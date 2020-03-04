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 Контрразведка СБУ пресекла деятельность агентурной сети военной разведки РФ, возглавляемой бывшим военнослужащим ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали во время пересечения государственной границы руководителя агентурной сети ГУ Генштаба ВС РФ - украинского гражданина, бывшего военнослужащего ВС Украины. Злоумышленник планировал выезд в Россию для отчета перед кураторами о выполнении разведывательных задач.

Контрразведчики спецслужбы установили, что бывший военнослужащий был завербован кадровым сотрудником ГУ ГШ ВС РФ при выезде на временно оккупированные территории Луганщины. Он выполнял задачи по сбору и передаче разведывательной информации о военных объектах Вооруженных Сил Украины, которые дислоцируются на Волыни, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Затем, по заданию куратора, мужчина привлек к выполнению разведывательных задач еще трех пророссийски настроенных жителей региона. Они имели возможность собирать актуальные сведения об обороноспособности и боевой готовности военных объектов, местах дислокации военной техники, их количественных и качественных характеристиках, расположении складов ракетно-артиллерийского вооружения. Сообщники также передавали информацию в отношении участников АТО / ООС на востоке Украины.

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В соответствии с инструкциями российской спецслужбы агентурная сеть была выстроена по четкой иерархии, а ее участники придерживались повышенных мер конспирации.

Сейчас следователями СБ Украины под процессуальным руководством прокуратуры Волынской области проводятся неотложные следственные действия (обыски) по месту жительства членов агентурной сети.

Решается вопрос о сообщение им о подозрениях в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.

Контрразведка СБУ пресекла деятельность агентурной сети военной разведки РФ, возглавляемой бывшим военнослужащим ВСУ 01
Контрразведка СБУ пресекла деятельность агентурной сети военной разведки РФ, возглавляемой бывшим военнослужащим ВСУ 02
Контрразведка СБУ пресекла деятельность агентурной сети военной разведки РФ, возглавляемой бывшим военнослужащим ВСУ 03

Источник: https://censor.net.ua/n3179343
 
   
 Топ комментарии
 
вяло както приняли.без огонька,и еще с 2 браслетами-полный комфорт предателю.((
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Борислав Береза:
Знаете почему Израиль не проиграл ни одной войны? Потому что малейшее подозрение или испорченная репутация военного - это повод для уголовного дела и отставки, а не повышение по службе. В Украине, наполненной российской агентурой и агентами ФСБ, об этом не думают. А потом удивляются, что мы все время не можем вырваться из кремлевских объятий.
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ах ха ха, разведчик, руки на спине не сходятся...
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зелень опять патриотов преследует Контрразведка СБУ пресекла деятельность агентурной сети военной разведки РФ, возглавляемой бывшим военнослужащим ВСУ - Цензор.НЕТ 5138
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вяло както приняли.без огонька,и еще с 2 браслетами-полный комфорт предателю.((
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"Без вогника", бо знають, що відпустять.
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Ну и о каких победах может идти речь ? Если шесть лет их никто не трогал. И только сейчас сподобились. А может их прикрывал парашенко.- В расчете за свою фабрику.- Ты мне - я тебе.
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Патриотизм и предательство рядом ходят.Не пересекаются.
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СБУ це філія ФСБ тому в реальності скоріш за все навпаки, затримали патріота.
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Борислав Береза:
Знаете почему Израиль не проиграл ни одной войны? Потому что малейшее подозрение или испорченная репутация военного - это повод для уголовного дела и отставки, а не повышение по службе. В Украине, наполненной российской агентурой и агентами ФСБ, об этом не думают. А потом удивляются, что мы все время не можем вырваться из кремлевских объятий.
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борух ****** тебе надурив... Ісраіль був ЗНИЩЕН ще вавілонянами.. і НІКОЛИ не об'єднував всі народи що мешкали на землях ******** Палестини та Ізраіля. Та й в ******** історії ісраіловка отримала підсрачника та ПОВЕРНУЛА Сінайський полуострів Єгипту.
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Как-то бестолково задержание проводят. Много суеты и лишних движений. Особенно в самом начале.
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а зачем? непонятно... моника собирается назначить на пост министра обороны чувака , обвиненного в госизмене. Хотя акакаяразница что я ищу какую-то логику у зебилов?
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треба було виродку колінку зламати !!!!
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"Затем, по заданию куратора, мужчина привлек к выполнению разведывательных задач еще трех пророссийски настроенных жителей региона.Источник: https://censor.net.ua/n3179343" - оце найголовніше. Тому, що "пророссийски настроенные жители" це і є 5 колона рашки в Україні, відверті українофоби і москвофіли. Живуть тут і серуть, продають свою домівку ворогу. Але ЗЄля каже "ватник, какая разница, тоже чилавек", і попробуй зачепи ватніка рос.шовініста, зразу ядуче ДБР почне статтю шити за "разжигание". Необхіден закон про позбавлення громадянства за антиукраїнську діяльність, вплоть за лайк під сєпарським постом. І нічого ображатись, в їхній "гарячолюбимайрассии" за лайки садять до тюрми.
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он не знал только одного, русской пословицы - "сколько веревочке не виться".....
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"руководителя агентурной сети ГУ Генштаба ВС РФ - украинского гражданина". По трудовой книжке погран контроль проходил?
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