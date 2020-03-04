 Обыск у юриста Маслова, выступающего на стороне защиты Антоненко, завершен: изъяли телефоны, диск к компьютеру и патроны, - адвокат Галенченко

"Изъяли личные телефоны Маслова, внешний диск к его личному компьютеру, а также патроны к разрешенному оружию огнестрельному и травматическому", - сообщил "Интерфакс-Украина" адвокат Маслова Виталий Галенченко, передает Цензор.НЕТ.
По его мнению, оснований для изъятия электроники и боеприпасов не было.
"Маслов добровольно продемонстрировал им всю электронику и патроны, предоставил для осмотра. Оснований для изъятия не было, но они (следователи. - Ред.) все равно изъяли", - сказал Галенченко.
Он также подчеркнул, что считает необоснованным сам обыск.
"Фактически основанием для проведения обыска стал пост Маслова, о том, что сторона защиты имеет доступ к аккаунту Антоненко и утверждения, на которые ссылается обвинение, выдернуты из контекста и перекручены", - сказал Галенченко.
Вместе с тем он отметил, что проводившие обыск вели себя корректно.
Ранее в среду юрист Маси Найем сообщил о проведении обыска у Маслова: "У Леонида Маслова сейчас проходит обыск. Основание: решение суда (Печерского) на соответствующее ходатайство следователя в связи с тем, что якобы он заходил в аккаунт Андрея Антоненко и мог удалить информацию".
Изъяли личные телефоны Маслова, внешний диск к его личному компьютеру, а также патроны к разрешенному оружию огнестрельному и травматическому", - сообщил "Интерфакс-Украина" адвокат Маслова Виталий Галенченко, передает Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net.ua/n3179350
б*же, как будто специально нервируют, вон, мой пес даже нервным стал весь... правда у меня пса то нету... ой, я ниче же не сделал, тов. майор взэоцрщещкор0ощркр ой бэлврцйзозокщеоиэжжэ
Т.е. оснований утверждать что удалил нет,хотя это элементарно делается.
Послать запрос в фейс пук.
Тогда на основании чего выдано рвзрешение на обыск?
Как уже эти шмаркли зеленые надоели😂
Все до чого ***** ішов 18 років, все до чого Лукашенко ішов 26 років- Зеленський зробив за 9 місяців.
Вітаю вас в диктатурній, поліцайській країні.
Так бы они настоящих преступников искали, кретины!!!
Ну ФСЁ.
Сподобил Господь.
Нашли таки "глав-террориста"
Мультиками бениного Бигуса?
Министр обороньі Зеленского Загороднюк недавно заявил, что в действиях Гладковского состава преступления не бьіло.
И Зеленский там еще про отрубанные руки Свинарчуков кричал на дебатах.
Выходит врал чтоли?
Сам уселся в кресло президента, вернул к корьіту Беню, Ахметова и Фирташа ( Роман Жуковський, которьій заменит Милованова, сьін банкирши Фирташа Жуковской, которая с 2009 года возглавляла банк Надра ).
Все самьіе ненасьітньіе олигархи удовлетвореньі.
І як там з пляшкою віскаря, двома кілограмами цукру та печєнюшками і мішком картоплі?