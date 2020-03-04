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 Политика Украины
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Все про:обыск (1443) Маслов Леонид (25) Антоненко Андрей (96) Галенченко (1)

 Обыск у юриста Маслова, выступающего на стороне защиты Антоненко, завершен: изъяли телефоны, диск к компьютеру и патроны, - адвокат Галенченко

Полиция закончила обыск харьковской квартиры юриста Леонида Маслова, выступающего на стороне защиты подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко.

"Изъяли личные телефоны Маслова, внешний диск к его личному компьютеру, а также патроны к разрешенному оружию огнестрельному и травматическому", - сообщил "Интерфакс-Украина" адвокат Маслова Виталий Галенченко, передает Цензор.НЕТ.

По его мнению, оснований для изъятия электроники и боеприпасов не было.

"Маслов добровольно продемонстрировал им всю электронику и патроны, предоставил для осмотра. Оснований для изъятия не было, но они (следователи. - Ред.) все равно изъяли", - сказал Галенченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У выступающего на стороне защиты Антоненко юриста Маслова проходит обыск, - Маси Найем

Он также подчеркнул, что считает необоснованным сам обыск.

"Фактически основанием для проведения обыска стал пост Маслова, о том, что сторона защиты имеет доступ к аккаунту Антоненко и утверждения, на которые ссылается обвинение, выдернуты из контекста и перекручены", - сказал Галенченко.

Вместе с тем он отметил, что проводившие обыск вели себя корректно.

Ранее в среду юрист Маси Найем сообщил о проведении обыска у Маслова: "У Леонида Маслова сейчас проходит обыск. Основание: решение суда (Печерского) на соответствующее ходатайство следователя в связи с тем, что якобы он заходил в аккаунт Андрея Антоненко и мог удалить информацию".

Источник: https://censor.net.ua/n3179350
 
 
 Топ комментарии
 
Дело с Антоненко разваливается, а авакяну нужны победы и не важно какими грязными они будут...
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Вы сказали паатрооны? Ну всё, ещё одно громкое убийство раскрыто.
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Рюкзаков отрабатывает место у кормушки....
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Рюкзаков отрабатывает место у кормушки....
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Дело с Антоненко разваливается, а авакяну нужны победы и не важно какими грязными они будут...
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Вы сказали паатрооны? Ну всё, ещё одно громкое убийство раскрыто.
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Такими же походу в Кенеди стреляли
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А за мины не сказали, щас начнут - мина "Пармезан", две, нет, три, граната "боевик" три, нет - больше.....
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И портсигар...все что нажито непосильным трудом
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это пиз де ц!
Изъяли личные телефоны Маслова, внешний диск к его личному компьютеру, а также патроны к разрешенному оружию огнестрельному и травматическому", - сообщил "Интерфакс-Украина" адвокат Маслова Виталий Галенченко, передает Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net.ua/n3179350
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Прямосудие во всей красе(бежит выбрасывать патроны)
б*же, как будто специально нервируют, вон, мой пес даже нервным стал весь... правда у меня пса то нету... ой, я ниче же не сделал, тов. майор взэоцрщещкор0ощркр ой бэлврцйзозокщеоиэжжэ
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Скоро за портрет Шевченка саджатимуть.
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А прахфессор Витя походу демократом был.
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Что значит мог удалить информацию?
Т.е. оснований утверждать что удалил нет,хотя это элементарно делается.
Послать запрос в фейс пук.
Тогда на основании чего выдано рвзрешение на обыск?
Как уже эти шмаркли зеленые надоели😂
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Хіба тут тільки шмарклі? Тут вся рехворма в шоколаді.
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ну примерно ясно - адвокат в преступном сговоре с подсудимым.... в этой стране сейчас все возможно.....
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Понятно , что есть разные адвокаты , вот например Медведчук может спать спокойно !
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Мені це нагадує початок фільму Рожева Пантера про інспектора Клузо
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Хороший адвокат..... с ним Антоненко точно сядет. Это же каким надо быть профи, что бы своими заявлениями дать основание провести у себя обыск. Обыск у выступающего на стороне защиты Антоненко юриста Маслова завершен: изъяли телефоны, диск к компьютеру и патроны, - адвокат Галенченко - Цензор.НЕТ 1033
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Да , при Бубочке язык нужно держать за зубами - Звиробий и Федына в курсе .
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А Зеленський- критий чувак. Мужик!

Все до чого ***** ішов 18 років, все до чого Лукашенко ішов 26 років- Зеленський зробив за 9 місяців.
Вітаю вас в диктатурній, поліцайській країні.
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ЗЕмразь - ніхто, нікчемна вивіска, за якою ФСБ намагається керувати країною
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И что, всего только патроны?! А как же "белый порошок"? Забыли подбросить? Ай-яй, какая оплошность "правоохранителей"?!
Так бы они настоящих преступников искали, кретины!!!
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А де ж "аплодисменти", він хоче щодня.
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"Обыск у выступающего на стороне защиты Антоненко юриста Маслова завершен: изъяли телефоны, диск к компьютеру и патроны, - адвокат Галенченко"

Ну ФСЁ.
Сподобил Господь.
Нашли таки "глав-террориста" Обшук у юриста Маслова, який виступає на стороні захисту Антоненка, завершено: вилучили телефони, диск до комп'ютера і патрони, - адвокат Галенченко - Цензор.НЕТ 4996
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От набігли "профани", і давай язиками молотить... А ніхто не спитав - а на якій підставі у адвоката, який веде захист підозрюваного по кримінальній справі, проводили обшук у рамках цієї справи?... Це ж порушення права захисника на адвокатську таємницю, з боку слідства! Вони-б, ще допитали адвоката, в якості свідка, ідіоти!!! ТАКОГО собі не дозволяли, навіть при "совку"!!!
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зепилы несутся к диктатуре семимильными шагами обходя на повороте рашистов
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А почему бак с горючим из его автомобиля не изъяли?!
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Опасно: там был уранил плутония. 300 кг
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А что там со Свинарчуками? Может надо хотя бы их посадить, там же все было доказано.
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Кем доказано?
Мультиками бениного Бигуса?

Министр обороньі Зеленского Загороднюк недавно заявил, что в действиях Гладковского состава преступления не бьіло.
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Да и сам хозяин СН Беня уже об этом говорил.
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Так что же это получается, зря устроили зраду с укроборонпромом перед выборами?
И Зеленский там еще про отрубанные руки Свинарчуков кричал на дебатах.
Выходит врал чтоли?
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Врал, но не зря.
Сам уселся в кресло президента, вернул к корьіту Беню, Ахметова и Фирташа ( Роман Жуковський, которьій заменит Милованова, сьін банкирши Фирташа Жуковской, которая с 2009 года возглавляла банк Надра ).

Все самьіе ненасьітньіе олигархи удовлетвореньі.
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у ментов методичка такая бери при обысках все в, хозяйстве пригодится. По стопам НКВД идут скоро будут распродажу награбленого при обысках будут устраивать между своих -все по 5 копеек.
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Не скоро, а вже. В Рівному на 7,5 лямів машин продали з штрафмайданчика .
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Обыск у адвоката, по делу которое он ведет. Шикарно.
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"Маслов добровольно продемонстрировал им всю электронику и патроны, предоставил для осмотра. Оснований для изъятия не было, но они (следователи. - Ред.) все равно изъяли", - сказал Галенченко. Источник: https://censor.net.ua/n3179350
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бл на каком основании щемят адвоката?он что,фигурант дела!?что вообще бл происходит в Украине последние 9 месяцев?мы что **** уже в гандурасе живем?нет слов
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а ведь насколько лучше бы звучал заголовок если бы он сказал не диск к компьютеру, а винчестер. Я это вижу: "изъяли телефоны, винчестер и патроны"
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Прежде чем обсуждать обыск Маслова, почитайте расследование Бобровникова о контрабанде, убийствах Галущенко и Тайфуна ( Галущенкогейт)
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Как быстро менты из обычных подонков и мразей Стали голимыми клоунами Диву даюсь
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Як це в нього наркоту не знайшли, для комплекта
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Эти горе вояки должны эшелоны российские с боевой техникой под откос пускать,но ведь там могут убить, а тут почему бы ОРДЕН не заработать-бабку с семечками в переходе заломать...
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При подозрении на вход в чужой аккаунт изъяли патроны?! От зарегистрированного оружия? У адвоката? У следаков совсем дело дрянь и с доказательной базой обвинения и с головой.
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А чому не вилучили зброю на яку був дозвіл? Чи її важче продати?
І як там з пляшкою віскаря, двома кілограмами цукру та печєнюшками і мішком картоплі?
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