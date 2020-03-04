 Скорее всего, в Украине будет большое количество случаев заболевания коронавирусом, но паниковать не стоит, - ВОЗ

Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
"Вероятнее всего, мы станем свидетелями большего количества случаев заболеваемости в Украине. Но суть заключается в готовности сферы здравоохранения противодействовать вспышкам этого заболевания", - сообщил Хабихт.
Он призвал сохранять спокойствие, отметив, что большинство случаев заболеваний в других странах носит легкий характер.
Напомним, ранее замминистра здравоохранения и главный санврач страны Виктор Ляшко сообщил, что на сегодня зафиксирован один случай коронавируса в Украине. Состояние мужчины удовлетворительное, температура не повышена, никаких признаков развития пневмонии не наблюдается, кашляет уже меньше.
Ляшко добавил, что все изолированные в Новых Санжарах здоровы, никаких признаков недомогания нет. При этом всего в стране зафиксировано шесть подозрений на коронавирусную инфекцию, образцы сейчас исследуются. Эти люди также изолированы.
Подтип L встречается в 70% случаев. На долю подтипа S приходятся остальные 30%. Авторы доклада отмечают, что сильное влияние на подтип L оказало человеческое вмешательство.Исследователи пришли к выводу, что подтип S является изначальной формой возбудителя SARS-CoV-2. А затем в результате вмешательства человека появился более агрессивный подтип L, который сейчас в основном и поражает людей в разных странах.Впрочем ученые подчеркивают, что работали с ограниченным набором исходных и для более точного анализа требуется больше геномных эпидемиологических данных.
к мощам-ка приложусь, святой водой окроплюсь и .... бегу в аптеку за лекарствами и на рынок за чесноком и арбалетом, тьху ты, луком и стрелами
так что ты написал ровно противоположное, мужик.)
б*же, Дубинский высрал: если он у нас, а он уже у нас, то....
в основном втыкают пенсионеры и люди предпенсионного возраста
так шо в Украине с ним бороться, только себе вредить
понятно теперь почему кабмин продал весь запас масок китайцам
- Зникне проблема браку житла
- Розвантажаться дороги
- ЗСЖ стане пріоритетним
- Зніметься навантаження з пенсійного фонду
- Знизиться кількість людей з ослабленим імунітетом
Смертность от кори составляет 0,036%, то есть смертность от кори в 10 раз ниже чем от коронавируса.
Когда врете, господа? Когда корью запугивали стадо как смертельно опасным заболеванием или когда сейчас успокаиваете?)))
вот если взять ситуацию с корью в начале прошлого века, тогда да, тогда можно сравнить с нынешней ситуацией с COVID-19.
Но вы, господа, не паникуйте
А вообще мне нравится как стадо реагирует - шугали корью так шо аж гай шумив, гробиками на каждом углу пугали - иди уколись или умри - это было так, ни больше ни меньше.
Зато сейчас - угроза распространения инфекционного заболевания смертность от которого в 100 раз превышает смертность от кори - и ничего страшного))) стаду сказали успокоиться и не паниковать. Вы - СТАДО, с большой буквы, тупое стадо, которое пинками можно гнать в нужном направлении: надо - на стрижку шерсти (как с корью), надо - на скотобойню))) и стадо мычащее мчит по воле сапога)))
бывало и не такое, вон немецко-Муссолиновские войска освободили так что все им аплодировали, а потом освободили взад так что все заныли.
и вообще во всем виноват этот, как его, Хирохито, вон(спокойно ложится на диван)
а то шо реинкарнация, то это вам к Кашпировскому или к Кошмаровскому, не знаю шарлатанов этих)
Он реже стал дышать...
но паниковать не стоит, - ВОЗ
Расплата на подходе .
А это «власть « совсем не готова к эпидемии коронавируса
Будете вы расплачиваться , за голосования по приколу .
Вот теперь побудете в "Юлькиной" шкуре. Снимите еще пару "шуточек"-пасквилей на неё в связи с закупкой Тамифлю. Вы же ТАКИЕ бабки на лечение ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ тратить не собираетесь. Ведь так?
"Донт ворі, бі хеппі!"