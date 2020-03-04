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 Троих людей с подозрением на коронавирус госпитализировали в Черновцах. ФОТОрепортаж

В инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы госпитализировали двух мужчин и женщину с подозрением на китайский коронавирус.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Пациентов привезла скорая помощь. Машину сразу отправили на дезинфекцию. Ее водители были одеты в биокостюмы. Уверяют, что сдадут их на утилизацию.

В то же время в средину медучреждения журналистов не пускают. Там все одеты в защитную одежду и респираторы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Образцы, взятые у жены инфицированного коронавирусом жителя Черновцов, еще не доставили в лабораторию, - ЦОЗ

Троих людей с подозрением на коронавирус госпитализировали в Черновцах 01
Троих людей с подозрением на коронавирус госпитализировали в Черновцах 02
Троих людей с подозрением на коронавирус госпитализировали в Черновцах 03

Источник: https://censor.net.ua/n3179339
 
 
 Топ комментарии
 
Интересно, это не те д...билы что бунтовали у жены первого заболевшего в подьезде?
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шкода, що це не ті дебіли, яки бадьоро звітували, що дружина зараженого просто перебуває на самоізоляції в багатоповерховому будинку.
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Между "еще рано" объявлять карантин и "уже поздно" прошло каких-то 3-4 часса...
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Просто врачи психанули, и стали хоть что-нибудь делать. Так что спасибо Черновцам. В Днепре, например, уже несколько человек умерло от "пневмонии", и не просто от пневмонии, а с характерным симптомом - распадом легких - а вирус по-прежнему "не обнаружен". Потому что в Днепре медики сильно послушные, это вам не западная Украина.
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И Порошенко, и Ахметов, и Коломойский, и Фирташ и ... - список упырей длинный. Фамилия президента в олигархической системе, в принципе, особо не влияет на благополучие граждан.
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Интересно, это не те д...билы что бунтовали у жены первого заболевшего в подьезде?
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шкода, що це не ті дебіли, яки бадьоро звітували, що дружина зараженого просто перебуває на самоізоляції в багатоповерховому будинку.
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А що по Вашому означає самоізоляція? Вона не виходить за харчами або речема особистої гігієни? Чим ця пані має відрізнятися від ізольованих в Нових Санжарах?
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а я не знаю, що то таке ця їхня самоізоляція, на мою думку, вона мала б бути ізольована на карантин так само як і її чоловік.
але це моя некваліфікована думка, звісно фахівцям на кшталт скалецької видніше, вони впевнені, що перебування людини з підозрою на вірус в багоповерховому будинку цілком припустиме.
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Не вижу смысла. Так могут подумать что это написано в переносном смысле.
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а скажіть, хто більш дебіли:
посадовці, які вважають нормальним, що людина, яка тривалий час близько контактувала з зараженим, продовжує перебувати в багатоповерхівці?
чи перелякані сусіди такої людини?
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50 на 50. Так называемые должностные лица конечно должны обеспечить карантин жены заболевшего. Это ведь бы увеличило шансы нераспрастронения. А перепуганные соседи в место того что б к этим же чиновникам обратится и потребовать выполнить меры по обеспечению ихней же безопасности... пошли не в кабинет мера например, а в возможный очаг болезни. И теперь, чисто теоретически и они могут быть носителями... Так что дебилы тут все участники кипиша.
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Скорей всего это те которых она ( или её муж ) .....успела заразить раньше.
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Это уже не имеет значения. Рассеяная СМИ паника среди нашего типо "населения" и неадекватные угрозам движения чиновников... как результат митинг у дверей возможного очага эпидемии. Ну и количество возможных носителей увеличивается каждую минуту.
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кого сдадут на утилизацию? Бригаду "скорой"?
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Процесс пошел, давайте инструкцию, как предавать земле.
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Какой крематорий, дров угля нет, газ дорогой. А крематории еще построить надобно, кто строить будет? Китайцы, турки заняты, своих хватает.
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Больше трэша! бОЛЬШЕ эмонаций! Все АТБ на вынос! Хватаем все до чего дотянемся! Первые мародеры заберут самое лучшее! Ура ! Царь-Вирус пришел\!
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Мародерство это когда бесплатно берут.
До этого не дошло.
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Нельзя свозить людей в больницы!Это рассадники.Вчерашний бунт способствовал распространению..Дикое стадо.Средевековье с чумой!
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Как хорошо и приятно просто срать на этот сраный коронавирус. Делается это так: с утра- водочки, да количеством поболее, вовнутрь. Потом- вылезти на Цензор, прочитать что-то о коронавирусе, ещё водочки принять и заявить: срал я, на ваш сраный коронавирус. Не шучу.
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на цензор он за эмоциями)))...а в санжары, успокоить скалецкую или в черновцы, слабо?
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Скалецкую? А у неё какой размер груди? Если более третьего- могу и успокоить.
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тоже ответ...в черновцы можешь не собираться, впечатлительный...там ужасы
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тебе не жалко печень и здоровье, мальчик?Водка - причина раковіх опухолей и преждевременной смерти.
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Человеческий детеныш, когда ты доживешь до моих лет(если получится), то ты скажешь: Водка- это напиток, который сохранил мою печень. После чего- можешь перекреститься, если верующий.
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мальчик, я давно тебя пережил, а твои органы убиты, вангую что ты сдохнешь от одышки на третьем километре, а если тебе надо креститься - крестись.
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Ты??? Ты- никто, звать тебя- никак. А я- всегда готов сплясать на твоей могиле. Свободен, дефективный. Трьох людей з підозрою на коронавірус госпіталізували в Чернівцях - Цензор.НЕТ 1289
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Мальчик, ты же дефективнее на порядок.Ответ писать не надо, так как ты попрощался.
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А это- не ответ. Это- пожелание тебе- сдохнуть побыстрее. Тупых и без тебя, тупого- с перебором.
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с подозрением на китайский коронавирус.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
Пациентов привезла скорая помощь. Машину сразу отправили на дезинфекцию. Ее водители были одеты в биокостюмы. Уверяют, что сдадут их на утилизацию. Источник: https://censor.net.ua/p3179339\\\\\\\\\\\\\\\\\\

интересное написание.....(бежит закупать мощи и распятия с елеем иконок)
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Шош тут интересного??? Водителей уже сдали на утилизацию. Возможно, что это очень болезненная процедура. Например, если их живьем сожгут! Разве нет?
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если это на площади делать, там пол-Черновцов прибежит посмотреть, еще можно и заработать на этом мероприятии - продавать дрова для желающих подбросить поленце-другое.
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Уважаемый буков, наверняка, много фоток выложит тут...
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если бы эти депутаты-медики не вывезли с украины все повязки(кроме тех на румынию), то этого можно было избежать...но санврач на стороне продавших повязки китаю...
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Вроде старые мужики и в советской армии служили. НУ ДЕБИЛЫ! Покурить они стали, а если бацила на костюме осела? До жопы та защита! А еще одна дебилка не может заправить рукава в рукавицы и с голыми запястьями проводит дезинфекцию.

С таким отношением к делу будет через месяц эпидемия!
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Вирус очень маленький и единственной защитой от него был и есть изолирующий противогаз. Так что эпидемия будет в любом случае если этот вирус передается по воздуху. Ничего сделать нельзя.
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Что именно бред?
Коронавирус это же очередной штамм гриппа,который мутирует.
Эпидемии гриппа носят сезонный характер и случаются осенью и весной по причине благоприятных температур.
Зимой при отрицательных и летом при положительных вирусы не живут.
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Именно зимой и летом живут вирусы и именно потому, что живут они в человеке. Ну а то что это очередной штамм гриппа спишем на нашу систему освиты выпускающую из школ рагулье тупое....
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В воздухе они погибают от температури поэтому зимой и летом не бывает эпидемий.
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Іспа́нський грип, або «іспа́нка» (фр. La Grippe Espagnole, або ісп. La Pesadilla) - найбільша за смертністю пандемія грипу за всю історію людства. У 1918-1919 роках (18 місяців) у всьому світі від іспанки

Ага, так и запишем - зимой и летом эпидемий нет! Ты необучаемое....
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Прекрати истерить.
Слово " эпидемия" означает передача вируса от носителей к здоровым людям.
Вирус передается воздушно _ капельным путем.
Научно доказанный факт что вирусы в воздухе живут при определенных условиях.
Поэтому эпидемии не случаются летом и зимой ( в мороз,если зима теплая как в этом году то это к этой зиме не относится).
Кроме того на возможность возникновения эпидемии влияют и другие факторы,как скорость распространения и количество заболевших.
Пока причин для истерик нет.
Придет весна ,потеплеет до 20 градусов и эпидемия закончится.
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Ты реально слабоумный. пОЧИТАЙ ЕЩЕ РАЗ сколько длилась эпидемия несмотря на лето и зиму.
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Грипп это ОРВИ.
Респираторно вирусная инфекция передающаяся воздушно капельным путем.
То что он не такой как предидущие штаммы пугает только рагулье.
Потому что каждый последующий штамм не такой как предидущие.
В этом и есть смысл их мутации.
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Єто начало того конца, которім оканчивается начало! Аминь, Акбар и Маоцзедун!
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Кино и немцы...
А эти защитные костюмы что одноразовые? Или дезинфицировать их негде и нечем?
А где же вы этих костюмов наберетесь...если после каждого больного будете их утилизировать?
И что делать с защитными костюмами тех кто будет утилизировать?
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клеенка одноразовая, но и ее нужно обрабатывать с опрыскивателя для колорада для того чтобы снять и сжечь
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Глядя на эти фото становится понятно...что пушной зверек уже почти пришел...
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Он давно пришел. Черновцы просто первые, кто осмелился его заметить. В Днепре, например, уже несколько человек умерло - а вирус по-прежнему "не обнаружен".
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Будем надеятся что это самовнушение в впечатлительных жителей Черновцов.
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а вчора піарилась міністр мол медики спрацювали надзвичайно добре... олені...
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Ну, в Черновцах действительно работают. В остальных городах прячут головы в жопы.
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Интересно, они смокались в рукав, как по телевизору "умники" учили?
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там есть ещё видео, где дядька (который повыше) протирает свою лысину перчатками после всех процедур. Видимо думает, что от коронавируса волосы начнут рости... ну или на крайняк корона на голове, не зря же у него такое название?!
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Видите, как одеты врачи? Замотались в какой-то полиэтилен, а из под него джинсы выглядывают Трьох людей з підозрою на коронавірус госпіталізували в Чернівцях - Цензор.НЕТ 8221. Запястья голые. Я об этом и говорил. Если "врачи" будут одеты, как клоуны, то они будут болеть массово. А теперь посмотрите фото и видео, как были экипированы врачи в Китае. Вот и все, что надо знать о власти клоунов.
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