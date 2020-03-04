 Контрразведка СБУ пресекла деятельность агентурной сети военной разведки РФ, возглавляемой бывшим военнослужащим ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Контрразведчики спецслужбы установили, что бывший военнослужащий был завербован кадровым сотрудником ГУ ГШ ВС РФ при выезде на временно оккупированные территории Луганщины. Он выполнял задачи по сбору и передаче разведывательной информации о военных объектах Вооруженных Сил Украины, которые дислоцируются на Волыни, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Затем, по заданию куратора, мужчина привлек к выполнению разведывательных задач еще трех пророссийски настроенных жителей региона. Они имели возможность собирать актуальные сведения об обороноспособности и боевой готовности военных объектов, местах дислокации военной техники, их количественных и качественных характеристиках, расположении складов ракетно-артиллерийского вооружения. Сообщники также передавали информацию в отношении участников АТО / ООС на востоке Украины.

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В соответствии с инструкциями российской спецслужбы агентурная сеть была выстроена по четкой иерархии, а ее участники придерживались повышенных мер конспирации.

Сейчас следователями СБ Украины под процессуальным руководством прокуратуры Волынской области проводятся неотложные следственные действия (обыски) по месту жительства членов агентурной сети.

Решается вопрос о сообщение им о подозрениях в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.





