставить за полчаса видение экономической (стратегии. - Ред.), потому что вчера это было разговор больше кадровый: кто, куда планируется и какие стратегии по конкретным направлениям. Вчера он услышал наших депутатов, готов кратко сообщить об экономической стратегии", - сообщил Корниенко, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ
По его словам на заседании фракции ожидают Зеленского.
Относительно информации об отказе ряда кандидатов от постов в новом Кабмине Корниенко отметил: "Я не могу подтвердить или опровергнуть. Переговоры вел кадидат в премьер-министры".
Мужик! готовь комнаты для гостей
Если эта ответственность не наступит сейчас, то потом она наступит полностью и бесповоротно с летальным исходом.
И готов поклясться, что Аваков, на которого так надеются ЗЕлупни, приложит к этому руку.
Так что я готов бороться только за эти 15-20 лет. Если большинство добо..бов и потом будет желать жить пустыми обещаниями глубоко в жопе или прикалываться, то я не без удовольствия посмотрю на это уже оттуда.
получается остальным фракциям в парламенте будет не интересно?
или в раде он уже выступил?
це якщо досі робити вигляд, що в нас парламентсько-президентська республіка.
але якщо вже припинили прикидатися, тоді так, тоді все вірно - перед зеленським та його слугами.
..
Потому что Президент - не икона, не идол, Президент - это не портрет.
Повесьте туда фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите в глаза им.
Я могу еще много чего сказать, но украинцы хотят не слов, а действий. Поэтому...
Уважаемые депутаты!
Вы назначили инаугурацию в понедельник, в рабочий день.
Я вижу в этом один плюс - это значит, что вы готовы работать.
Поэтому прошу вас принять:
1. Закон об отмене депутатской неприкосновенности.
2. Закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение.
3. Многострадальный Избирательный кодекс и сделать открытые списки.
А также. Прошу уволить с должностей:
1. Председателя Службы безопасности Украины.
2. Генерального прокурора Украины.
3. Министра обороны Украины.
Это далеко не все, что вы можете сделать. Но для начала - достаточно.
У вас будет два месяца. Примите эти важные законы и решения.
Повесьте все медали себе.
Заработайте неплохие баллы на досрочные парламентские выборы.
Я распускаю Верховную Раду Украины 8-го созыва.Зе
Он отличный парень
Несмотря на то, что гей.
Да и Боря с Колей тоже
Как-то странно одеты..
ну где-то так