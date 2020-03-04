 Троих людей с подозрением на коронавирус госпитализировали в Черновцах. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Пациентов привезла скорая помощь. Машину сразу отправили на дезинфекцию. Ее водители были одеты в биокостюмы. Уверяют, что сдадут их на утилизацию.

В то же время в средину медучреждения журналистов не пускают. Там все одеты в защитную одежду и респираторы.

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