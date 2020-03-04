 Троих людей с подозрением на коронавирус госпитализировали в Черновцах. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
Пациентов привезла скорая помощь. Машину сразу отправили на дезинфекцию. Ее водители были одеты в биокостюмы. Уверяют, что сдадут их на утилизацию.
В то же время в средину медучреждения журналистов не пускают. Там все одеты в защитную одежду и респираторы.
але це моя некваліфікована думка, звісно фахівцям на кшталт скалецької видніше, вони впевнені, що перебування людини з підозрою на вірус в багоповерховому будинку цілком припустиме.
посадовці, які вважають нормальним, що людина, яка тривалий час близько контактувала з зараженим, продовжує перебувати в багатоповерхівці?
чи перелякані сусіди такої людини?
До этого не дошло.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
Пациентов привезла скорая помощь. Машину сразу отправили на дезинфекцию. Ее водители были одеты в биокостюмы. Уверяют, что сдадут их на утилизацию. Источник: https://censor.net.ua/p3179339\\\\\\\\\\\\\\\\\\
интересное написание.....(бежит закупать мощи и распятия с елеем иконок)
С таким отношением к делу будет через месяц эпидемия!
Солнце убивает вирусы.
Коронавирус это же очередной штамм гриппа,который мутирует.
Эпидемии гриппа носят сезонный характер и случаются осенью и весной по причине благоприятных температур.
Зимой при отрицательных и летом при положительных вирусы не живут.
Ага, так и запишем - зимой и летом эпидемий нет! Ты необучаемое....
Слово " эпидемия" означает передача вируса от носителей к здоровым людям.
Вирус передается воздушно _ капельным путем.
Научно доказанный факт что вирусы в воздухе живут при определенных условиях.
Поэтому эпидемии не случаются летом и зимой ( в мороз,если зима теплая как в этом году то это к этой зиме не относится).
Кроме того на возможность возникновения эпидемии влияют и другие факторы,как скорость распространения и количество заболевших.
Пока причин для истерик нет.
Придет весна ,потеплеет до 20 градусов и эпидемия закончится.
Респираторно вирусная инфекция передающаяся воздушно капельным путем.
То что он не такой как предидущие штаммы пугает только рагулье.
Потому что каждый последующий штамм не такой как предидущие.
В этом и есть смысл их мутации.
А эти защитные костюмы что одноразовые? Или дезинфицировать их негде и нечем?
А где же вы этих костюмов наберетесь...если после каждого больного будете их утилизировать?
И что делать с защитными костюмами тех кто будет утилизировать?