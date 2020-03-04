 Жуковский, Коростелев и Милованов отказались от предложенных им постов в новом Кабмине, - нардеп от "ЕС" Гончаренко

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Шмыгаль на встрече с главами фракций сказал, что Коростелев, Жуковский и Милованов отказались от предложенных им постов в его правительстве. Это соответственно были кандидаты в вице-премьеры, министры экономики и АПК. С этого тонущего Зе-корабля не просто бегут, а даже отказываются взойти", – рассказал Гончаренко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Назначение Коростелева - последний шанс для возрождения оборонной промышленности. В Минобороны все зависит от того, сумеет ли Таран собрать дееспособный коллектив, - Бутусов



