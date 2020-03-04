 Шмыгаль, Лазебная, Немчинов, Таран, Емец и другие подали е-декларации как кандидаты на должности в новом Кабмине (обновлено)

Лазебная подала декларацию как кандидат на должность министра социальной политики, Немчинов – министра Кабинета министров, Малюська – министра юстиции и Таран – министра обороны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

Михаил Федоров подал электронную декларацию кандидат на должность вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Украины.

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Малюська занимает пост министра юстиции, а Федоров - вице-премьер-министра Украины - министра цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука.

Также свои е-декларации об имуществе и доходах за 2019 год как кандидаты на должности в новом правительстве Украины подали Денис Шмыгаль, Алексей Чернышов и Илья Емец.

В частности, Шмыгаль подал декларацию как кандидат на должность премьер-министра Украины, Чернышов – министра развития громад и территорий, а Емец – министра здравоохранения.